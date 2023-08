Wiesbadens Freibäder schließen

Von: Madeleine Reckmann

Aber die Hallenbäder machen wieder auf.

Die diesjährige Freibadsaison nähert sich dem Ende. Wie die Stadt mitteilt, werden die Freibäder wie in den letzten Jahren stufenweise ihre Pforten schließen. In den Freibädern Kallebad und Maaraue ist mit dem Ende der Sommerferien Sonntag, 3. September, Schluss. Das Opelbad bleibt bis Sonntag, 10. September, geöffnet, während im Freibad Kleinfeldchen bis Sonntag, 17. September, gebadet werden kann. Das dortige Nichtschwimmerbecken bleibt bis Dienstag, 3. Oktober, geöffnet, wird jedoch nur mit Solarenergie beheizt, heißt es in der Meldung weiter. Das Thermalbad Aukammtal wird in der Zeit von Montag, 4. September, bis Sonntag, 24. September, aufgrund der alljährlichen Revisionsarbeiten geschlossen sein. Die Sauna ist bereits am Samstag, 2. September, zu.

Dafür machen die Hallenbäder wieder auf. Kleinfeldchen öffnet nach der Schließzeit am Montag, 4. September. Das dortige Babyschwimmen wird ab Sonntag, 1. Oktober, wieder sonntags starten. Die Kaiser-Friedrich-Therme öffnet am Freitag, 1. September, die Türen für alle Erholungssuchenden. mre

Tickets gibt es über www.mattiaquacard.de erworben oder direkt an der Badkasse.