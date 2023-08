Wo wird mit dem Rad gefahren?

An 270 Stellen in Hessen hat die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität aus Verkehrsplanern, Kommunen und dem Land automatische Zählstellen für den Fahrradverkehr installieren lassen. imago © Red

Wetterau - Deutschland ist Autoland. Doch das Fahrrad wird als Verkehrsmittel immer wichtiger. Aber wie viele Menschen sind in der Wetterau tatsächlich auf zwei Rädern unterwegs?

Hüte sich, wer in Frankfurt das Café „Schneider’s“ am Anfang der Bockenheimer Landstraße verlässt. Ein Moment der Unachtsamkeit führt leicht zum Zusammenstoß mit einem Radler. An dieser Stelle sind mit Abstand die meisten Zweiräder in ganz Hessen unterwegs. Nämlich 594 713 seit Neujahr bis zum 9. Juli. Im Durchschnitt sind es 3147 pro Tag. Selbst am heißen Samstag des 8. Juli radelten noch 2795 Menschen gen Bockenheim.

An 270 Stellen in Hessen hat die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität aus Verkehrsplanern, Kommunen und dem Land seit Jahresbeginn automatische Zählstellen installieren lassen. Sie kosteten 3,6 Millionen Euro und bestehen aus einer Induktionsschleife unter dem Belag und einem Rechner, der neben dem Radweg in der Erde vergraben wurde. Per Mobilfunk gehen die Daten an ein Rechenzentrum. Täglich kann jeder auf raddaten-hessen.de abrufen, wo wie viel geradelt wurde.

Lauter Frankfurter Radwege stehen auf den ersten sechs Plätzen der Hitliste. Dann folgen die Fulda-Aue in Kassel und die Rheinstraße in Darmstadt.

In der Wetterau sind 26 Zählstellen installiert, berichtet Verkehrsplaner Peter Hünner im Landratsamt. Die Daten zeigen: Im flachen und stark besiedelten Westen der Wetterau radeln die meisten Menschen. Vor allem am großen Teich in Bad Nauheim. Da sind durchschnittlich 686 Menschen pro Tag auf dem Velo unterwegs. Es können im Sommer auch mal 1400 werden.

Der nächste Fahrrad-Hotspot liegt auf dem Nidda-Radweg beim Bad Vilbeler Berufsförderungswerk mit 654 Radlern im Tagesdurchschnitt. Parallel dazu sind täglich zwischen 100 und 200 Radler auf der bergigen Frankfurter Straße zwischen dem Biwer-Kreisel und der Heilsberg-Siedlung unterwegs. Ab Mai sind es immer mehr, bis zu 400 am Tag. Zusammen erreicht der Bad Vilbeler Nord-Süd-Verkehr beinahe schon die Hälfte der angestrebten Verkehrsdichte für den geplanten Radschnellweg zwischen Butzbach und Frankfurt. Dort sollen dereinst 2000 Menschen am Tag unterwegs sein. Die Zähl-Daten aus Karben verraten des Ausmaß des Nord-Süd-Verkehrs. Im ersten Halbjahr 2023 waren im Durchschnitt 903 Radler zwischen dem Raum Friedberg und der Region Bad Vilbel unterwegs. Am sonnigen Sonntag des 16. Juli wuchs ihre Zahl auf 2509. Unter den drei Zählstellen ist der Verkehr auf dem Radweg an der Nidda am Karbener Südrand besonders dicht. Der Tagesdurchschnitt liegt dort bei 438 Durchfahrten. Am Karbener Weg gen Dortelweil sind es 314. Und am Eckhardsgraben südlich von Petterweil fahren täglich 151 Menschen Fahrrad.

Viel bescheidener sind die Radler-Zahlen im Osten der Wetterau - selbst auf den Touristenrouten entlang der Flüsse. In Nidda fuhren am zweiten Juli-Samstag 218 Radler auf dem Nidda-Radweg am Flutgraben. Im Tagesdurchschnitt sind es 109. Den Stadener Sauerbrunnen passierten 194 Radler - im Tagesdurchschnitt nur 120. Auf dem Vulkanradweg vor dem Altenstädter Bahnhof radelten am 8. Juli immerhin 365 Menschen, im Durchschnitt seit Januar waren es 181. Dabei ging die Benutzung des Radweges im April steil nach oben. An kalten Wintertagen sind da nur etwa 15 hartgesottene Alltagsradler unterwegs.

Ähnlich ist die Frequenz an der Sprudelstraße in Selters, die ebenfalls an der Vulkanroute liegt. Doch am Pfingstsonntag stieg sie auf respektable 1017 Radfahrer. Wo kaum Touristen radeln, strampeln trotz elektrischer Unterstützung nur wenige von Ort zu Ort. Der Radweg von Gedern nach Ober-Seemen wurde im ersten Halbjahr von durchschnittlich 61 Menschen befahren - im Winter aber so gut wie gar nicht. Am Eschberg zwischen Wallernhausen und Bobenhausen kamen am zweiten Juli-Samstag gerade mal 20 Leute durch - im Tagesdurchschnitt sind es nur sechs.

So sieht ein Fahrradzähler aus, bevor er dann in den Boden versenkt wird. red © Red