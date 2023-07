Alexander Zverev fehlt der letzte Biss

Von: Jörg Allmeroth

Nähert sich wieder der Tennis-Weltelite an: Alexander Zverev. © AFP

Der Deutsche scheitert in der dritten Runde von Wimbledon, obwohl er eine gute Leistung zeigt. Der kühlen Brillanz von Matteo Berrettini hat er nichts zu entgegnen.

Als Matteo Berrettini am 12. Juni den Centre Court auf dem Stuttgarter Weissenhof verließ, sah er wie ein schwer angezählter Boxer aus. Sein Comebackversuch nach einer Bauchmuskelzerrung war frustrierend verlaufen, nach 71 Minuten hatte Berrettini gegen seinen Landsmann Lorenzo Sonego eine bittere Abfuhr in der ersten Runde erlitten, 1:6, 2:6. Auf dem Weg in die Umkleidekabine fingen die TV-Kameras den Italiener mit hängenden Schultern und verweinten Augen ein. Wenig später sagte der 27-jährige Römer seinen Start beim letzten Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Queen’s Club ab.

Kaum zu glauben, aber wahr: 26 Tage später sorgt der gleiche Mann nicht nur für das verdiente Ausscheiden des deutschen Stars Alexander Zverev im Grand-Slam-Heiligtum an der Church Road. Sondern auch für eine Neujustierung, was die Titelperspektiven im verbliebenen Feld betrifft. „Wenn er so weitermacht, kann er Wimbledon gewinnen“, sagte Zverev nach seiner Drittrundenniederlage (3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7)) gegen den zupackenden Italiener, der wie aus dem Nichts in einer Form aufspielt, die ihn 2021 schon einmal ins Finale des bedeutendsten Majors der Welt getragen hatte. Ähnlich wie bei seinem Halbfinalscheitern in Halle gegen den späteren Champion Alexander Bublik sah sich der deutsche Frontmann einem Rivalen gegenüber, der mit nahezu fehlerloser Brillanz, eiskalten Nerven und ungeheurer Aufschlagwucht am absoluten Leistungslimit agierte.

Rein sportlich konnte sich Zverev wenig vorwerfen gegen Berrettini, der tatsächlich mit nur einem einzigen Pflichtspiel in den letzten drei Monaten (Stuttgart) in die Offenen Englischen Meisterschaften 2023 gegangen war. Was dem 26-jährigen Hamburger allerdings fehlte, waren Aktionen der psychologischen Kriegführung, um Berrettini hin und wieder aus seinem makellosen Spielfluss zu bringen – jene Disziplin, in der einst Altmeister Boris Becker so trickreich unterwegs war, mit allerlei Mätzchen und Marotten, dezenten Zeitverzögerungen, Diskussionen mit Publikum oder Schiedsrichter. Zverev spielte das Match auf sehr hohem Niveau herunter, ohne Berrettini aber jemals aus seiner Wohlfühlzone vertreiben zu können.

Zverev machte bei seinem letzten Wimbledon-Auftritt vieles richtig, aber nicht genügend richtig im richtigen Moment. Als es in die Tiebreaks der Sätze zwei und drei ging, schluderte der zweimalige ATP-Weltmeister in der Hitze des Augenblicks bei zwei, drei absolut entscheidenden Ballwechseln, bei den Big Points, die ein solches Match drehen und wenden können. „Ordentlich“ und „okay“ sei seine Leistung gewesen, eins der „besten Spiele von mir überhaupt in Wimbledon“. Aber wirklich überragende Partien standen bisher auch noch nicht in seinem Zeugnis im All England Club, in dem zwei Achtelfinalvorstöße als Bestwert eingetragen sind – sicher zu wenig für einen Akteur seines Formats, seiner Klasse.

Auf dem richtigen Weg

Dennoch kann Zverev mit dem zufrieden sein, was er nach seinem Comeback im Tourbetrieb auf die Spielplätze festgeschrieben hat. Allmählich nähert sich der Olympiasieger wieder an die engere Elite seines Sports an, kommt in Schlagdistanz zu den großen Pokalen. In den kommenden Monaten kann Zverev unbeschwert aufspielen, ohne Druck, Punkte verteidigen zu müssen in der Ranglistenhackordnung. Gelingt ihm eine starke zweite Saisonhälfte auf den geliebten Hardcourts und Hallenplätzen, ist sogar noch eine Teilnahme am ATP-Finale denkbar.

Vor dem Trip über den großen Teich nach Nordamerika geht es für Zverev noch einmal in die Abnützungskämpfe auf Sand – im schwedischen Bastad, dann am Hamburger Rothenbaum. „Die Rückkehr in die Heimat ist immer schön“, sagte Zverev in einem TV-Interview, „ich bin bereit für die nächsten Aufgaben.“