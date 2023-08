Zimmer frei!

Im B&B-Hotel steigen viele Geschäftsreisende ab, die die Nähe zum Bahnhof schätzen. ahi © ahi

Hoteliers hoffen auf Kurzentschlossene / Belebung durch Tennis-Turnier

BAD HOMBURG - Urlaubsboom? Von wegen - auch in der Hotelbranche kennt man das Sommerloch. Während derzeit ein Urlauber-Jet nach dem anderen über Bad Homburg abhebt, spüren die heimischen Hoteliers nicht viel von der neuen Reiselust nach Corona. „Im Moment ist es sehr ruhig“, erzählt Maria Enriquez, Geschäftsführerin des „Comfort Hotels“ in der Ferdinandstraße. Auch wenn sich das Geschäft nach der Pandemie erholt hat - mit der Normalität kam auch die sommerliche Flaute zurück, weil die Geschäftsreisenden fehlen.

Dies trifft auch Andreas Schmücker, Chef im B&B-Hotel auf der Bahnhofssüdseite, stark. 15 bis 20 Prozent weniger Buchungen als vor den Ferien verzeichnet er derzeit. Besonders leer ist es am Wochenende - kommen doch Touristen, wollen sie eher in die Innenstadt, so seine Erfahrung.

Bis Ende vergangener Woche hatte er noch „keine 50 Prozent Auslastung“ - kommt die Sonne raus, könne sich das aber schnell ändern. „Die meisten Leute buchen heute kurzfristig, also ein paar Tage vorher, nach Blick auf die Wetter-App.“

Urlaubsplanung läuft oft kurz entschlossen

Weniger Geschäftsreisende und weniger Firmen-Veranstaltungen - das spürt auch Jan Grunder, Direktor des Maritim-Hotels. Dort kommen aber wieder mehr Touristen an, „Individualgäste ebenso wie Gruppen“. Im Steigenberger dagegen scheint man kein Sommerloch zu kennen. „Wir haben sowohl in der Zimmerbelegung als auch in den Erlösen einen leichten Zuwachs zum Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie“, berichtet Direktor Michael Kain.

Generell sind alle befragten Bad Homburger Hotels nach der Pandemie übern Berg ; auch das Parkhotel, wie Direktor Frank Petry schreibt. B&B-Hotelchef Schmücker ist froh, sein Haus 2019 noch um 30 auf heute 114 Zimmer ausgebaut zu haben. „Montags bis freitags sind wir gut belegt.“ Und auch im „Comfort Hotel“ lief die erste Jahreshälfte gut: „Man merkt, die Gäste sind dankbar, wieder zu reisen“, sagt „Comfort Hotel“-Chefin Maria Enriquez. Doch auch sie kennt die Kurzentschlossenheit vieler Gäste heute. Das WTA-Tennisturnier Ende Juni sei „ein bisschen Sommermärchen“ fürs Hotel gewesen - der Wimbledon-Zauber fand nur wenige Hundert Meter vom Hotel entfernt statt. Gast war unter anderem ein Tennistrainer aus den USA mit seiner Familie. „Es kommen aber auch viele australische Touristen zu uns, die Frankfurt als Drehkreuz nutzen.“

Internationale Gäste haben die großen Hotels auch - das Steigenberger aus Benelux und den Alpenländern, den Emiraten, Großbritannien, den USA und aus arabischen Ländern - Letztere „bleiben schon mal 14 Tage und länger“, berichtet Michael Kain. „Die ,Bad Homburg Open‘ haben einen sehr guten Einfluss auf die Hotels und die ganze Stadt“, so der Steigenberger-Direktor - in seinem Haus wohnten auch die Spielerinnen. Das Maritim konnte ebenfalls Gäste aus Australien und Neuseeland, aus Asien, den USA und der Karibik begrüßen.

Die meisten Gäste kommen aber gar nicht von so weit her. „Über das gesamte Jahr gesehen kommt der größte Anteil an Gästen aus Deutschland“, sagt Jan Grunder (Maritim). „Gäste kommen aus ganz Deutschland, Westen, Osten, Süden und Norden“, so Steigenberger-Chef Kain. „Während der Pandemie haben viele den Taunus als Naherholungsgebiet entdeckt“, erklärt Maria Enriquez. Hierher zu reisen sei eben nicht so teuer wie in die Berge oder ans Meer.

Sie selbst hat unterdessen nach wie vor mit den gestiegenen Preisen zu kämpfen, spricht gar von einer „Kostenexplosion“ bei der Energie. Weil der Verbrauch in jenen Corona-Jahren zugrunde gelegt wird, in denen kaum Gäste kamen, greift die Strom- und Gaspreisbremse nicht. „Und in der Pandemiezeit haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt“, sagt sie.

Mit Lockpreisen und besonderen Ideen machte man den zögerlichen Besuchern den Aufenthalt im Hotel schmackhaft. Statt des üblichen - und in Pandemiezeiten ohnehin eingeschränkten - Büfetts gab es zum Beispiel ein Étagèrefrühstück. „Menschen, die einen bedienen und freundlich empfangen, das ist der neue Luxus“, sagt Enriquez. „Das Gut Mensch zählt für viele Gäste inzwischen mehr als Sterne und kostenlose Bademäntel.“

Für das Maritim verlief das erste Halbjahr 2023 auch gut wegen „Nachhol-Effekten“: „Sowohl Firmenkunden als auch Privatleute haben Seminare, Tagungen, Events und Feiern nachgeholt“, so Grunder. Die Hotelkette sei also auf einem guten Weg, an die Zeit vor Corona anzuknüpfen. „Allerdings sind wir in der Hotellerie auch von vielen externen Faktoren abhängig, die wir nicht beeinflussen können, beispielsweise Inflation oder auch internationale Konflikte, die sich auf die allgemeine Reisetätigkeit auswirken können.“

Und was tut man im Hotel, wenn keine Gäste kommen, wie von 2020 bis 2022? „Wir haben die ruhige Zeit genutzt, um das Hotel in allen Bereichen auf einen sehr guten Renovierungsstand zu bringen“, berichtet Michael Kain. Im Maritim können Gäste seit Neuestem auf die Zimmerreinigung verzichten und regionale Umweltprojekte unterstützen - so wurden im Stadtforst Bad Homburg aus diesen Spenden bereits 1500 Eichen-Setzlinge gepflanzt.