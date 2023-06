Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Teilen

Am Sonntag, 11. Juni, schnauft der „Feurige Elias“ letztmals auf der Strecke zwischen Darmstadt-Eberstadt und Alsfeld. © Heag mobilo

Das Wetter wird gut am Wochenende. Also nichts wie raus auf die Feste, die in der Umgebung stattfinden. Drinnen kommen dagegen Klassikfans zu ihrem Recht. Hier unser Auszug.

Barockmusik in Darmstadt Amira Elmadfa (Mezzosopran) und David Pichlmaier (Bariton) sowie das Barockorchester Concentus 1709 treten am Sonntag, 11. Juni, beim 53. Dotter-Konzert auf. Beginn ist um 19 Uhr im Ernst-Ludwig-Saal, Schwanenstraße 42. Karten gibt es für 10 Euro im Internet auf dotterstiftung.de/musik-kultur

Sinfoniekonzert in Darmstadt Im Rahmen des Barockfestes Darmstadt spielt Nils Mönkemeyer auf seiner Viola mit dem Staatsorchester Darmstadt unter Leitung von Reinhard Goebel am Sonntag um 11 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters Darmstadt. Tickets ab 12,50 Euro unter staatstheater-darmstadt.de

Sommerfest in Groß-Umstadt Am Sonntag, 11. Juni, feiert Groß-Umstadt das internationale Sommerfest rund um das Kulturzentrum Gruberhof, Raibacher Tal 22, sowie im Park auf der Bleiche. Auftritte von Musik- und Tanzgruppen sowie Spielangebote locken von 11 Uhr an.

Besucherlabor in Darmstadt Im Besucherlabor für Familien mit Kindern von sechs bis zehn Jahren lautet das Motto an diesem Sonntag „Mülldetektive – vom Umgang mit Abfall in der Natur und bei uns“. Beginn ist um 14 Uhr im Bioversum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253. Kosten: 8 Euro pro Person.

Kinderfest in Groß-Zimmern Am Sonntag von 13 bis 18 Uhr findet ein Kindersommerfest mit Spielen, Musik, Kinderschminken und einer Zuckerwattenmaschine auf dem Spielplatz Angelgartenstraße/Dresdner Straße in Groß-Zimmern statt.

Nostalgiefahrt an die Bergstraße Die Dampflok „Feuriger Elias“ ist am Sonntag, 11. Juni, letztmals von Darmstadt-Eberstadt nach Alsbach und zurück unterwegs. Abfahrt um 11.35 Uhr, 13.35 Uhr und 15.35 Uhr ab Haltestelle Frankenstein.

Die Gruppe „Dalias Lane“ bringt den Zauber keltischer Musik am Sonntag zum Internationalen Sommerfest in Groß-Umstadt. © privat