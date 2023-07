Wiesbadens neue Dezernentin: Von Jugend an politisch engagiert

Von: Madeleine Reckmann

Maral Koohestanian möchte Wiesbaden digitaler und resilienter machen - und dafür möglichst viele Fördermittel einsammeln. © Michael Schick

Maral Koohestanian ist zuständig für Ordnung, Smart City und Statistik und fühlt sich in der Verwaltung am richtigen Ort. Ihr Arbeitsvertrag gilt nur für drei Jahre - aus Transparenzgründen.

Maral Koohestanian kommt gerade von einem Termin im Ordnungsamt, wo sie sich den Mitarbeitenden als die neue Dezernentin vorgestellt hat: zuständig für Ordnung, Statistik und Stadtforschung, Smart City und zentrales Fördermanagement. Sie hat sich leicht verspätet, das ist ihr unangenehm. Sie ist gerade vier Wochen im Amt. An den Termindruck muss sie sich noch gewöhnen.

Hingebungsvolle Menschen in der Verwaltung

„So viele hingebungsvolle Menschen in der Verwaltung“, schwärmt sie. Zuvor hat sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer Institut über die Nachhaltigkeit der Stadt der Zukunft gearbeitet. „Sie haben Lust zu gestalten, das ist ungeheuer motivierend.“ Nötig hat die 31-Jährige von der Partei Volt zusätzliche Motivation nicht. Aber sie fühlt sich bestätigt, dass die Verwaltung der richtige Ort für sie ist, um etwas zu bewegen.

Den Europa-Gedanken verankern

Was das sein könnte, davon hat sie klare Vorstellungen: In der Verwaltung und bei den Bürger:innen ein Verständnis dafür entwickeln, was eine Smart City sein kann, digitale Lösungen für eine resiliente Stadt finden, Bürgerbeteiligung stärken, den Eu-ropa-Gedanken verankern....Und das auf einer halben Stelle.

Arbeitsvertrag nur bis 2026

Nach den Verabredungen in der Kooperation von Grünen, SPD, Linken und Volt sollte das sechste Dezernat der Landeshauptstadt ehrenamtlich geführt werden. Wegen rechtlicher Vorbehalte wurde es in eine hauptamtliche, aber halbe Stelle umgewandelt. Hintergrund ist, dass die Kosten für eine zusätzliche Stadträtin vermieden werden sollten. Kürzlich sorgte Koohestanians Entscheidung, ihren Arbeitsvertrag zunächst nur bis 2026 anstatt 2029 abzuschließen, für Irritation. Die FDP unterstellte ihr, für die restliche Amtszeit entgegen der Absprachen eine Vollzeitstelle anzustreben.

Die Kommunalwahl 2026 konnte andere Mehrheiten ergeben

Koohestanian begründet den verkürzten Vertrag jedoch mit Transparenz. Da bei der Kommunalwahl 2026 eine andere Mehrheit entstehen und Dezernent:innen abgewählt werden könnten, wolle sie nicht von 2026 bis 2029 Bezüge beanspruchen, ohne dafür zu arbeiten. Würde Volt wieder in der Regierung sein, würde sie weiter zur Verfügung stehen.

„Ganz kurz“ bei den Jusos

Koohestanian ist in Groß-Bieberau aufgewachsen, hat eine deutsche Mutter, einen iranischen Vater und zwei jüngere Geschwister. Sie beschreibt ihre Familie als politisch engagiert. Die Schwester mit dem Künstlernamen Mariam Fyi unterstützt als Sängerin die iranische Protestbewegung. Koohestanian war Schulsprecherin, bei Amnesty International aktiv und „ganz kurz“ bei den Jusos.

Nachhaltige Stadtentwicklung ist ihr Thema

Sie studierte Architektur in Cottbus, Entwicklungsforschung in Lissabon und schrieb ihre Masterarbeit über „Nachhaltige Stadtentwicklung im globalen Süden“. Sie gründete mit dem vom Weltwirtschaftsforum eingesetzten Netzwerk Global Sharpers einen sozialen Verein.

Digitalen Bürgerservice ausbauen

Bis 2026 hofft sie auch für Wiesbaden mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Sie möchte den digitalen Bürgerservice ausbauen, ein Fördermittelmanagement etablieren, so dass keine Fördergelder verloren gehen, die digitale Vernetzung in der Stadtverwaltung intensivieren und eine Europa-Veranstaltung planen. Vielleicht wohnt sie dann mit ihrem Freund schon in Wiesbaden. Noch pendelt sie aus Frankfurt.