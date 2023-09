Zahl der Schülerinnen und Schüler wächst auf 25 275

Lehrkräftemangel bleibt ein Problem - Raumkapazitäten sind erschöpft

Main-Taunus - Insgesamt 645 Schülerinnen und Schüler mehr als im vergangenen Schuljahr werden im neuen Schuljahr 2023/24 an den 54 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen im Main-Taunus-Kreis unterrichtet. Insgesamt steigt die Schülerzahl damit auf 25 275. So jedenfalls lautet die „Prognosezahl“, die das Staatliche Schulamt in Rüsselsheim jetzt veröffentlicht hat.

Am Dienstag und Mittwoch begrüßten die Grundschulen im Kreis 2450 Abc-Schützen, 50 weniger als 2022. In den weiterführenden Schulen konnten zuvor rund 2025 Jungen und Mädchen in der Jahrgangsstufe fünf willkommen geheißen werden. Der überwiegende Teil von ihnen (1160) besucht nun einen gymnasialen Bildungsgang in den drei Gymnasien im Kreis oder den kooperativen Gesamtschulen.

Die beiden integrierten Gesamtschulen verzeichnen rund 460 Fünftklässler. Im Bildungsgang Realschule beginnen rund 186 Jungen und Mädchen, in der Hauptschule lediglich rund 30. Beliebt ist die Förderstufe der Heiligenstockschule in Hofheim, seit Längerem schon die einzige im MTK. Sie verzeichnet 190 Neuaufnahmen.

Als „Herausforderung“ bezeichnet Schulamtsleiterin Birgitta Hedde „weiterhin die Gewinnung qualifizierten Personals“. Zum Schuljahresbeginn sei es aber gelungen, rund 250 Planstellen „durch Einversetzungen und Einstellungen in allen Schulformen“ zu besetzen. Das seien genau doppelt so viele wie im Vorjahr. Das Schulamt hat außerdem Vertretungsverträge verlängert, pensionierte Lehrkräfte zurück in den Unterricht geholt und „qualifizierte Menschen ohne Lehramtsabschluss zur Unterstützung der Unterrichtsabdeckung“ gewonnen. Außerdem seien 70 schulische Funktionsstellen besetzt worden.

Kinder, die neu zuziehen und beschult werden müssen, sind im Schulamtsbezirk, zu dem neben dem MTK auch der Kreis Groß-Gerau gehört, nichts Neues. Aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine hat aber die Zahl der „Seiteneinsteiger“ in den Schulen, die zudem mit geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen kommen, laut Schulamtsleiterin Hedde „einen Höchststand erreicht“. Die räumlichen Ressourcen der Schulen seien nun ausgeschöpft, Schulräume müssten teilweise neu geschaffen oder extern Räume zu Unterrichtszwecken genutzt werden. Die Schulen hätten sich in dieser schwierigen Situation als „ausgesprochen unterstützend und solidarisch erwiesen“, lobt die Schulamts-Chefin. Im gesamten Schulamtsbezirk (MTK plus GG) gibt es nun 57 Intensivklassen und 18 Intensivkurse an Grundschulen. An den weiterführenden Schulen sind 68 Intensivklassen eingerichtet. Im MTK gibt es zudem eine Alphabetisierungsklasse. Mit der Einrichtung weiterer Klassen müsse gerechnet werden, meint Hedde, denn nach wie vor seien die Anmeldungen im eigens eingerichteten Aufnahme- und Beratungszentrum des Schulamtes „auf hohem Niveau“.

An den Berufsschulen ist die Herausforderung, Jugendliche ohne Schulabschluss noch in die Lage zu versetzen, einen solchen zu schaffen, um dann in die Ausbildung gehen zu können. Dafür gibt es schon länger das Projekt Integration und Abschluss (Intea), außerdem sind 28 Intensivklassen, davon sechs Alphabetisierungsklassen, an den Beruflichen Schulen des Amtsbezirks vorgesehen.

Kinder und Jugendliche, die eine Intensivklasse absolviert haben, wechseln in die Regelklassen. Im neuen Schuljahr trifft das für 190 Grundschulkinder und 309 Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen zu. „In den meisten Fällen verläuft der Übergang unproblematisch“, so die Schulamtsleiterin. babs