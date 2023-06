Wissenschaft zum Anfassen

Luxusproblem: In Reimers Garten wachsen prächtige Bäume in die Aussicht auf Marien- und Erlöserkirche hinein. hillebrecht © ahi

Werner-Reimers-Stiftung hat mit 60 Jahren mehr Förderziele denn je

BAD HOMBURG - Wer gut verdient, sollte aus dem Überschuss Gutes zum Wohl der Allgemeinheit bewegen. Nach dieser Maxime handelte der Bad Homburger Unternehmer und Mäzen Werner Reimers (1888-1965). Vor 60 Jahren, zwei Jahre vor seinem Tod, gründete er eine nach ihm benannte Stiftung. Sie fördert wissenschaftliche Forschungen, in deren Zentrum der Mensch steht. Das Jubiläum will die Stiftung am 8. Juli am Wingertsberg groß feiern.

Reimers verdiente seine Überschüsse mit Technik - mit stufenlosen Getrieben. Seine 1928 gegründete „P.I.V. Antrieb Werner Reimers GmbH & Co. KG“ war einst Bad Homburgs größter Arbeitgeber. Statt damals 2000 Menschen arbeiten heute in der Nachfolgefirma Dana noch 280 Personen am einstigen Standort im Gewerbegebiet Mitte. Die Straße trägt nach wie vor Reimers’ Namen.

Neue China-Buchreihe und Pflege des Parks

Die Stiftung hat unterdessen mehr Aufgaben denn je - auch mehr als bei der 50-Jahr-Feier vor zehn Jahren. Neben der Villa des umtriebigen Geschäftsmannes - heute Stiftungssitz - wurde 2006 das „Forschungskolleg Humanwissenschaften“ eröffnet. Eine Wiederbelebung eines früheren Tagungszentrums, in dem ab den 1980ern wegen ausbleibender Erträge immer weniger Tagungen unterstützt werden konnten. Heute kommen dort, gefördert von Universität, Land, Kreis und Stadt, Forschende aus der ganzen Welt zusammen. Das hätte dem in Japan geborenen Reimers gefallen - ihm lag der Ost-West-Dialog am Herzen.

FESTPROGRAMM Ihr Jubiläum will die Stiftung am Samstag, 8. Juli, mit einem Festakt für geladene Gäste und einem Sommerfest für die Öffentlichkeit auf ihrem Gelände Am Wingertsberg 4 feiern. Von 16.30 bis 19 Uhr kann man mit Wissenschaftlern sprechen. An Thementischen stellt sich das Forschungskolleg vor. Auch einen Tisch zu China wird es geben. Verschiedene Fahrzeug-Getriebe erklären Dana-Mitarbeiter an einem Tieflader . Fürs Jubiläum wird ein eigens gebrautes „Stiftungsbier“ vom Kronenhof angeboten. Dazu spielen Jugendliche Jazz. Der Park wird in Kurzführungen vorgestellt. Die Stiftung bittet darum, sich für das Gartenfest per Mail anzumelden: info@reimers-stiftung.de . ahi

Und auch den druckfrischen ersten Band einer neuen wissenschaftlichen Buchreihe der Stiftung hätte der Unternehmer wohl gern in die Hand genommen. Wie tickt China wirklich, fernab von dem, was in den TV-Nachrichten von der politischen Elite des Fernost-Riesen zu hören ist? Darüber schreiben in China lebende Intellektuelle. Die Reihe erscheint im Campus-Verlag.

Viel Freude, aber auch eine wachsende Verantwortung hat die Stiftung mit ihrem Garten rund um die Villa. Zu den Arbeitszeiten der Stiftung kann der entzückende kleine, steile Park auf dem „Stiftungshügel“ werktags kostenfrei besichtigt werden. „Reimers Garten“ umfasst den Altbestand des einst herrschaftlichen Parks des früheren Wingertsberg-Schlosses, fernöstliche Zierpflanzen, am Fuße eine 1875 angelegte Lindenallee und ein Teich. Ganz oben stand früher Hölderlin und ersann schmachtend im Weitblick neue Verse.

Der Park zieht die Menschen an, weiß Stiftungsvorstand Dr. Albrecht Graf von Kalnein. Denn die meisten Parks großbürgerlicher Villen am Taunus sind, sofern es sie noch gibt, nicht öffentlich zugänglich. Im Zuge des Klimawandels muss für dieses Stück blühende Natur allerdings einiges getan werden. Der Teich wurde bereits entschlammt; gerade wurde mit Hilfe der Stiftung Tannenwaldallee die 350 Jahre alte Esskastanie vorm Haus mit einem Stützkorsett gerettet. Um im Garten weitere Maßnahmen umzusetzen, kann sich die Stiftung auch über Fördergelder vom Bund sowie der Stiftung Historischer Kurpark freuen.

„Es gibt viel Bürgerengagement“, sagt Stiftungsvorstand von Kalnein erfreut. So sollen in den nächsten Jahren vorm Forschungskolleg Pflanzen aus alpinen Räumen ihren Platz finden. Und ein Heidegarten wird angelegt. Auch dies hätte Reimers gefallen: Er stammte aus einer norddeutschen Familie.