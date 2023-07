Zäune als Schutz vor dem Wolf

Kreis initiiert Förderprogramm / Ein besonders schlaues Tier bereitet Sorgen

Hochtaunus - So unterschiedlich die politischen Positionen beim Thema Wolf auch sind: Der Vorschlag des Kreisausschusses, Fördermittel für Eigentümer kleiner Herden und Einzeltieren bereitzustellen, damit die sich Elektrozäune kaufen können, wurde in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses einstimmig angenommen. Damit sollen künftig Anschaffungskosten von Zäunen und Zubehör zu 80 Prozent übernommen werden, wobei die Summe für die einzelnen Posten gedeckelt ist und sich die Art der Bezuschussung nach der Anzahl der Tiere richtet.

Erster Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr (CDU) legte die Notwendigkeit eines solchen Programms dar. So habe es zwischen Januar und Mai 15 nachgewiesene Wolfsübergriffe und drei Verdachtsfälle gegeben. Man müsse zudem von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Zwar sei das Land beziehungsweise das beim Umweltministerium angesiedelte Wolfszentrum zuständig, dennoch habe man im Kreis eine eigene Arbeitsgruppe gegründet. Denn die Unsicherheit ist hoch - nicht nur bei den Betroffenen. Schorr: „Mehrfach habe ich die zuständige Staatsministerin angeschrieben und das persönliche Gespräch gesucht, um mehr Klarheit im Umgang mit dem Wolf zu erhalten.“ Wann etwa gilt ein Wolf als auffällig, aggressiv beziehungsweise problematisch für Tier und möglicherweise Mensch? „Leider waren die Antworten vonseiten des Landes nicht zufriedenstellend. Sachfragen wurden mitunter gar nicht oder ausweichend beantwortet.“ Auch sein Vorschlag zur Beweisumkehr bei Rissfällen - derzeit muss der Beweis erbracht werden, dass ein Wolf der Übeltäter war, sei abgelehnt worden. Immerhin bewege sich Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und habe angekündigt, den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen und eine entsprechende Initiative auf europäischer Ebene zur Lockerung des Schutzes starten zu wollen. Das sei, so Schorr, der richtige Schritt. Im Kreis brauche es „klare Vorgaben dergestalt, dass die Belange der Bevölkerung, der Weidetierhalter und selbstverständlich auch des Wolfs berücksichtigt werden.“ Die neue Förderrichtlinie schließe eine Lücke im System, das derzeit erst ab einer Herdengröße von zehn Tieren greift.

Bedenken unter anderem von Brigitte Bannenberg (FW), die Hürden für eine Beantragung der Förderung seien zu hoch, die Zäune zu niedrig, traten Schorr und Dr. Klaus Erdle, Leiter des Amtes für den Ländlichen Raum, entgegen. Die Zaunhöhe von 1,45 Meter liege daran, dass dies das höchste Standardmaß der Lieferanten sei, erklärte Schorr. „Alles darüber sind Zäune, die fest installiert werden müssten“, so Erdle. Auch seien die Anforderungen sehr wohl niederschwellig - zumindest niederschwelliger als beim Land. So sei das Amt ohnehin im ständigen Austausch mit den Tierhaltern, „das ist die Beratung“, so Schorr. Und Erdle ergänzte: „Man muss schon wissen, wie die Zäune richtig gestellt werden: Dazu braucht es aber nur eine einstündige Online-Schulung.“ Klar, über die Förderhöhe könne man streiten. Aber: Man habe die Richtlinie vorab mit einigen Weidetierhaltern durchgesprochen. „Die haben gesagt, damit können sie leben.“

Sorgen bereitet indes ein „verdammt schlaues“ Tier, das er als „auffällig“ bezeichnete. Dieser Wolf habe nicht nur gelernt, über Zäune zu springen, sondern könnte, „das ist aber noch nicht bestätigt“, so Erdle, „gelernt haben, Elektrozäune durchzubeißen“. Es wisse, dass einige Litzen Strom führen, andere nicht. Hunde eigneten sich vor allem für größere Herden, seien aber auch kein Allheilmittel. So gebe es einen Fall, in dem eine Herde mit Hund attackiert wurde.

Dass es so lange dauere, bis ein Wolfsbiss verifiziert ist, liege vor allem an der labortechnischen Untersuchung. „Es gibt nur ein Labor in Hessen, das das macht - und da dauert eine Gen-Analyse sechs bis acht Wochen. Im Tatort geht das innerhalb eines Tages . . .“, so Erdle.