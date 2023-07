1991-2023: Die viel zu kurze Geschichte der Frauen-Fußball-WM

Von: Frank Hellmann

2007: Simone Laudehr (li.) und Martina Müller im Torjubel. Deutschland verteidigt den Titel gegen Brasilien. © imago/Ulmer

Für die deutschen Fußballerinnen geht es in Australien und Neuseeland um den dritten WM-Titel. Was hat sich seit ihrem Antritt bei der ersten Frauen-WM 1991 verändert?

Das erste WM-Testspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Vietnam (2:1) dient gleichzeitig als Jubiläumstreffen der Weltmeisterinnen von 2003. Entspannt schlendert Silvia Neid, ehemalige Spielerin und Trainerin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), vor zweieinhalb Wochen über den Rasen des Stadions am Offenbacher Bieberer Berg. Besonders fröhlich wirkt die 59-Jährige zu den Klängen des Klassikers „Anyplace. Anywhere. Anytime“ von Nena und Kim Wilde. Ein Ohrwurm, der damals in den amerikanischen Stadien den Weg zum ersten WM-Titel begleitete.

„Als es unser amerikanischer Sicherheitsmann geschafft hatte, dass dies vor dem Aufwärmen gegen die USA gespielt wurde, gehörte uns das Stadion in Portland“, erinnert sich auf dem Treffen die Bundestrainerin von 2003, Tina Theune. Das Halbfinale gegen die Titelverteidigerinnen und Gastgeberinnen (3:0) gilt auch für die 69-Jährige als eines der besten Spiele in der Geschichte des deutschen Frauenfußballs. Wobei die damalige Abwehrchefin Ariane Hingst stets zu bedenken gibt, dass Athletik oder Spieltempo mit heute nicht mehr zu vergleichen gewesen wären, „aber für damalige Verhältnisse haben wir richtig gut Fußball gespielt“.

Heute ist die Konkurrenzsituation bei der neunten Auflage der Frauen-WM in Australien und Neuseeland groß wie nie; acht, neun Teams zählt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Favoritenkreis, aber die 55-Jährige weiß natürlich, dass die Deutschen als amtierende Vize-Europameisterinnen und aktuelle Fifa-Weltranglistenzweiten eigentlich kaum etwas anderes als den Titel anstreben können. In einer bundesweiten Plakataktion heißt es: „Wir, die mit Stolz für unser Land spielen. Und um den 3. Stern.“ Neid findet solche Ansprüche berechtigt: „Wir haben eine supergute Qualität, viele beidfüßige Spielerinnen und sehr viel Tempo.“

Die Leiterin der DFB-Abteilung Trendscouting Frauenfußball ist die wohl beste Zeitzeugin, um die Entwicklungen zu beschreiben. Sie freut sich, dass zum Frauen-Länderspiel vor zweieinhalb Wochen doppelt so viele Zuschauer:innen kamen wie zu einem Heimspiel der Offenbacher Kickers. Das Publikum war jünger und gemischter, die Atmosphäre fröhlicher und friedlicher, so dass Ordnungsdienst und Polizei fast schon deplatziert wirken. Der Fußball der Frauen erobert sich auf seine Art die Hoheitsgebiete der Männer.

Und das gilt gerade weltweit: Australien und Neuseeland werden locker den Rekord beim Ticketverkauf von der WM 2019 in Frankreich pulverisieren. Erstmals spielen 32 statt 24 Teams mit. Bei der WM 2011 in Deutschland waren es nur 16.

Deutschland hat als zweifacher Weltmeister in den Testspielen gegen Vietnam und vor allem gegen Sambia (2:3) am vergangenen Freitag erfahren, wie gut sich zwei WM-Neulinge trotz aller weiterhin bestehenden strukturellen Nachteile geschlagen haben. Das zeigt: In der Aufstockung liegt eher eine Chance als ein Risiko. Wer sich weiterentwickeln will, muss gefördert werden.

Der Weltverband Fifa hat beschlossen, einen Großteil der Prämien, die sonst immer auf Verbandskonten flossen, direkt an die Hauptdarstellerinnen zu leiten. Auch wenn Neuzugänge wie Panama, Haiti oder die Philippinen alle WM-Partien verlieren sollten, haben deren Fußballerinnen 30 000 Dollar, umgerechnet 28 000 Euro sicher. Gerade einmal 14 000 Dollar beträgt laut Fifa-Benchmarking-Report 2022 das durchschnittliche Jahresgehalt einer Profifußballerin. Beträge, über die manch Drittligakicker hierzulande als Monatsgehalt die Nase rümpfen wurde.

