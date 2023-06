Wimbledon-Gefühle unter Bäumen

Stück für Stück wächst die Tribüne. hillebrecht © ahi

Spitzen-Tennis und ein großes Rahmenprogramm beim Turnier im Kurpark

BAD HOMBURG - Noch eine Woche, dann werden sich eine Woche lang die Kameras der internationalen Tenniswelt auf die Kurstadt richten. Bei den „Bad Homburg Open“ schlagen Spielerinnen von Weltrang im Kurpark auf, bevor sie nach Wimbledon fahren. Für das Vorturnier in Bad Homburg (24. Juni bis 1. Juli) sind viele Spieltage schon ausverkauft.

3500 Personen passen auf die Tribüne des Centre-Courts. Am Eröffnungssamstag finden von 11 Uhr an Qualifikationsspiele statt. Gegen 18 Uhr wird das „Baloise Park Village“ auf der Brunnenallee mit Info- und Verkaufsständen eröffnet. Anschließend ist ein Popkonzert geplant. Für diesen Tag braucht man kein Ticket. Schon um 10 Uhr geht es vorm Kurhaus los mit Straßenkunst, Essensständen und einem Vereinsmarkt. Gegen 11 Uhr will OB Alexander Hetjes (CDU) auf einem am Kurhausvorplatz errichteten Mini-Tennis-Court eine Spitzenspielerin herausfordern.

Vier Spiele werden pro Tag auf dem Centre-Court im Kurpark ausgetragen; weitere Begegnungen gibt es auf den beiden Plätzen des Match-Courts. Am 25. Juni (Sonntag) wird Andrea Petkovic im Mittelpunkt stehen: Die Darmstädterin, die voriges Jahr ihre aktive Tennis-Karriere beendet hat, wird sich von 12 Uhr an mit einem Showmatch verabschieden.

Am Montag (26. Juni), wird die aktuelle Weltranglisten-Erste Iga Swiatek spielen. Und es ist „Kids’ Day“, dazu wird es im „Village“ Aktionen für Kinder geben. Von 14 bis 18 Uhr kommt das Spielmobil. Führungen „hinter den Kulissen“ werden angeboten, zudem gegen 15.30 Uhr eine Kinder-Pressekonferenz, bei der die Mädchen und Jungen den Spielerinnen Fragen stellen können. In der Woche gibt es weitere Mottotage. Das Finale soll am Samstag, 1. Juli, von 13.30 Uhr an über die Bühne gehen.

Vier Grand-Slam-Spielerinnen sind dabei. Die Polin Iga Swiatek (22, Gewinnerin der French Open (2022, 2020) und US Open (2022), die zweimalige Australian-Open-Siegerin Victoria Azarenka (33, Weißrussland), Bianca Andreescu (22, Kanada) und Sloane Stephens (30, USA). Außerdem am Start: Katerina Siniakova (27, Tschechien), Tatjana Maria (35) und Jule Niemeier (23, beide Deutschland). Karten für einzelne Matches gibt es nicht; über badhomburg-open.de/de/turnier/ kann man Tagestickets erwerben. Der Sonntag sowie die letzten Turniertage sind bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für Montag, Dienstag und Mittwoch.

Kinder bis einschließlich sechs Jahre dürfen kostenlos rein, ohne Sitzplatzanspruch. Montag, 26. Juni, ist freier Eintritt für Kinder bis einschließlich 14 Jahren, pro Vollzahler können zwei Kinderfreikarten gebucht werden. Für Studierende und Menschen mit Behinderung gibt es Ermäßigungen.

Das „Village“ ist ein öffentlicher Publikumsbereich auf der Brunnenallee. Die Flaniermeile wird an allen Turniertagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet und ohne Ticket frei zugänglich sein. Das gilt auch für die Match-Courts 1 und 2 (neben dem Kaiser-Wilhelms-Bad). Im „Village“ gibt es Infostände, und dort finden Aktionen statt, etwa ein „Racket Sports Challenge“. Und Wimbledon-Headcoach Dan Bloxham wird Interessierten Tipps geben und über den „heiligen Rasen“ sprechen.

Erstmals gibt’s bei den „Bad Homburg Open“ von Montag bis Mittwoch auch „Sommerkino“: Es startet immer etwa eine halbe Stunde nach dem letzten Match. An allen drei Tagen wird zunächst „King Richard“ gespielt; in der Netflix-Produktion geht es um das Leben der US-Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams; Will Smith spielt die Rolle des unerbittlichen Vaters. Anschließend gibt es noch eine Doku über Angelique Kerber - die Turnierbotschafterin, die gerade Mutter geworden ist, war von den Filmemachern über sieben Monate begleitet worden.

Hin kommt man am besten zu Fuß, per Rad oder mit den Öffentlichen. Wer doch mit dem Auto kommt, kann, wie Kurdirektor Holger Reuter sagt, in den städtischen Parkhäusern am Bahnhof oder in der Horexstraße sowie am Kronenhof parken. Von dort wird ein Shuttlebus fahren, der die Gäste kostenlos zum Veranstaltungsgelände und wieder zurück zum Auto bringt. Das Shuttle soll von 10 Uhr an im 30-Minuten-Takt fahren.