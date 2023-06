Zwei neue Elefanten im Opel-Zoo

Aufwendiger Transport bringt Kuh Cristina und Jungtier Neco aus Spanien in den Taunus

KRONBERG - Vor zehn Jahren wurde das neue Elefantenhaus samt Freigehege im Opel-Zoo in Betrieb genommen. Jetzt ist dort eine zuchtfähige Herde zusammen. Großer Bahnhof zu später Stunde: Zwei neue Afrikanische Elefanten sind am Donnerstagabend aus dem Natur- und Tierpark Cabárceno in Spanien im Opel-Zoo angekommen - nach 31-stündiger Reise, die eine Übernachtung in Frankreich einschloss. Die Neuankömmlinge sind die Elefantenkuh Cristina und ihr zweijähriger Sohn Neco.

Ihrer Reise gingen laut Opel-Zoo aufwendige Vorbereitungen voraus. Mit gezieltem Training wurden die Tiere über Monate hinweg auf den Transport vorbereitet. Den Weg aus dem Norden Spaniens - Cabárceno liegt rund 50 Kilometer westlich von Bilbao - legten die beiden in klimatisierten Spezialcontainern mit eingebautem Wassertank und Kameraüberwachung zurück. Außerdem kamen der leitende Elefantenpfleger Manuel Madrazo und die zuständige wissenschaftliche Kuratorin Beatrice Gallego Aldana für einige Tage mit in den Taunus, um die beiden als vertraute Personen bei ihrer Ankunft zu begleiten.

Zunächst ging es für die Tiere noch einmal hoch hinaus: Ein Schwerlastkran hob die Container nacheinander vor das Tor des 2013 eingeweihten Elefantenhauses, in das die beiden Tiere dann von den Pflegern geleitet wurden. Bei der Kuh dauerte es einen Moment, bis sie sich dorthin locken ließ. Der Sohnemann folgte ihr aber dann ohne Verzögerung ins neue Domizil. Dort haben die beiden inzwischen ihre Boxen bezogen und werden nun an ihre neue Umgebung und die neue Herde gewöhnt. Ihre Eingewöhnungsphase beginnen die beiden Neuzugänge hinter den Kulissen im Elefantenhaus. Je nach Verlauf werden sie dann voraussichtlich in der Laufhalle des Elefantenhauses erstmals für Besucher zu sehen sein, bevor sie die Außenanlage erkunden. Die anderen drei Kronberger Elefanten werden sie bis dahin etwas kennengelernt haben: In den Stallungen können die Tiere einander riechen und ersten Sicht- und Rüsselkontakt aufnehmen. Zudem kommunizieren Elefanten mit tiefem Infraschall, der für Menschen nicht zu hören ist.

Der Zoo komme dem Ziel näher, wieder eine Zucht der als gefährdet eingestuften Afrikanischen Elefanten aufzubauen, so Direktor Thomas Kauffels. red