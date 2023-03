Wo sich Bienen und Co. tummeln

Teilen

Moses M. Mrohs (links) und Antonio Gurliaccio (rechts) schaffen auf dem alten Areal der Geflügelzüchter an der Nidda ein Refugium für den Artenschutz. schenk (2) © Jürgen Schenk

Auf der Nidda-Insel tut sich was: Kleine und große Sandsteine umfassen ein Hochbeet. Ein riesiger Sandhügel ist zu sehen. Hier entsteht Lebensraum für Insekten und mehr. Innerhalb weniger Monate sind nützliche und experimentelle Objekte entstanden. Alle Ideen stünden unter der Prämisse von Naturschutz und Biodiversität, erklären Antonio Gurliaccio und Moses Martin Mrohs.

„Das, was wir machen, geschieht für die Natur und im Einklang mit der Natur.“

Bekannt wurde das Duo vor einigen Jahren durch das Anfertigen und Aufhängen sogenannter Klotzbeuten in Karben und anderswo. Diese natürlichen Bienenbehausungen in Baumstämmen findet man auch auf der Naturschutzinsel. Daneben gibt es dort inzwischen noch weitere Kreationen zu sehen. Letzter Schrei sind die von Gurliaccio mit der Motorsäge angefertigten „Sitzblumen“ aus Eiche, Douglasie, Buche oder Pappel. Hierfür verwendet der Holzkünstler Restmaterial von Baumstämmen.

„Im Moment brauche ich für eine Sitzblume etwa zwei Tage“, erklärt Gurliaccio. „Das liegt an den hohen Ansprüchen, die ich an mich selbst stelle. Die Idee habe ich aus einem Bildhauer-Workshop mitgebracht.“ In Zukunft wolle er noch mehr von solchen ausgefallenen Sitzgelegenheiten herstellen. Gedacht seien sie prinzipiell zur Verwendung im Freien. „Sie sind so konzipiert, dass das Regenwasser immer abfließen kann“, erklärt der gebürtige Italiener. Moses M. Mrohs findet den Gedanken inspirierend, auf den Holzblumen zu sitzen und den Bienen beim Bestäuben echter Blüten zuzuschauen. „Schön wird es aussehen, wenn der Verwitterungseffekt der verschiedenen Holzarten einsetzt.“

Auf dem Gelände befindet sich jetzt auch ein sogenanntes „Sandarium“. Das ist eine Anlage, wo Erd- und Sandbienen ideale Lebensbedingungen vorfinden. „In Deutschland leben mehr als 560 Wildbienenarten, die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht“, erläutert Mrohs. „Wissenswert ist, dass rund 70 Prozent der Wildbienen ihre Nester im Boden bauen. Sand ist deren natürlicher Lebensraum.“ Eine Vertreterin dieser Spezies ist auch die „Wildbiene des Jahres 2023“, die Frühlings-Seidenbiene. Sie legt ihre Nester in ebenen oder schwach geneigten Flächen an, häufig in Wiesen oder in Sandkästen von Spielplätzen. „Die Bienenbotschaft freut sich schon auf den Einzug der ersten Neumieter jetzt im Frühjahr“, sagen die beiden Initiatoren.

Auf der Naturschutzinsel geht es aber nicht nur um Bienen, sondern auch um andere Insekten, Kleintiere und Pflanzen. Ein Totholzzaun soll möglichst vielen Lebewesen im Frühling als Ansiedlung dienen. Mrohs erklärt: „Es entsteht hier eine abwechslungsreiche Pflanzengesellschaft, die Insekten und kleinen Säugetieren als Nahrungsquelle dient. Igel können das Gehölz zu ihrem Tagesquartier machen.“ Eine elf Quadratmeter große „Altholz-Arche“ ganz in der Nähe imponiert mit einem ganz anderen Aussehen, verfolgt indes aber dasselbe Ziel: Auch sie ist ein Zufluchtsort für Tiere - und, mehr noch, ein Symbol für den Rückgang der biologischen Vielfalt.

Bei der Kräuterspirale aus Trockensteinen, die Antonio Gurliaccio gebaut hat, wird man über das ganze Jahr sicher sehr intensive Gerüche wahrnehmen können. Denn an dieser Stelle sollen verschiedene Salbei- und Thymiansorten, Rosmarin, Lavendel, Borretsch, Minze, Ysop, Fenchel und Oregano in permakultureller Gestaltung wachsen. „Diese Kräuter werden, besonders für Wildbienen, eine sehr gute nektarreiche Nahrungsquelle sein“, ist Gurliaccio überzeugt.

Dass sie von der Stadt unterstützt werden, lassen die Bienenbotschafter nicht unerwähnt. Karben dürfte im Gegenzug davon profitieren, wenn das Refugium irgendwann von Interessierten erkundet werden kann. „Die Leute sollen die Welt der Bienen erleben. Aber sie sollen auch sehen, welche Tiere hier sonst noch wohnen und worauf es beim Naturschutz ankommt“, geben die Männer als Ziel aus.

Im Sandarium legen Wildbienen ihre Eier ab. © Jürgen Schenk