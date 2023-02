Abreibung für die Löwen

Von: Markus Katzenbach

Frankfurter Eishockeyspieler halten bei Red Bull München nur im ersten Drittel mit und verlieren 0:4.

Nathan Burns blickte gleich nach vorne, kaum dass die letzte Sirene des Freitagabends ertönt war. „Unser Ziel ist es Teil der Playoffs zu sein. Wir haben eine Mannschaft, die das schaffen kann“, betonte der Stürmer der Frankfurter Löwen und fügte im Interview bei Magenta-Sport an: „Jeder in der Kabine wird alles dafür tun. Es sind noch drei Spiele, da zählt jeder Punkt.“

Dass aus dem Besuch bei Red Bull München weitere hinzukommen würden, war nicht zu erwarten zu gewesen, und diesmal war das Aufeinandertreffen auch eine klare Angelegenheit: Der einsame Spitzenreiter der ersten Klasse des deutschen Eishockeys schlug die Aufsteiger mit 4:0 (0:0, 3:0, 1:0), im Grunde standesgemäß, vor 5352 Zuschauern im Münchner Olympia-Eisstadion.

Erfreulicher für die Frankfurter Gäste waren die Nachrichten aus den anderen DEL-Hallen: Auch die schärfsten Konkurrenten im engen Rennen um die letzten Playoff-Plätze verloren allesamt. Ihr zehnter Rang würde gerade so reichen für die Ausscheidungsspiele, spannend bleibt es.

Während es auf die entscheidende Woche dieser Saison zugeht, laufen längst die Planungen für die neue, entsprechend brodelt die Gerüchteküche. Was Frankfurt betrifft, steht dabei inzwischen Headcoach Gerry Fleming verstärkt im Fokus. Tatsächlich verdichten sich die Anzeichen, dass der Trainer die Löwen verlässt. Seitens des Klubs gab es dazu keinen Kommentar. „Wir werden nach der Saison entscheiden, wie es mit dem Trainerstab weitergeht“, erklärte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Obwohl aber die Saison mit dem geschafften Klassenerhalt schon jetzt eine erfolgreiche ist, gäbe es auch von Löwen-Seite durchaus Kritikpunkte, die gegen eine weitere Zusammenarbeit sprächen – beispielsweise bei der Förderung der jungen Spieler und überhaupt der Weiterentwicklung der ganzen Mannschaft über die Runde.

Indes ist es den Löwen über das Eishockey-Jahr auch erstaunlich oft gelungen, Begegnungen selbst mit deutlich höher dotierten Gegnern eng zu gestalten – wie die bisherigen drei mit München, die erste gewann man gar an einem denkwürdigen Septemberabend daheim am Ratsweg im Penaltyschießen. Auch diesmal schaffte man es bei der besten Mannschaft der Liga zumindest mit einem 0:0 in die erste Pause. „Wir haben es schon öfter gepackt, ein paar Pünktchen zu klauen. Vielleicht gelingt es uns heute wieder“, frohlockte Verteidiger Simon Sezemsky nach dem ersten Drittel.

Bald aber sollte Patrick Hager das deutliche Münchner Mehr an Torschüssen in einen ersten Treffer ummünzen (24. Minute) und Trevor Parkes einen zweiten und dritten nachlegen (29./35.), in einem einseitigen zweiten Drittel – das war es fast schon für die Gäste. Am Sonntag haben die Löwen spielfrei. Weiter geht es für sie am Dienstagabend (19.30 Uhr) am Ratsweg gegen Köln.