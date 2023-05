Zwangseinweisung nach Anklage

Von: Stefan Behr

Prozess gegen Bad Homburger Anwältin, die Testamente gefälscht haben soll, beginnt bizarr

Es ist ein außergewöhnlicher Prozess, der am Dienstagmorgen vor dem Frankfurter Landgericht beginnt. Dafür sorgt alleine schon die Anklage.

Eine 42 Jahre alte Rechtsanwältin aus Bad Homburg muss sich dort unter anderem wegen Betrugs, Untreue, Nötigung und Urkundenfälschung verantworten. Bei ihrer Arbeit als Berufsbetreuerin soll sie laut Anklage knapp eine viertel Million Euro damit gemacht haben, Testamente der von ihr Betreuten zu ihren Gunsten gefälscht, überhöhte Gebühren abgerechnet und mitunter auch Waren mit dem Geld ihrer Klientel für sich selbst gekauft zu haben. Von den ursprünglich angeklagten 102 Fällen im Zeitraum Februar 2015 bis März 2020 werden zwar nur noch 69 verhandelt, aber die haben es immer noch in sich. Manche funktionierten, bei anderen blieb es beim Versuch.

Und die meisten sind bizarr. In ihrem ersten gefälschten Testament schrieb sie laut Anklage kurz und bündig: „Meine Rechtsanwältin soll alles bekommen.“ Viel war das nicht: 5000 Euro liegen in Bad Homburg deutlich unter der Wahrnehmungsgrenze. Bei späteren Testamenten, in denen es um sechs- oder siebenstellige Summen ging, soll sie als Begründung für ihre Alleinerbschaft immerhin erfunden haben, sie habe sich immer so rührend um die Katz‘ oder sonstwen gekümmert haben. Eine betagte Klientin soll sie gar deren Testament diktiert und dann zum Notar geschleift haben.

Noch irrer: Mit dem Auto einer Betreuten soll sie gefahren und dabei zwei Strafzettel kassiert haben, die sie mit dem Geld der Besitzerin bezahlt habe. Unter dem Namen und mit dem Geld eines anderen Betreuten soll sie eine 114 Euro teure Klobürste für ihren eigenen Abort erstanden haben - und nach dem Tod des Mannes eine neue für die Hinterbliebenen gekauft haben, damit die Erben der Klobürste nicht Lunte rochen. Selbst ein im April 2019 gegen sie verhängtes vorläufiges Berufsverbot konnte sie offenbar nicht bändigen - ein selbst für eine Rechtsanwältin recht dreistes Gebaren.

Aber auch die Angeklagte selbst legt einen denkwürdigen Auftritt hin. Während der kompletten Verlesung der Anklage legt sie die Stirn auf den Tisch - unterbrochen lediglich von kleinen Trinkpausen. Anschließend mach ihr Verteidiger Ulrich Endres seiner Verzweiflung Luft: „Ich sehe mich zu einer Verteidigung außer Stande. Sie spricht nicht mit mir. Sie ist nicht in der Lage, sich mit der Anklage zu beschäftigen, sie geht vollständig an ihr vorbei.“ So etwas habe er in seinen 53 Jahren als Verteidiger noch nie gehabt - und das will bei Endres was heißen.

Auch auf Fragen der Vorsitzenden Richterin geht die Angeklagte nicht ein. „Ich sehe das als Show an“, sagt die Staatsanwältin, und auch die psychologische Gutachterin betrachtet das Verhalten der Angeklagte als „völlig untypisch“, Vergleichbares habe sie „in meinen 15 Jahren als Gutachterin noch nie erlebt“.

Erstaunlicherweise ist die Angeklagte ansonsten durchaus handlungsfähig. Die Verlegung eines früheren Gerichtstermins hatte sie durch Vorlage eines selbstgefälschten Corona-Attests erreicht - und später schriftlich erklärt, sie habe nicht gewusst, dass sie in diesem Prozess Angeklagte sei - was ja eigentlich auch gar nichts entschuldigt

Und so greift die Große Strafkammer zu einer rigorosen Maßnahme: der zwangsweisen Unterbringung der Angeklagten in der geschlossenen Psychiatrie zur Vorbereitung eines Gutachtens über ihren psychischen Zustand. Die ist in Paragraph 81 der Strafprozessordnung geregelt, kommt aber so gut wie nie zum Einsatz. Die Dauer der Unterbringung beträgt maximal sechs Wochen.

Daher sind die eigentlich bis Ende Mai angesetzten Verhandlungstage Makulatur - wann und wie es weitergeht, ist völlig offen.