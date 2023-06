Alexander Zverev: Auf den Spuren von Michael Stich

Von: Jörg Allmeroth

Alexander Zverev. 2023.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev siegt sich ohne Erwartungsdruck, aber mit großer Spielfreude ins Halbfinale der French Open

Als Alexander Zverev vor zehn Jahren in das große Abenteuer seiner Profikarriere startete, waren die Erwartungen an den jungen Burschen aus dem hohen Norden gewaltig. Zverev habe das Potenzial, Grand Slam-Titel zu gewinnen, in der Weltrangliste absolute Spitzenplätze zu besetzen. Er könne auch ein neues deutsches Davis Cup-Team zu Triumphen führen, hieß es in Expertenkreisen. Zverev wehrte die Ansprüche, die von allen Seiten mal mehr, mal weniger direkt formuliert wurden, keineswegs zurück. Er wollte selbst viel, sehr viel. Und zwar möglichst früh. Oft machte er sich mit seinem verzehrenden Ehrgeiz mögliche Erfolge zunichte, seine jungen Jahre im Tourbetrieb waren begleitet von heftigen Wutausbrüchen, von einem überschießenden, unkontrollierten Temperament. „Ich bin mehr als einmal an mir selbst verzweifelt“, sagte Zverev, als er Ende 2022 auf den schwierigen Übergang vom Jugend- ins Erwachsenentennis blickte.

Nur gesund werden

Das härteste Jahr seines Lebens habe er hinter sich, meinte Zverev nun bei seinem staunenswerten Roland Garros-Gastspiel – und zielte damit auf die schwere Verletzung, die er im Halbfinale der vergangenen Saison in Paris erlitten hatte, im Zweikampf mit Matador Rafael Nadal. Das stimmte natürlich, denn Zverev brauchte gute fünf Monate, um überhaupt wieder auf einen Tennisplatz zum ernsthaften Duell zu marschieren. Und danach noch einmal drei, vier Monate, um völlig schmerzfrei zu sein. Doch so paradox es klingt: Die Wochen und Monate seines Comebacks waren zugleich auch die vielleicht unbelastetsten Zeiten jemals in seinem Hochgeschwindigkeitsberuf, ohne all die lähmenden Ansprüche. Als er vor genau einem halben Jahr zu einem Showkampf in Abu Dhabi antrat, formulierte er sein einziges Ziel für die nähere und fernere Zukunft ehrlich so: „Ich will wieder gesund werden. Und gesund bleiben.“ Alles weitere, so Zverev, „wird sich dann schon von selbst ergeben.“

Was sich nun tatsächlich ergeben hat, ist nichts weiter als wunderlich, nämlich Zverevs erneute Halbfinalteilnahme bei den Offenen Französischen Meisterschaften nach einem 6:4, 3:6, 6:3, 6:4-Sieg über den Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Ein Jahr nach dem gräßlichen Stolperer und Sturz im roten Sand steht der 26-jährige Riese am zweiten Turnierfreitag wieder zum Einsatz bereit – mit dem dringenden Wunsch, gegen den Norweger Casper Ruud zum ersten Mal das Pariser Endspiel zu erreichen. Zverev wirkt während seiner French Open-Mission dabei genau so souverän und standfest wie in den Arbeitsmonaten zuvor, als ihn Zweifel an einem erfolgreichen Comeback niemals ernstlich irritiert hatten. Inmitten der vielen besorgten Schlagzeilen und aufgeregten Zwischenrufe von Experten blieb Zverev stets gelassen und optimistisch. Das etwas andere Lebensgefühl auf den Courts von Miami bis München, nämlich ohne den üblichen Erfolgszwang und – druck, nahm er gerne mit – er gab stets das Bestmögliche und war zufrieden damit. Langsam und geordnet nahm er sich zusammen mit seinem Team um Trainervater Alexander sr. Größeres vor, wollte in Paris einen ersten Leistungshöhepunkt erreichen. „Wir haben das super gemanagt. Der Job ist jetzt aber noch nicht erledigt“, sagt Zverev, „ich will noch zwei schöne Matches haben.“

Favorit gegen den Ruud?

Zverevs Mission erinnert frappierend an Michael Stichs Grand Slam-Auftritt im Jahr 1996 in Paris. Stich war im Herbst 1995 beim Wiener ATP-Turnier umgenickt und hatte sich schwer am Knöchel verletzt, bei einem ersten Rückkehrversuch in Antwerpen gewann er zwar das Turnier, zog sich aber wieder eine Blessur am lädierten Fuß zu. Eigentlich habe er gar nicht in Paris spielen wollen, sagte Stich später, sein Trainer habe ihn kurz vor Turnierbeginn aber überredet. „Niemand hat dann mit mir gerechnet, ich auch nicht“, sagte Stich vor einiger Zeit dem „Spiegel“, „das Ganze lief sehr locker. Ich spielte mit Spaß und Freude.“ Und dabei so gut, dass der damals beste Sandplatzspieler, der Österreicher Thomas Muster, im Achtelfinale keine Chance hatte. Erst im Finale platzte Stichs unwahrscheinlicher Grand Slam-Anlauf, er führte zwar in allen drei Sätzen gegen den Russen Jewgeni Kafelnikow, gab den Vorsprung aber auch immer wieder ab.

Zverev ist nun noch einen Schritt entfernt davon, als erster deutscher Profi nach Stich wieder ins Pariser Endspiel einzuziehen, beim Höhepunkt der Sandplatzsaison. Die meisten Beobachter stufen ihn gegen den grundsoliden Ruud als Favorit ein, obwohl der Norweger in der Weltrangliste als Nummer 4 weit höher platziert ist und im Vorjahr das Roland Garros-Finale erreichte. Zverev habe das mächtigere Spiel, wenn er sein Spiel durchsetze, gewinne er auch, sagt der ehemalige Sandplatzkönig Mats Wilander, „warum sollte Sascha nicht sowieso das ganze Ding hier gewinnen.“