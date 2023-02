Zugpferde auf dem Freudenberg

Mensch-Tier-Gespann hautnah bei der Arbeit erleben / Festival im Schlosspark

Zugpferde werden in der Zeit vom 23. Februar bis zum 9. März im Park von Schloss Freudenberg ihrer Arbeit nachgehen. Das kündigt das Projektmanagement an. Doch was ist eigentlich die Aufgabe von Zugpferden? Wie werden sie im Wald eingesetzt? Und welche Rollen spielen die Menschen dabei?

Antworten auf diese Fragen bekommen die Besucher:innen des Erfahrungsfelds „Winter und Dunkelheit“ auf Schloss Freudenberg auf vielfältige Art und Weise. Sie haben die Möglichkeit, das Mensch-Tier-Gespann hautnah bei der Arbeit zu erleben, an einer begleiteten Führung mit dem Titel „Waldarbeit und Pferdeschweiß“ teilzunehmen.

Und es gibt ein pädagogisches Angebot, bei dem man sich in Werkstätten mit den Themen Wald, Holzernte, den Einsatz von Arbeitstieren und den eigenen Bezug zur Natur beschäftigen kann. Im Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens zu Gast sein wird die Arbeitsstute Elite aus Französisch-Flandern mit ihrem Pferdeführer Regis Denaes.

Am Samstag, 25., und am Sonntag, 26. Februar, kommen weitere fünf hessische und rheinland-pfälzische Zugpferde dazu. In Kooperation mit der Interessensgemeinschaft Zugpferde Hessen veranstaltet das Schloss Freudenberg an diesem Wochenende ein Zugpferde-Festival. Von 11 bis 17 Uhr können Besucherinnen und Besucher dann überall auf dem Gelände die Tiere bei der Arbeit erleben. Profis und Liebhaber stehen Rede und Antwort, begleitete Führungen unterstützen die Begegnung mit den Tieren.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schlossfreudenberg.de