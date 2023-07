Wiesbadener Versorger bleibt im Lobbyverband

Von: Madeleine Reckmann

Um die Energiewende zu schaffen, möchte Eswe Versorgung mit allen Akteuren sprechen. © Michael Schick

Eswe steht zu „Zukunft Gas“ und setzt auf Entwicklung grünen Gases. Andere Stadtwerke treten aus.

Das Umweltinstitut München und einige weitere Klima- und Umweltschutzverbände haben dieser Tage Stadtwerke in Deutschland angeschrieben, um sie zum Austritt aus dem Lobbyverband „Zukunft Gas“ zu bewegen. Der Wiesbadener Versorger Eswe möchte dem Aufruf aber nicht folgen und weiterhin Mitglied bei „Zukunft Gas“ bleiben. Die Verantwortlichen des kommunalen Unternehmens versprechen sich von „Zukunft Gas“ Know-how und Lösungsmöglichkeiten für die Dekarbonisierung der Energieversorgung in der Zukunft, teilt Eswe-Sprecher Frank Rolle auf Anfrage mit.

Den Initiatoren des Aufrufs zufolge vertritt „Zukunft Gas“ vor allem die Interessen der fossilen Industrie. So bewerbe die Organisation Erdgas „entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse als klimafreundlichen Energieträger“, schreibt das Umweltinstitut. „Zukunft Gas“ habe sich jahrelang für Erdgasimporte aus Russland eingesetzt und zur heutigen Gaskrise beigetragen. Zudem überbewerte der Lobbyverband die „zukünftige Verfügbarkeit von Wasserstoff“ und irritiere die Öffentlichkeit, indem er nicht klar den Unterschied zwischen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und aus Erdgas hergestelltem Wasserstoff herausstelle. Aus Wiesbaden haben Fridays for Future, der BUND, WiesbadenZero, Greenpeace, die Schneemann-Gesellschaft und Stadtgemüse Wiesbaden den Aufruf unterzeichnet.

Andere Stadtwerke haben indes ihren Austritt aus dem Lobbyverband seit 2022 erklärt. Wie das Umweltinstitut mitteilt, seien die Stadtwerke Bonn, Hof, Ettlingen, Rostock und andere nicht mehr Mitglied. In Frankfurt wird der Versorger Mainova aufgefordert, den Lobbyverband zu verlassen - bisher erfolglos.

Eswe Versorgung hält eine technologieoffene Diskussion unter Einbeziehung aller Experten für zwingend notwendig, damit die Energiewende gelingt. Dafür sei die weitere Entwicklung von grünem Gas und Wasserstoff erforderlich, so Rolle. „Zukunft Gas“, verstehe sich als „Stimme der Gas- und Wasserstoffwirtschaft“. Eswe verweist auf ihr Engagement in zukunftsweisenden Entwicklungsprojekten und die Mitgliedschaft in unterschiedlichsten Verbänden. Der offene Austausch, Wissenstransfer, der ehrliche Diskurs und hitzige Debatten sei für den Erfolg der Transformation unerlässlich.