Beim Verdienst klaffen immer noch Welten zwischen den Geschlechtern. Die Forderung nach Equal Pay, wie sie Bundeskanzler Olaf Scholz während der EM in England auf Twitter stellte, werteten manche als Effekthascherei, doch im Kern ist sie berechtigt. Während die Fifa jetzt bei der Frauen-WM immerhin 110 Millionen Dollar Preisgeld ausschüttet – ein Viertel des Betrags bei der Männer-WM in Katar – waren es 2007 in China nur 6,4 Millionen. Birgit Prinz und Co. bekamen vom DFB für den zweiten Titel übrigens 50 000 Euro Prämie. Jetzt wäre es durch die Fifa immerhin die fünffache Summe.

1995: Deutschland schafft es ins Finale - und verliert gegen Norwegen. Zweite von rechts: Martina Voss, die heutige Bundestrainerin. © imago/Norbert Schmidt

Tatsächlich dauerte es aber bis zum Jahr 1991, ehe die Fifa überhaupt eine WM für Frauen ins Leben rief. Und auch bloß, weil der Handlungsdruck zu groß geworden war. Italien hatte in den 80er Jahre einige als „Women’s Mundialitos“ bezeichnete Turniere ausgerichtet und auch Taiwans internationale Formate sahen ein bisschen nach inoffizieller Weltmeisterschaft aus. 1981 reüssierte dort der deutsche Frauenmeister SSG 09 Bergisch Gladbach, denn der DFB hatte zu diesem Zeitpunkt noch kein Frauen-Nationalteam.

Ähnlich sperrig stellten sich auch die Fifa-Funktionäre an, die die Premiere 1991 in China noch „World Championship for Women’s Football“ nannten. Die Spielzeit bei den Frauen betrug nur 80 Minuten. Das erste deutsche Tor der WM-Geschichte schoss dann Silvia Neid beim 4:0 gegen Nigeria. Wer sonst?

Doris Fitschen nennt diese erste Auflage ein „Abenteuer“. Die 144-fache Nationalspielerin erinnert sich an ein Training, „bei dem auf einmal 4000 Menschen aus einem Werk nebenan zu uns kamen“. Chinesische Medien titulierten die herausragende Abwehrspielerin Deutschlands als „der weibliche Beckenbauer“. Doch im Halbfinale gegen die USA (2:5) hätte wohl auch Franz Beckenbauer nicht helfen können. „Die Amerikanerinnen haben uns da wirklich schwindlig gespielt. Michelle Akers und Carin Jennings waren zu diesem Zeitpunkt herausragende Spielerinnen, die uns ziemlich überlegen waren“, beteuert Fitschen.

US-Starspielerin Mia Hamm erhielt in Guangzhou vor 63 000 Zuschauern die erste Trophäe von Fifa-Präsident João Havelange, der auch seinen Landsmann Pelé gebeten hatte, sich die Frauen-WM anzusehen.

2003: Nia Künzers (m.) Golden Goal gegen Schweden sichert den ersten Titel. AFP © Getty Images via AFP

Vier Jahre später kamen die DFB-Frauen schon bis ins Finale – endlich hatte die Fifa das Turnier auch „World Cup“ genannt und zweimal 45 Minuten spielen lassen. Doch was das Interesse betraf, bedeutete die WM 1995 in Schweden einen Rückschritt: Keine 5000 Fans pro Spiel, beim deutschen Halbfinale gegen China waren es nur 3700. „Natürlich ist es schöner, wenn 80 000 bei einem solchen Spiel zuschauen, aber ehrlich gesagt waren uns die Rahmenbedingungen gar nicht so wichtig. Für uns hat der sportliche Wettkampf gezählt“, betont Voss-Tecklenburg. Die heutige Bundestrainerin musste im verlorenen Finale gegen Norwegen (0:2) bei strömenden Regen wegen einer Schulterverletzung vom Platz getragen werden.

