Zahlreiche Hofläden

Wetterau - Die Wetterau galt über Jahrhunderte hinweg als Kornkammer Hessens. 81 Direktvermarkter nutzen nach Angaben der Kreisverwaltung inzwischen die Möglichkeit, ihr Angebot auf der Webseite des Wetteraukreises zu bewerben.

Die meisten Direktvermarkter gibt es laut Kreis in Friedberg (12), Karben (8), Bad Nauheim (6) und Ortenberg (5). Jedoch gibt es in fast jeder der 25 Wetterauer Kommunen mindestens einen Direktvermarkter, häufig sogar mindestens zwei. „Die Produktpalette ist vielfältig. Die Vermarktung erfolgt meist über Hofläden, Bauern- und Wochenmärkte sowie über spezielle Eventmärkte, beispielsweise den Markt der Region in Friedberg auf dem Europaplatz“, erklärt der Wetteraukreis in einer Pressemitteilung.

Von den 81 Betrieben, die die Homepage des Landkreises als Plattform nutzen, betreiben darüber hinaus 18 eine Straußwirtschaft. 38 nehmen am Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“ teil, das im Wetteraukreis vor einigen Jahren mit großem Erfolg ins Leben gerufen wurde.

Eine Übersicht über die Direktvermarkter sowie weitere Informationen gibt es im Internet auf direktvermarkter.wetterau.de. Ansprechpartnerin für interessierte Betriebe ist Silvia Bickel: Telefon 0 60 31/83 42 04, E-Mail sil via.bickel@wetteraukreis.de. red