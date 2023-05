Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Beim Fürstlichen Gartenfest im Hofgut Kranichstein trifft große Gartenkunst von Freitag bis Sonntag auf herausragenden Reitsport. © www.Bilderstrahlen.com

Es ist jede Menge los an diesem Wochenende in und um Darmstadt - von der Inklusionsparade über das Fürstliche Gartenfest bis hin zum Tag der Griesheimer Vereine. Hier unser Auszug.

Krönungserlebnis in Darmstadt: Das Museumscafé »Herzblut & Zinke« im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, Friedensplatz 1, feiert am Samstag, 6. Mai, die Krönung von King Charles III. Von 11 bis 16 Uhr werden die Feierlichkeiten rund um den historischen Moment dort auf einen Bildschirm übertragen, dazu gibt es typische Speisen wie Lachs- und Gurken-Sandwiches, Scones mit Clotted Cream und Erdbeermarmelade oder Chicken Tikka Masala.

Gartenfest in Darmstadt: Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Mai, lädt das Haus Hessen jeweils von 10 bis 18 Uhr zum Fürstlichen Gartenfest auf das Hofgut Kranichstein, Parkstraße 76 in Darmstadt. Unter dem Motto „Gartenfreude & Pferdesport“ präsentieren sich viele Ausstellende rund um die Themen Garten, Natur und Country Living. Die eigentliche Ausstellung wird durch exklusive Reitsportveranstaltungen ergänzt. Tickets sind ab 15 Euro auf www.gartenfest.de erhältlich.

Parade in Darmstadt: „Gemeinsam für Gleichstellung“ lautet das Thema der inklusiven Parade, die die Stadt Darmstadt am Freitag, 5. Mai, zusammen mit der Kulturgruppe Barrierechecker:innen und weiteren Institutionen veranstaltet. Mitmachen können alle, die sich für Inklusion und den weiteren Abbau von Barrieren engagieren wollen. Die Veranstaltung ist kostenlos und beginnt um 16.30 Uhr an der Kuppelkirche, Wilhelminenplatz 9. Im Anschluss zieht die Parade über verschiedene Stationen durch die Innenstadt bis zum Marktplatz. Inklusive Kulturdarbietungen aus Theater, Musik und Tanz säumen den Weg bis zum Zielort, wo ein gemeinsamer Flashmob stattfindet. Hilfsangebote zur Teilnahme an der Parade gibt es unter Tel. 061 51/977 00.

Fahrraddemo in Darmstadt: Zu den Aktionstagen „Kinder aufs Rad“ organisiert der VCD Hessen an diesem Wochenende in ganz Hessen bunte, rund sechs Kilometer lange Fahrraddemos. Teilnehmen können alle Menschen von 0 bis 99 Jahren. In Darmstadt startet die Fahrraddemo am Samstag, 6. Mai, um 15.30 Uhr auf dem Ludwigsplatz.

Offene Sternwarte in Darmstadt: Am Samstag, 6. Mai, bietet die Volkssternwarte Darmstadt, Auf der Ludwigshöhe 196, beim Tag der offenen Sternwarte von 14 bis 19 Uhr kurze Vorträge zu Sternbildern, dem Mond und der kosmischen Nachbarschaft sowie eine Anleitung zur einfachen Astrofotografie mit Kamera und Stativ. Bei wolkenfreiem Himmel kann die Sonne durch spezielle Teleskope beobachtet werden. Im Verlauf des Nachmittags gibt es auch wiederholt Führungen. Für Kinder wird hinter der Sternwarte eine Startrampe für Wasserraketen aufgebaut, es wartet auch ein Astronomie-Quiz und ein Mal- und Bastelangebot. Der Eintritt ist frei.

