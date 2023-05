„Alle fünf NHL-Spieler haben uns vorangebracht“

Da ist das Ding, also die Medaille: Bundestrainer Harold Kreis ist stolz wie Bolle auf seine Eishockey-Cracks. © Sven Hoppe/dpa

Bundestrainer Harold Kreis über die sensationelle Silbermedaille bei der Eishockey-WM und den Schlüssel zum Erfolg.

Auch Harold Kreis, der Bundestrainer, nahm am Montag den Flieger nach München. Das hatte praktische Gründe: „Weil wir in der letzten Woche vor der WM in München trainiert haben, steht mein Auto noch hier.“ Der 64-Jährige lebt in der Nähe von Heidelberg und freute sich am Montagmorgen nach der Landung in München und einem unerwarteten Empfang durch Fans („Ich finde es rührend, dass die Menschen sich Zeit nehmen und ihre Freude mit uns teilen“) auf einen „planlosen Tag. Es gibt keinen Tagesordnungspunkt“.

Herr Kreis, das war die längste Saison Ihres Lebens. Begonnen als Vereinstrainer in Schwenningen, beendet als gefeierter Bundestrainer im WM-Finale und mit der Silbermedaille um den Hals.

So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Jetzt bin ich noch müder als ohnehin schon nach dieser kurzen Nacht. Wir saßen lange in der Kabine zusammen – und um 4.15 Uhr wurden wir in Tampere vom Hotel abgeholt.

Vor ein paar Wochen war noch diskutiert worden, ob ein Team ohne drei der vier besten deutschen DEL-Torschützen WM-tauglich sein würde.

Ich weiß, wie es funktioniert: In dem Moment, in dem man eine Mannschaft nominiert, kommen die ersten Fragezeichen und Konflikte. Wir haben im besten Wissen und Gewissen gesagt: Das ist die beste Mannschaft, um das auf dem Eis umzusetzen, was wir spielen wollen. Das Toreschießen war nicht auf wenige, sondern mehrere Schultern verteilt.

Die große Unbekannte waren wohl die fünf Spieler aus Nordamerika – denn die sieht man während der Saison nicht. Aber sie wurden zu Schlüsselfiguren.

Absolut. Es war Nico Sturms erste WM, doch er war ein absoluter Leistungs- und Kulturträger, Leon Gawanke und Kai Wissmann hatten eine starke Saison, auch wenn Kai aufgrund eines Verteidiger-Überangebots in Boston zum Schluss nicht mehr gespielt hat. JJ Peterka hat sehr gut für uns gespielt im Sinne von Offensive und Kraft nach vorne – und über Moritz Seider muss man gar nicht sprechen, er ist ein überragender Verteidiger in der NHL. Alle fünf haben uns in der Kabine und auf dem Eis vorangebracht.

Die Tür zum Finale stieß Frederik Tiffels auf, der in München in den Playoffs zeitweise auf der Tribüne saß. In seinem Verein wurde gezweifelt, ob Sie ihn nach einer torarmen Saison mit zur WM nehmen. Was haben Sie in ihm gesehen?

Freddy ist ein Spieler, der explosiv ist und seine Momente hat. Und an einem Tag, an dem er sein bestes Spiel spielt, nutzt er jeden Moment, jede Beschleunigung, jede Trennung vom Gegner – und das Tor in der Verlängerung gegen die USA, das war genau so eine Situation. Aber er hatte im gesamten Turnier solche Momente.

Aus Münchner Sicht fiel noch auf, dass sie Maksymilian Szuber, mit 20 jüngster Spieler im Team, viel Eiszeit gegeben haben. Den Vertrag bei den Arizona Coyotes hat er schon unterschrieben – wird er es drüben schaffen?

Wir hatten viele dabei, die die erste WM absolviert haben. Eine neue Generation von Nationalspielern, zu der Szubi dazugehört. Er hat unheimlich viel Potenzial und wird gute Trainer haben, die ihn in Nordamerika weiterentwickeln.

