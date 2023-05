Wiesbadens Magistrat wird weiblicher

Von: Madeleine Reckmann

Neben OB Gert-Uwe Mende (SPD) stehen Patricia Eck (SPD), Milena Löbcke (Linke), Maral Koohestanian (Volt), Hendrik Schmehl (SPD) und Andreas Kowol (Grüne). © Madeleine Reckmann

Spannend wie ein Krimi: Das Mehrheitsbündnis setzt fünf Dezernentenposten durch und Christiane Hinninger wird Bürgermeisterin. Aber das Wahlergebnis deutet auf Feindschaften im Bündnis hin.

Das Mehrheitsbündnis im Wiesbadener Rathaus hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für fünf Stadtratsposten und eine Bürgermeisterstelle bei den Dezernentenwahlen in der außerordentlichen Stadtparlamentssitzung am Dienstag durchsetzen können.

Die Zeit der reinen Männerriege ist vorbei

Die Zeit der reinen Männerriege im hauptamtlichen Magistrat, die die Landeshauptstadt lange geprägt hat, ist nun endgültig vorüber. Sie wurde zwar mit der Wahl Christiane Hinningers zur Dezernentin für Umwelt und Wirtschaft schon im Herbst durchbrochen. Nun aber sind die Frauen in der Überzahl. Von Sommer an werden neben Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) vier Frauen und zwei Männer die Politik der Landeshauptstadt gestalten. Die 62 Jahre alte Hinninger (Grüne) wurde die erste Frau im Bürgermeisteramt der Landeshauptstadt. Sie vertritt den Oberbürgermeister.

Seit 2022 eine Kooperation

Das neue Team ist nicht nur weiblicher, sondern auch erheblich jünger als das alte. Die Fraktionen von Grünen, SPD, Linken und Volt haben sich 2022 zu einer Kooperation zusammengeschlossen, um Wiesbaden sozialer, ökologischer und digitaler zu machen. Zu ihrer Vereinbarung gehört, dass die Grünen und die SPD je zwei, die Linke und Volt je eine Dezernentenstelle erhalten, wobei die Volt-Stelle auf eine halbe Stelle reduziert ist.

Die Linke stellt eine Dezernentin

Das Besondere an den Wiesbadener Verhältnissen ist nun, dass die Partei Die Linke eine Dezernentin stellt. Die Juristin Milena Löbcke (Jahrgang 1987) soll für die Ressorts Recht, Gesundheit und Verbraucherschutz verantwortlich sein. Sie ist nach Mitteilung der Landespartei nach Francesco Arman in Gießen die zweite hauptamtliche Dezernentin in Hessen. Die junge Volt-Partei hat nun nach eigenen Angaben mit der 31 Jahre alten Deutsch-Iranerin Maral Koohestanian mit Darmstadt und Frankfurt drei hauptamtliche Dezernate in Hessen. Koohestanian übernimmt die Ressorts Ordnung, Statistik und Smart City.

Opposition bekommt keinen Kandidaten durch

Die polemischen Hiebe der konservativen Opposition vor allem gegen den zur Wiederwahl stehenden Verkehrs- und Baudezernenten Andreas Kowol (Grüne, Jahrgang 1962) und gegen die Partei Die Linke haben nichts genützt. Die Hoffnung der Opposition, wenigstens eine oder einen Kandidat:innen ins Rathaus zu befördern, erfüllte sich nicht.

Verfinsterte Mienen

Insgesamt standen zehn Personen zur Wahl. Die drei konkurrierenden Anwärter:innen der CDU - Marc Dahlen, André Weck und Heike Jäger - und der FDP-Kandidat Sebastian Rutten gingen jeweils schon im ersten Wahlgang leer aus, was die Mienen der Stadtverordneten aus dem konservativen Lager von Wahlgang zu Wahlgang zusehends verfinsterte.

Ungültige Stimmen

Dennoch war der für die Kooperation positive Ausgang der geheimen Wahlen kein Selbstläufer. Das Bündnis brachte in vier Fällen nicht die 42 Stimmen zusammen, über die es in der Stadtverordnetenversammlung verfügt. Vier Ergebnisse waren äußerst knapp. Das machte den Wahlabend zum Krimi, jeden Wahlgang zur Zitterpartie. Ein oder zwei Mitglieder des Mehrheitsbündnisses versagten der Pädagogin Patricia Eck (Jahrgang 1984), SPD, die als Sozialdezernentin nominiert war, Koohestanian, Kowol und Hinninger ihre Zustimmung. Dass sie es dennoch alle ins Amt schafften, ist dem Umstand zu verdanken, dass der AfD-Stadtverordnete Eckhard Müller nicht anwesend war und jeweils ein oder zwei Personen ungültige Stimmen abgaben, was das Quorum für die erforderliche Mehrheit senkte.

Bestes Wahlergebnis für Hendrik Schmehl

Das beste Wahlergebnis erzielte der 39 Jahre alte Sozialdemokrat Hendrik Schmehl, der für das Amt des Kämmerers und Schul- und Kulturdezernenten antrat. Ihm schenkten 47 der anwesenden 80 Stimmberechtigten ihr Votum. Das bedeutet, dass sich darunter auch fünf Personen aus der Opposition befanden.

44 Stimmen für Milena Löbcke

Für Überraschung sorgte auch der Wahlausgang für die Linken-Politikerin Löbcke. Obwohl Vertreter:innen von CDU und FDP davor gewarnt hatten, für die „Kandidatin der SED-Nachfolgepartei“ zu votieren, erhielt sie eine Mehrheit von 44 Stimmen. Das sind zwei Stimmen mehr als die Kooperation hat. „Nun haben wir in der Stadtverwaltung eine gemeinsame politische Basis geschaffen, um die Herausforderungen der nächsten Jahre konsequent zu meistern“, teilt das Viererbündnis mit.