Der richtige Durchbruch gelang mit der WM 1999 in den USA. Bilder vom Finale zwischen den Gastgeberinnen und China gingen um die Welt: Das mit mehr als 90 000 Fans vollbesetzte Rose Bowl Stadion in Pasadena, die jubelnde Brandi Chastain, die sich nach dem Elfmeterschießen ihr Trikot vom Leib riss. Mehr als eine Million Zuschauer:innen kamen zu dem Turnier – und rund 40 Millionen US-Amerikaner:innen schauten es im Fernsehen.

Vor diesem Hintergrund ist umso bemerkenswerter, dass die deutschen Fußballerinnen vier Jahre später die kurzfristig wegen des Sars-Virus in China erneut in die USA vergebene Auflage gewannen. Mit der Titelverteidigung 2007 – dann wirklich in China – gelang Deutschland die Wachablösung. Die zu diesem Zeitpunkt überragende Torjägerin Birgit Prinz hielt dennoch fest: „Man muss klar sagen, die besseren Einzelspielerinnen hatten andere.“ Die Rekordspielerin aus Frankfurt, die inzwischen als Psychologin beim DFB-Team arbeitet, meinte damit insbesondere Brasilien mit der überragenden Marta, die jetzt mit 37 Jahren übrigens noch ihre sechste WM angeht und im Achtelfinale wieder auf Deutschland treffen könnte.

2011: Die Titelverteidigerinnen scheiden im Viertelfinale gegen Japan aus. © imago sportfotodienst

Marta wollte auch bei der WM 2011 glänzen, was der lebenden Legende ebenso wenig glückte wie Prinz und ihren Mitstreiterinnen. Die DFB-Frauen zerbrachen beim Heimturnier an dem Druck und der Aufmerksamkeit. Wenn sich Fitschen in ihrer Funktion als Gesamtkoordinatorin „Frauen im Fußball“ beim DFB zu dem Event äußert, das sie als Managerin an entscheidender Stelle orchestrierte, klingt viel Selbstkritik durch. „Insgesamt wollten wir einfach zu viel. Natürlich Weltmeisterinnen werden, den Frauenfußball auf die nächste Stufe bringen, das Sommermärchen wiederholen: Das alles unter einen Hut zu bringen, war ein schwieriger Spagat, an dem wir teilweise gescheitert sind“, sagt die 54-Jährige. „Rückblickend hätte man sich besser ein wenig mehr zurückgenommen. Aber es war nicht absehbar, welcher Hype während des Turniers entstehen würde. Im Nachhinein hätte ich die Spielerinnen auch sicher mehr abgeschirmt. In den Hotels ging es mitunter fast wie im Taubenschlag zu.“ Am Ende schien mit dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Japan ein Ballon zu platzen, der mit zu viel heißer Luft aufgeblasen wurde.

USA und Japan begegneten sich bei der WM 2015 in einem erneut spektakulären Endspiel wieder. In Vancouver nahmen die US-Frauen Revanche für die Schlappe im Elfmeterschießen vier Jahre zuvor. Vielen Spielerinnen ist das Turnier in Kanada gleichwohl in ganz schlechter Erinnerung, weil ausschließlich auf Kunstrasen trainiert und gespielt wurde. Kein Zeichen der Wertschätzung. Die gab es aber bei der WM 2019 in Frankreich, wo vor allem die Finalspiele in Lyon zu einem echten Happening gerieten. Erstmals schauten am Fernseher weltweit mehr als eine Milliarde Menschen zu.

Die Heldenrolle gehörte Megan Rapinoe. Die streitlustige US-Ikone ist inzwischen nicht nur bekannt als beste Spielerin beim Rekordweltmeister, sondern auch als Kämpferin mit rosafarbenen Haaren und klarer Haltung. Wie sie sich mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump anlegte, gegen Rassismus und Diskriminierung vorging und für Gleichberechtigung und Anerkennung eintrat, überstrahlte alles. Auch das frühe Ausscheiden der deutschen Spielerinnen, die beim allerersten Turnier unter Anleitung von Voss-Tecklenburg früh das Feld räumten. Was hat die Bundestrainerin jetzt vor der Reise nach Australien gesagt? „Ich bin total optimistisch, weil ich unseren Spielerinnen und der Mannschaft vertraue. Wir wollen um den Titel spielen.“ So wie vor 20 Jahren.

2023: Eine strahlende Silvia Neid beim Treffen der Weltmeisterinnen von 2003. © Imago