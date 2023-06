Alle sind Gewinner

Die Siegerehrung ist bei den World Games von zentraler Bedeutung. Von Ulrike Spitz.

Die Siegerehrungen nehmen bei den Special Olympics World Games einen breiten Raum ein. Eines der Prinzipien bei Special Olympics Wettbewerben der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung heißt, dass alle Teilnehmenden geehrt werden – die Siegerehrungen sind ein bedeutender Teil der Spiele. Die besten drei in jeder Leistungsgruppe bekommen die begehrten Medaillen, auf den Plätzen vier bis acht werden Platzierungsschleifen vergeben. Wer aus irgendeinem Grund disqualifiziert wird, erhält eine Teilnehmerschleife.

Das Klassifizierungssystem von Special Olympics ist einzigartig in der Sportlandschaft. Es berücksichtigt das Leistungsvermögen der Sportler:innen. So starten in einer Leistungsgruppe jeweils höchstens acht Athlet:innen, die ein vergleichbares Niveau haben. „Wir wollen ja spannende und ausgeglichene Wettbewerbe sehen“, sagt Tom Hauthal, der Direktor Sport und Bildung bei Special Olympics Deutschland (SOD). „Und alle sollen die faire Chance auf gute Platzierungen haben, eben ihrem Leistungsvermögen entsprechend.“ Deshalb werden in den ersten Tagen die Klassifizierungs-Wettbewerbe ausgetragen, nach deren Ergebnissen die Gruppen für die Finals zusammengestellt werden. Aber schon für die Klassifizierung werden möglichst gleich starke Gruppen gebildet, damit gute Wettbewerbe zustande kommen. Deshalb müssen auch bei der Anmeldung die Vorleistungen der Athlet:innen mitgeteilt werden.

Die Wettbewerbe werden grundsätzlich nach den geltenden Regeln des entsprechenden Weltverbandes ausgetragen, in einigen Fällen aber mit Anpassungen. Beim Weitsprung steht zum Beispiel eine größere Absprungzone zur Verfügung. Beim Boccia und Bowling können die Sportler:innen eine Rampe nutzen, was dazu führt, dass der Zugang für alle Leistungsgruppen möglich ist. Und im Fußball spielen in Berlin nicht elf gegen elf, sondern sieben gegen sieben auf kleinerem Feld. Im Radsport ist es im Gegensatz zu den UCI-Wettbewerben nicht erlaubt, beide Hände vom Lenker zu nehmen.

In 16 der 26 Sportarten wird in Berlin Unified Sports angeboten. In Unified Teams starten Menschen mit und ohne geistige Behinderung gemeinsam, also Athlet:innen und Unified Partner:innen. In Berlin nehmen bei rund 7000 Teilnehmenden mehr als 850 Unified Partner:innen teil. Dabei sollen die Teams jeweils in annähernd gleichem Alter sein und das gleiche Leistungsniveau haben. So genannte Unified Observer beobachten vor Ort, ob diese gleichberechtigte Einbindung funktioniert – wenn nicht, kann ein Team auch sanktioniert werden.