Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Mit der Handpuppe Lola und den MusenSusen Kerstin und Heike geht es am Sonntag auf Fotorallye durch den Schlosspark des Jagdschlosses Kranichstein. © Jagdschloss Kranichstein

Sehr verschiedene Veranstaltungen prägen dieses Wochenende in und um Darmstadt. Experimente, Gitarrenklänge, Spitzensport, Theater - für jeden ist etwas dabei. Unser Auszug.

Kindertheater in Darmstadt: Heute, Freitag, um 18 Uhr feiert das Stück „Zukunftsreise“ der Moller-Kids im Theater Moller Haus, Sandstraße 10, in Darmstadt Premiere. Weitere Aufführungen des Stücks für Kinder ab sechs Jahren gibt es morgen, Samstag, um 15 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr.

Multisensorisches in Darmstadt: Am heutigen Freitag um 17 Uhr ist Vernissage für die Ausstellung „Von Sinnen. Multisensorische Erkundungen der Stadt“. Bis 30. Oktober werden in der Ausstellungshalle des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Darmstadt, Olbrichweg 10 auf der Mathildenhöhe, taktile, auditive, olfaktorische und dialogische Ausstellungsobjekte gezeigt.

Gitarrenklänge in Riedstadt: Der Kanadier Don Alder gilt als „Magier der akustischen Gitarre“ und ist zurzeit der einzige Gitarrist, der alle wichtigen Akustikgitarren-Wettbewerbe gewonnen hat. Heute, Freitag, um 19 Uhr gastiert er im Jugendhaus Riedstadt-Goddelau, Weidstraße 29a. Der Eintritt kostet 13 Euro.

Experimente in Darmstadt: Unter dem Motto „Welt der Materialien“ öffnet das Institut für Materialwissenschaft der TU Darmstadt am morgigen Samstag seine Türen. Von 11 bis 18 Uhr gibt es auf dem Campus Lichtwiese, L2|01, Alarich-Weiss-Straße 2, Führungen durch Labore, Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen, ein Mitmach-Angebot für Kinder und viele Experimente zum Anfassen.

Kammerkonzert in Darmstadt: Lieder der Romantik sind morgen, Samstag, um 20 Uhr im Haus der Deutsch-Balten, Herdweg 79, in Darmstadt zu hören, wenn Bariton Christoph von Weitzel mit Ulrich Pakusch am Klavier Lieder von Johannes Brahms, Robert Schumann, Hugo Wolf und Gustav Mahler intoniert. Tickets ab 18 Euro gibt es auf allegra-online.de

Turnelite in Rüsselsheim: Morgen, Samstag, machen die besten deutschen Geräteturnerinnen und Geräteturner Halt in der Großsporthalle Rüsselsheim, Evreuxring 31, um sich ihr Ticket für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft vom 29. Oktober bis 6. November in Liverpool zu sichern. Der Frauenwettkampf ist bereits ausverkauft, aber für den Wettkampf der Männer von 16.30 bis 19.30 Uhr sind für 21 Euro noch Karten über den Ticketanbieter Eventim erhältlich.

Fotorallye in Darmstadt: Am Sonntag, 16. Oktober, können sich Kinder im Museum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 261, Darmstadt, in einer Fotorallye auf die Suche nach mysteriösen Schlossbewohnern machen. Die szenische Führung mit der Handpuppe Lola und den MusenSusen Kerstin und Heike beginnt um 15 Uhr und kostet acht Euro pro Person. Treffpunkt: Kasse Museum Jagdschloss. ann

Gitarrist Don Alder kommt am Freitag, 14. Oktober, nach Riedstadt. © donalder.com

Der Fachbereich Gestaltung der TU Darmstadt zeigt ab Freitag, 14. Oktober die Ausstellung „Von Sinnen. Multisensorische Erkundungen der Stadt. © Elias Amsler