Fest im Darmstädter Zoo: Schaufütterungen, Infostände, Re-Use-Workshops, Gesellschaftsspiele und eine Tombola bietet das Frühlingsfest „Nachhaltig in den Frühling“ am Samstag, 6. Mai, von 11 bis 17 Uhr im Zoo Vivarium in Darmstadt, Schnampelweg 5. Eintrittskarten sollten vorab im Online-Shop erworben werden (https://zoo-vivarium.de/online-tickets). Mit der digitalen Eintrittskarte auf dem Smartphone oder als Ausdruck kann der separate Eingang links neben der Zookasse genutzt werden.

Comedy in Rüsselsheim: „Das Feinste der Feisten“ heißt es am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr im Großen Haus des Theaters Rüsselsheim, Am Treff 7. Die Feisten - das sind die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten C. und Rainer, die schon zahlreiche Kleinkunstpreise eingeheimst haben. Eintritt im Vorverkauf 32 Euro (www.theater-ruesselsheim.de), an der Abendkasse 34 Euro.

Die Feisten haben schon zahlreiche Kleinkunstpreise eingeheimst und gastieren am Samstag, 6. Mai, im Theater Rüsselsheim. © Anne König

Protesttag in Groß-Gerau: Am Freitag, 5. Mai, laden Menschen mit Behinderungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe von 15 bis 17 Uhr zu einer Protestaktion auf den Groß-Gerauer Marktplatz ein. Menschen mit und ohne Behinderungen machen sich gemeinsam für eine inklusive Gesellschaft ohne Barrieren stark – mit Infos, Tanz-Flashmob, Kunstaktion, Rätsel-Rallye, Barfuß-Pfad und verschiedenen Spielen, die in Verbindung mit Behinderungen und Barrieren stehen.

Ausstellung in Darmstadt: Die Ausstellung „Alles Gewebe“ mit Gemälden der Dieburger Lehrerin Andrea Beusch wird am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr im Offenen Haus in Darmstadt, Rheinstraße 31, eröffnet. Die Theater-, Film- und Medienwissenschaftlerin Petra Schmitt führt in das Werk ein, Sebastian Lawrenz begleitet die Vernissage am Klavier musikalisch. Die Ausstellung wird bis 21. Juli zu sehen sein, Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags 10 bis 17 Uhr und freitags 10 bis 13 Uhr.

Tag der Vereine in Griesheim: Beim erstmals von der Stadt Griesheim organisierten „Tag der Vereine“ werden am Sonntag, 7. Mai, über 30 Vereine von 11 bis 18 Uhr unter dem Motto „Unser Griesheim. Unsere Vereine. Unsere Leidenschaft.“ den Bürgern und Bürgerinnen an verschiedenen Orten im gesamten Stadtgebiet ihre Angebote und die ehrenamtlich tätigen Menschen dahinter vorstellen. Das begleitende Programmheft mit allen teilnehmenden Vereinen, ihrem genauen Standort und deren spezielles Angebot ist online auf der städtischen Webseite www.griesheim.de einsehbar.

Lokvorführung in Darmstadt: Am Sonntag, 7. Mai, führt das Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein, Steinstraße 7, von 10 bis 16 Uhr die elektrische Lokomotive E41 228 vor. Diese entstammt dem ersten Neubauprogramm der DB und hat mit ihrer grünen Farbgebung heute schon „Kultstatus“. Charakteristisch ist das knallende Geräusch beim Betätigen der Schaltschütze, weshalb die Loks dieser Baureihe auch als „Knallfrösche“ bezeichnet wurden. Sie wurden jahrzehntelang und bis nach 2000 auch im Rhein-Main-Gebiet eingesetzt.

Die elektrische Lokomotive E41 228 aus dem ersten Neubauprogramm der DB wird am 7. Mai im Eisenbahnmuseum Kranichstein vorgeführt. © Ralph Schnabel, Eisenbahnmuseum

Evensong in Darmstadt: Am Sonntag, 7. Mai, um 18 Uhr findet ein Choral Evensong in der Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11, statt. Dieser musikgeprägte Gottesdienst nach Vorbild der englischen Kirche wird durch Chor- und Orgelmusik, Lesungen und eine Zeit der Stille bestimmt. Ein Ensemble der Darmstädter Kantorei singt Werke von Lasso, Stanford, Mendelssohn und anderen. Jorin Sandau ist an der Orgel zu erleben, der Eintritt ist frei.

