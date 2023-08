Zwei Subunternehmer helfen Wiesbaden bei der Rückkehr zum regulären Fahrplan

Von: Madeleine Reckmann

Das Personal von Eswe Verkehr erhält jetzt Unterstützung. © Rolf Oeser

Eswe-Verkehr kündigt Zehn-Minuten-Takt auf den wichtigsten Strecken an. Um das Fahrpersonal zu entlasten, kann in Bussen nur noch bargeldlos gezahlt werden.

Seit einem Jahr fahren die Linienbusse des Wiesbadener Verkehrsunternehmens Eswe nach ausgedünntem Fahrplan. Das hat für viel Ärger und Spott gesorgt. Damit soll jetzt Schluss sein. Von Sonntag, 3. September, an soll wieder der reguläre Fahrplan mit kleinen Einschränkungen gelten. Auf den meisten Linien ist von montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr wie früher ein 10-Minuten-Takt vorgesehen, seit einem Jahr galt ein 15-Minuten-Takt.

Schulfahrten laufen planmäßig

Alle planmäßigen Schulfahrten werden wieder angeboten, sodass morgens auf einigen Strecken ein Fünf-Minuten-Takt erreicht werde, kündigt Holger Flemming, der bei Eswe-Verkehr die Planung und Steuerung leitet, am Mittwoch an. Einige Linien fahren auch wieder die Endstationen an, wie die 37 nach Erbenheim und die 21 nach Oberjosbach. Bislang musste, wer dorthin wollte, umsteigen.

Subunternehmer erbringen 15 Prozent der Leistung

Möglich ist das Angebot nur, weil Eswe-Verkehr wie auch Verkehrsunternehmen anderer Städte mit Subunternehmen arbeitet. „Sie erbringen 15 Prozent der Nutzwagenkilometer“, erläutert Flemming. Den größten Teil übernimmt die Nassauische Verkehrsgesellschaft Transdev mit den Linien 5 und 28. Aber auch Transdev mit Sitz in Altenkirchen im Westerwald kann die bestellten Fahrten nicht sofort, sondern nur in drei Etappen bis Frühjahr 2024 übernehmen. „Weil auch sie nicht ad hoc die Personalstärke hat.“

Bewährungsprobe in der ersten Woche

Zunächst nutzt die Nassauische Verkehrsgesellschaft die Eswe-Busse, später fährt sie mit eigenen. Die DB-Regio Mitte deckt die Linien 39 und 46 komplett ab. Zumindest ist das der Plan. Flemming sagt wiederholt „hoffentlich“. Die Bewährungsprobe steht für die Partnerunternehmen in der nächsten Woche an, wenn die Schule beginnt und die externen Busfahrer:innen sich im schwierigen Straßenverkehr zurechtfinden müssen. Der Vertrag mit den beiden Partnern läuft bis 2027.

Bargeldlos Den Ticketverkauf in den Bussen stellt Eswe Verkehr von Sonntag, 3. September, an auf bargeldlose Bezahlung um. Wer eine Fahrkarte im Bus kaufen möchte, kann dies nur noch mit EC-/Girocard und Master- und Visakarte tun. Das schließt die Zahlung mit dem Smartphone (Apple Pay/Google Pay) mit ein. Mit Bargeld können Fahrscheine weiter an allen 60 Fahrscheinautomaten und 40 Vorverkaufsstellen erworben werden Eine Prepaid-Option gibt es für Fahrgäste ohne Bankkonto. Ab September sollen in der Mobilitätszentrale in der Marktstraße 10 Bezahlkarten gekauft werden können, mit denen im Bus bezahlt werden kann.

Um dem Fahrpersonal die Arbeit zu erleichtern, führt die Eswe in Bussen das bargeldlose Zahlen ein. Außerdem soll dies die Pünktlichkeit steigern, sagt Thomas Mager, Geschäftsbereichsleiter Marketing und Vertrieb. Die benachbarte Landeshauptstadt Mainz testet das bargeldlose Zahlen in Bussen seit einem Jahr. „Es gibt kaum Beschwerden“, sagt Mager. In Wiesbaden wurden 2023 im ersten Halbjahr 7,7 Prozent der 400 000 Tickets in Bussen verkauft, davon 15 Prozent bargeldlos.

Stadt zahlt zusätzlich Geld

„Dass das Fahrplanangebot nun wieder auf diesen Umfang anwachsen kann, ist alles andere als selbstverständlich“, betont Flemming. Die Landeshauptstadt lässt sich den 10-Minuten-Takt ihres Bussystems einiges kosten. Vor der Sommerpause hatte die Stadtverordnetenversammlung zusätzliche 3,8 Millionen Euro für das laufende Jahr genehmigt, um die Subunternehmen bezahlen zu können. In den Folgejahren wird sich der Zuschuss um zusammengerechnet 8,5 Millionen Euro erhöhen.

Einige Leistungen entfallen ganz

Einige Leistungen, die es bis vor einem Jahr gab, entfallen ganz. Der 5-Minuten-Takt der Linien 1, 4, 8 und 14 etwa werde nicht wieder eingeführt, sagt Flemming.

Die Eswe-Verkehr konnte ihr Angebot vor einem Jahr nicht aufrechterhalten, weil Busfahrer und Busfahrinnen fehlten. Dass nun andere Busunternehmen in die Bresche springen, bedeutet auch, dass es dem Verkehrsunternehmen nicht gelungen ist, eigenes Personal zu gewinnen. Personal aus dem Ausland sei nur sehr schwer zu akquirieren, weil Eswe keine günstigen Wohnungen anbieten könne, sagt Pressesprecher Micha Spannaus.