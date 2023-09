Wiesbaden: „Jeder will etwas Besonderes im Kleiderschrank“

Wiesbaden

Die Wiesbadener Nachwuchsdesignerin Viktoria Lorenz verbindet ungewöhnliche Themen mit Mode.

Ist das Kunst oder kann das weg? Bei Viktoria Lorenz keine Frage. Für ihre erste Kollektion ließ sich die junge Nachwuchsdesignerin von Werken der Düsseldorfer Künstlergruppe ZERO inspirieren, um kunstvolle Kleidung auf höchstem Niveau zu kreieren.

Das Thema Mode hat Lorenz schon in jungen Jahren fasziniert – allerdings setzte sie sich erst einmal theoretisch mit ihrer Leidenschaft auseinander: Beeindruckt von Raf Simons’ erster Kollektion für Dior und seinem Ansatz, die Tradition des Hauses ins Heute zu übersetzen und weiterzuführen, tauchte sie ein in die Welt der Mode und Modegeschichte.

Ihr eigenes „Modedesign-Buch“ entstand: In nächtelangem Auf- und Nacharbeiten sammelte die 14-Jährige Hintergrundinformationen zu Designern und trug Bilder von deren Kollektionen und Keylooks zusammen. So erarbeitete sie sich Modehistorie von Coco Chanel bis hin zu aktuellen Designern. In Anlehnung an Christian Diors Klassiker „Das kleine Buch der Mode“ entstand ihr „Modelexikon“, in dem sie sich mit der Umsetzung von Mode auseinandersetzte, mit Stoffen, Schnittführung, Proportionen.

Die Initialzündung zur Entwicklung eigener Kollektionen kam im Guggenheim-Museum in New York, als sie auf die Kunst von ZERO traf. Fasziniert davon begann Lorenz, eine erste Kollektion zu zeichnen – im luftleeren Raum sozusagen, frei von Zwängen und den Einschränkungen von Umsetzbarkeit. Weitere sollten folgen, immer inspiriert von bestimmten Ereignissen oder Materialien – wie zum Beispiel der Idee, Faltenröcke aus Furnier zu entwickeln, da sie das Material aus dem Furnierwerk ihres Großvaters kannte. Ihre Perspektive auf Mode entsteht aus einem künstlerischen Ansatz heraus und ist sehr konzeptionell. Die Tragbarkeit kommt erst später dazu. Dadurch können auch außergewöhnliche Themen (Gehirn; ZERO) oder Materialien (Furnier) mit Mode verbunden werden. Trotz außergewöhnlicher Umsetzung ist ihr die Tragbarkeit wichtig. Ihre Kleidung soll nicht nur angesehen, sondern auf jeden Fall auch getragen werden, soll alltagstauglich sein.

Nach mehreren „theoretischen“ Kollektionen wollte Lorenz sie dann auch einmal umgesetzt sehen. Noch ohne Kenntnisse der hohen Schneiderkunst begab sich die Abiturientin auf die Suche nach einer Schneiderei, die die Entwürfe ihrer ZERO-Kollektion in engem Austausch umsetzen sollte. Nach vielen Absagen wurde sie fündig in Hamburg. Also hieß es ein Jahr pendeln zwischen Hamburg und Wiesbaden, im Zug lernen für die Abiturprüfungen, bis ihre erste Kollektion dann 2018 endlich stand. In einem ersten Schritt und in Zusammenarbeit mit einer Videoproduktionsfirma entstand ein Video, das diese Kollektion präsentierte. Aber digital ist nicht gleich analog – Viktoria Lorenz wollte ihre tragbare Kunst auf dem Laufsteg präsentieren und erleben. Also klopfte die junge Designerin mit den entstandenen Modellen und dem Video an bei der ZERO Foundation in Düsseldorf, die begeistert war von ihrer Idee, diese ebendort zu inszenieren. Doch die Pandemie machte ihr erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Im Sommer dieses Jahres war es dann endlich so weit, und Lorenz konnte ihre ZERO-Kollektion das erste Mal vor Publikum zeigen – tatsächlich in den ursprünglichen Ateliers der ZERO-Künstler.

Obgleich Lorenz die Unwissenheit in Sachen technischer Umsetzung zunächst befreiend fand und sehr genoss, wuchs der Wunsch nach Wissen um Schnitt- und Schneidertechnik. Sie absolvierte ein duales Studium als Modedesignerin, das nicht nur Theorie, sondern auch Praxis in Form von Maßschneiderei anbot. Dieses Wissen um die Schneidertechnik hilft ihr nun, ihre unkonventionellen Ideen bis ins kleinste Detail kunstvoll umzusetzen.

Dabei geht es Viktoria Lorenz mit ihrem gleichnamigen Label nicht darum, mehrere Kollektionen im Jahr zu entwerfen und umzusetzen. Sie lässt sich Zeit, sucht Inspiration in verschiedenen Lebensbereichen – sucht sozusagen das Besondere im Alltäglichen. Jedes Teil wird erst auf Nachfrage angefertigt und auf die Trägerinnen angepasst (bis jetzt sind die Entwürfe fast ausschließlich für Frauen). Die außergewöhnlichen Details und Formen der Stücke werden durch klassische Materialien und Farben tragbar, so dass sich Frauen gut gekleidet, aber nie kostümiert fühlen.

Neben diesen aufwendigen Einzelstücken sind zum Beispiel auch Seidentücher und Rucksäcke im Portfolio. Diese niedrigschwelligeren Accessoires werden ebenfalls erst auf Nachfrage gefertigt, um Überproduktion zu vermeiden. Ein gelungener Start in die große Welt der Mode für eine vielversprechende junge Designerin. Die klare Vision für ihre Marke und die unkonventionelle Herangehensweise in Sachen Design machen Lust auf mehr!