Besucherlabor in Darmstadt: Für Familien mit Kinder von sechs bis zehn Jahren bietet sich am Sonntag, 7. Mai, das Besucherlabor im Bioversum des Jagdschlosses Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253, an. Von 14 bis 15.30 Uhr stehen unter dem Motto „Bunt wie der Regenbogen“ Experimente mit Sonne, Licht und Farben im Mittelpunkt. Vorher gibt es ein Programm für Familien mit Kindern von vier bis sechs Jahren. Von 10 bis 11.30 Uhr und von 12 bis 13.30 Uhr geht es bei den Waldabenteuern mit Dabbe um „das Geheimnis der Verstecker- und Entdeckerfarben“. Die Kosten liegen jeweils bei 8 Euro pro Person (inkl. Museumseintritt und Material). Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein.

Literarische Revue in Darmstadt: Alle zwei Jahre feiert Hessen seine Autorinnen und Autoren. Die Luise-Büchner-Bibliothek und Luise-Büchner-Gesellschaft beteiligen sich von Anfang an (seit 2007) an dieser hessenweiten Aktion. Diesmal widmen sie sich am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr im Foyer der Kyritzschule, Emilstraße 10, Darmstadt, vier bedeutenden Darmstädter Schriftstellerinnen, die im 19. Jahrhundert mit ihren Werken weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus bekannt waren. Die vier L(o)uisen, Luise von Ploennies, Louise Dittmar, Louise von Gall und Luise Büchner verfassten Texte verschiedenster Art, sie waren Poetinnen, Kritikerinnen, Romanschriftstellerinnen und vieles mehr. Die Schauspielerin Margit Schulte-Tigges, die langjährig ein festes Engagement am Staatstheater Darmstadt hatte und seit 2015 hier und in Wiesbaden im Rahmen von Gastengagements spielt, liest ausgewählte Texte. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Theater in Darmstadt: Die Büchner-Bühne Riedstadt gastiert im Rahmen der Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr „175 Jahre Paulskirche“ am Samstag, 6. Mai, im Haus der Geschichte Darmstadt, Karolinenplatz 3, und spielt um 19.30 Uhr die Komödie „Nur berühmt“. Die Inszenierung untersucht auf amüsante Weise die unbedingte menschliche Sehnsucht nach Bedeutung – unabhängig von deren tatsächlichem Vorhandensein. Die Karte kostet online 18 Euro (www.buechnerbuehne.de), an der Abendkasse 20 Euro.

Vogelstimmenwanderung in Reinheim: Am Sonntag, 7. Mai, lädt der Arbeitskreis „Naturschutzscheune Reinheimer Teich“ von 8 bis 11 Uhr zu einer Vogelstimmenbestimmung für Anfänger mit anschließendem Frühstück am Reinheimer Teich ein. Fritz Fornoff erklärt bei dem Rundgang die Merkmale der einzelnen Arten, ihren Gesang und beschreibt den Lebensraum. Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an fritz.fornoff@t-online.de oder unter Tel. 06162/2270. Die Wanderung beginnt an der Naturschutzscheune, die über die L3413 zwischen Reinheim-Spachbrücken und Habitzheim erreichbar ist. Am Schild „Kläranlage“ auf den Parkplatz einbiegen. Von hier aus sind es noch etwa acht Minuten zu Fuß, der Weg ist ausgeschildert.



Satire in Darmstadt: Der Satiriker Florian Schroeder ist mit seinem Programm „Neustart“ am Freitag, 5. Mai, in der Centralstation Darmstadt, Im Carree 1, zu sehen. Sein Auftritt beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 29,90 Euro auf www.ztix.de.

Satiriker Florian Schröder kommt am Freitag, 5. Mai, in die Centralstation Darmstadt. © Frank Eidel