Wiesbadener OB würde mit der Letzten Generation reden – sofern sie keine Bedingungen stellt

Von: Madeleine Reckmann

Die Letzte Generation hat sich am Donnerstag in Mainz festgeklebt. © Jens Joachim

OB Mende führt nur Gespräche ohne Nötigung. Aktuell liegt noch kein Schreiben vor. Aber manche rechnen bald mit einem Ultimatum.

Sollten sich die Klimaschutzaktivist:innen der Letzten Generation in Wiesbaden auf einer Straße festkleben und den Verkehr für Stunden blockieren, wie das am Donnerstagnachmittag in Mainz geschehen ist – wie würde sich die Stadt verhalten? Würde sie wie Hannover und Marburg mit der Letzten Generation verhandeln, damit die Landeshauptstadt von deren Blockaden künftig verschont bleibt? Es kommt drauf an.

Dialog ohne Verhandlung

„Ich lasse mich nicht nötigen“, sagt Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) in der Debatte zum Thema in der Stadtverordnetenversammlung, „aber ich rede mit jedem, auch mit Vertretern der Letzten Generation. Man kann auch in Dialog kommen, ohne Verhandlungen zu führen und sich nötigen zu lassen.“ Zumal, fügt Mende hinzu, da er dem Anliegen der Aktivist:innen, angesichts der Klimakatastrophe entschiedener zu handeln, „viel abgewinnen“ könne. Aber die Methode sei nicht die richtige. Mende betont, dass das Thema nicht aktuell sei, es liege der Stadt kein Schreiben der Letzten Generation vor. Die Gruppe hatte sich in der Vergangenheit an mehrere Oberbürgermeister:innen gewandt, um einen „Gesellschaftsrat Klima“ auf Bundesebene zu gründen.

Ziviler Ungehorsam ist legitim

Mit seiner Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung hat das Viererbündnis aus Grünen, SPD, Linken und Volt gegen die Stimmen der Opposition beschlossen, zivilen Ungehorsam als Mittel politischen Protests anzuerkennen. Straftaten seien aber kein legitimes Mittel, betont der Antrag, der einen anderen von FDP und CDU ersetzt hat.

Straftaten gegen Symbole des Staates verurteilen

Die beiden konservativen Fraktionen wollten erreichen, dass die Straftaten der Klimaaktivist:innen, insbesondere die gegen Symbole des Staates, „verurteilt“ würden und Magistrat und Oberbürgermeister nicht in Verhandlungen mit der Letzten Generation treten sollen. Ihrer Ansicht nach ist davon auszugehen, dass „in der näheren Zukunft Ultimaten an Vertreter der Landeshauptstadt“ herangetragen würden, zumal die Letzte Generation im Februar ein Krisentreffen in Wiesbaden veranstaltet hat.

Klimakrise auf demokratischem Weg begegnen

Der Antragstext der vier Kooperationsfraktionen bekennt sich dazu, dass der Kampf gegen die Klimakrise die größte Herausforderung unserer Zeit sei. Ihr sei jedoch „auf demokratischem Wege und mit der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen zu begegnen“.

Kompromisse aushandeln

Der parlamentarische Diskurs sei wichtig, um Kompromisse auszuhandeln und Mehrheiten zu erzielen. Das berechtigte Anliegen der Letzten Generation laufe Gefahr, infrage gestellt zu werden, wenn bei dem Protest Straftaten begangen würden. Die Letzte Generation mit Terrorist:innen oder Extremist:innen gleichzusetzen, lehnt die Kooperation jedoch ab.

Die Stadtverordneten bieten Klimaaktivist:innen jederzeit Gespräche an, heißt es weiter. Ihre Forderungen seien es wert, diskutiert zu werden.