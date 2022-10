Auf die Trainer kommt es an

Von: Jürgen Streicher

Viel los auf dem Goldsteiner Sportplatz: Der FC Heisenrath lässt den Ball laufen. christoph Bockheler © christoph boeckheler*

Schlappekicker-Aktion der FR unterstützt Jugendprojekte des FC Heisenrath mit Förderpreis.

Gekickt wird fast unter der Einflugschneise von Osten zum Flughafen. Der Lärm der Autos auf der A 5 läuft als Dauerschleife mit. Das hört hier niemand, auf dem Sportgelände „Zur Waldau“ zwischen Kleingärten und der Straßenbahn nach Niederrad ist Fußballzeit. In diesen goldenen Oktobertagen ist viel los auf der runderneuerten städtischen Sportanlage Goldstein. In jeder Ecke des Kunstrasenplatzes wird gekickt, Jungs und auffällig viele Mädchen arbeiten mit Ball, Hütchen und Mini-Toren überall verteilt. Die Kleinspielfelder in den Soccer-Käfigen sind voll besetzt.

Montags, mittwochs und freitags bestimmt um diese Zeit der Nachwuchs des FC Heisenrath das Bild auf den Plätzen. Viele kleine und größere Buben, wie schon immer im Fußball, aber auch viele junge Mädchen, deren Familien aus Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Iran stammen, aus Polen, Bulgarien, Rumänien, aus Frankfurt eben. Beyza Özmen, 20 Jahre alt und mit türkischen Wurzeln, leitet das Training, die Mädchen sind fast alle schwarz gekleidet. Schwarz-Gold ist die Vereinsfarbe des FC Heisenrath, in Gold die drei verschlungenen Buchstaben FCH, Symbol für die Einheit im Klub. Die Identifikation ist groß, alle tragen das Trikot der „Heisenrather“ mit Stolz. Rund 500 Meter entfernt von den Hochhäusern „Im Heisenrath“, dem Urgrund für die Gründung des Vereins 2013.

Gastspiel gegen Eintracht

„Im Heisenrath“ leben viele Migranten, sozial benachteiligte Familien, viele Jugendliche und Kinder. Vom sozialen Brennpunkt wird geredet, es gibt arbeitslose Jugendliche, Perspektiven fehlen. Große Jungs wollten daran etwas ändern, Integration durch Sport zum Beispiel als Perspektive. Jungs mit Wurzeln in Eritrea, in der Türkei. Aber: „Wir sind alle Frankfurter Jungs“, antwortet Abiel Adhanom auf die Frage nach seiner Herkunft. Geboren und aufgewachsen in Frankfurt, wie all die anderen im sechsköpfigen Vorstand. Jetzt wollen sie zurückgeben, was sie selbst bekommen haben, so drückt es Jugendleiter Abiel Adhanom aus.

Sieben Teams hat der Klub gemeldet, fünf im Bereich der Juniorinnen und Junioren, vor allem bei den Mädchen werden es immer mehr, seit die Förderung vor drei Jahren intensiviert wurde. „Es steht und fällt mit den Trainern“, sagt der Jugendleiter. Die gute Arbeit spricht sich rum, es kommen Mädels, die nicht in der Siedlung wohnen, der Kunstrasen hat den Zulauf angekurbelt. Fast 200 Mitglieder hat der Verein, 130 bei der Jugend. Und seit neuestem auch eine Kindergartengruppe, drei Jahre alt sind die Jüngsten, die auf dem Mini-Feld toben..

Für die Arbeit im Brennpunkt mit Hausaufgabenhilfe bekam der FCH schon einen Förderpreis des „Schlappekicker“, seit 2016 ist eine „soziale Partnerschaft“ mit der großen Eintracht gewachsen. Jungs aus der U 19, die auf den Sprung in den Profikader hoffen, kommen zur Hausaufgabenhilfe, sind mal beim Training der „Heisenrather“ dabei. Das hilft beiden Seiten, die einen verlieren das Träumen nicht, die anderen bleiben bodenständig.

Einen Traum haben auch Abiel Adhanom und die anderen Frankfurter Jungs. Nächstes Jahr, zum „Zehnjährigen“, da wäre die Eintracht-Traditionsmannschaft für ein Gastspiel auf dem schicken Goldsteiner Kunstrasen ein echter Knaller. Mit einem zweiten Förderpreis, einem Scheck über 2000 Euro, hat die Schlappekicker-Aktion die vorbildliche Arbeit des Vereins bei der Förderung des Mädchenfußballs bereits jetzt gewürdigt. Die Botschaft hat Harald Stenger vom Vorstand bei einer Stippvisite auf dem Trainingsgelände überbracht.