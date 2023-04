Zugriff nach Einbrüchen

Wetterau - In den vergangenen Wochen hat es im Wetteraukreis zahlreiche Einbrüche insbesondere in Kitas, Schulen, kirchliche Einrichtungen, Apotheken und einige Wohnhäuser gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatten umfangreiche Ermittlungen der bei der Friedberger Kriminalpolizei eigens eingerichteten Arbeitsgruppe „Liberi“ Ende März im Wetter-aukreis zur vorläufigen Festnahme eines 43-jährigen albanischen Staatsangehörigen geführt.

Da gegen den Mann aufgrund verschiedener rechtskräftiger Verurteilungen bereits mehrere Haftbefehle bestanden hatten, ist er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, wie die Polizei mitteilt.

Bei der Durchsuchung von Fahrzeug und Unterkunft stellten die Beamten neben Tatkleidung und - zum Teil bereits zugeordnetem - Diebesgut unter anderem gefälschte Personaldokumente und eine scharfe Schusswaffe sicher. Inzwischen konnten die Ermittler dem Tatverdächtigen, der in Deutschland nicht über einen festen Wohnsitz verfügt und sich hier unter falschem Namen aufgehalten hat, bereits eine Vielzahl von Einbrüchen in der Region nachweisen, unter anderem durch an einigen Tatorten hinterlassene DNA-Spuren und mehrere Videoaufzeichnungen. Mit den Vorwürfen konfrontiert, macht der Beschuldigte von seinem Schweigerecht Gebrauch. red