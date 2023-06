Alle Augen auf die Beste

Die Nummer eins der Tennis-Welt: Iga Swiatek. imago images © IMAGO/PanoramiC

Ausnahmespielerin Iga Swiatek gibt sich die Ehre beim Tennisturnier in Bad Homburg.

Wenn es um die besten Tennisspielerinnen gehen soll, darf Billie Jean King in keiner Aufzählung fehlen. Die US-Amerikanerin gewann im Einzel zwölf Grand-Slam-Titel, darunter alleine sechsmal in Wimbledon.

King ist aber wahrscheinlich auch die wichtigste Spielerin gewesen. Sie rief fast auf den Tag genau vor 50 Jahren vor dem Wimbledon-Turnier zahlreiche Spielerinnen in einem Londoner Hotel zusammen. Die Ziele: ein einheitlicher Spielplan im immer beliebter werdenden, aber noch nicht gut strukturierten Frauentennis, und mehr Gleichberechtigung für die Profispielerinnen.

Titelverteidigerin fehlt

Das Ergebnis: Die WTA-Tour war geboren, und an die Spitze der Women’s Tennis Association, die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen, wurde von den zunächst 60 Frauen sogleich King gewählt. Wenig später untermauerte sie in Wimbledon ihre sportliche Extraklasse mit der Triple Crown: dem Sieg im Einzel, Doppel und Mixed.

Um sich auf den Grand-Slam-Klassiker auf Rasen vorzubereiten, werden von Sonntag an Weltklassespielerinnen um die Elefanten-Trophäe der Bad Homburg Open spielen. An der Spitze der Setzliste steht bereits seit November der Name Iga Swiatek. Und es gibt schon jetzt den ein oder anderen Experten, der die Polin zum Kreis der Besten um Billie Jean King zählen möchte. Dabei ist die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin erst 22 Jahre alt. Aber eben auf der Tour schon so dominant, wie es seit Serena Williams keine Spielerin mehr war.

Ab Montag wird die French-Open-Siegerin in der 65. Woche in Serie die Weltrangliste anführen. Und am Montag möchte Swiatek im Taunus damit beginnen, einen Makel in ihrer noch jungen Laufbahn zu beseitigen. Sie hat auf der Tour noch kein Rasenturnier gewonnen.

Um 18 Uhr startet die Topfavoritin auf dem für rund 3500 Zuschauende extra aufgebauten Centre Court im Kurpark. Die Fans können es wohl kaum glauben, dass Swiatek schon am zweiten Turniertag zu bestaunen sein wird. Es gebe immer noch Karten, ist von den Turnierorganisatoren um Aljoscha Thron.

Bis zum Finalsamstag buhlen neben Swiatek noch 31 weitere Spielerinnen im Hauptfeld um den Titel. Es wird die Nachfolgerin von Caro Garcia gesucht, die sich seit ihrem letztjährigen Erfolg in Bad Homburg zu einer der Hauptkontrahentinnen der Weltranglistenersten aufgeschwungen hat. Die Französin wird diesmal fehlen, ebenso wie Turnierbotschafterin Angelique Kerber, Bad-Homburg-Siegerin bei der Premiere 2021, die sich noch in der Babypause befindet.

Dafür konkurrieren mit ihr Grand-Slam-Champions wie Victoria Azarenka oder die letztjährige Finalistin im Kurpark, Bianca Andreescu. Außenseiterchancen werden der derzeitigen deutschen Nummer eins, Tatjana Maria, eingeräumt, hat die Weltranglisten-66. doch im vergangenen Jahr in Wimbledon die Vorschlussrunde erreicht. Die unorthodoxe Spielweise der 35-jährigen Slice-Spezialistin bereitet gerade auf Rasen mancher Gegnerin Kopfzerbrechen.

Letzter Tanz von Petkovic

Ein Fragezeichen steht seit Donnerstag hinter dem Start von Jule Niemeier. Die 23-jährige Dortmunderin hatte in ihrem Achtelfinale in Berlin gegen die Tschechin Marketa Vondrousova nach einem Sturz mit Schmerzen im Daumen und Handgelenk unter Tränen aufgeben müssen. Nun gab ihr Trainer teilweise Entwarnung. Es handele sich um eine Stauchung, ein Start in Bad Homburg stünde weiterhin auf dem Plan, sagte Christopher Kas. Trotzdem gut möglich, dass Niemeier das „Wimbledon-Vorturnier“ auslässt, geht es in London doch gleich am 2. Juli weiter.

Wie Niemeier hat auch Sabine Lisicki (33) für Bad Homburg eine Wildcard des Veranstalters erhalten. Nach ihrem viel beachteten Comeback hatte sie im Vorjahr überzeugt und war erst im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Garcia ausgeschieden.

Letztmals als Tennisspielerin im Blickpunkt stehen wird Andrea Petkovic. Die extrovertierte Darmstädterin hatte bereits 2022 ihre aktive Karriere beendet, bittet aber am Sonntag um 12 Uhr nochmals zu ihrem „letzten Tanz“ auf den Centre Court. Petkovic möchte sich bei einem Showkampf von ihrem Heimpublikum verabschieden.