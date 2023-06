Wiesbadener Stadtmuseum zeigt Objekte von Dieter Rams

Von: Diana Unkart

Kurator Klaus Klemp, Museumsdirektorin Sabine Philipp und Projektleiterin Vera Klewitz (v. l.)inmitten der Ausstellung „Dieter Rams. Ein Blick zurück und voraus“, die derzeit in Wiesbaden gezeigt wird. Hoyer © Renate Hoyer

Der renommierte Industriedesigner wurde in der hessischen Landeshauptstadt geboren. Weltweit bekannte Konsumgüter wie Apples IPhone sind von seinen Stil inspiriert.

Die Ausstellung „Dieter Rams. Ein Blick zurück und voraus“ im Wiesbadener Stadtmuseum sam – in gewisser Weise ist es eine Rückkehr. Keine 200 Meter vom Museum entfernt, im Haus in der Mauergasse 10, wurde Rams am 20. Mai 1932 geboren. „Godfather of Design“ haben ihn die Medien genannt oder „Großvater des IPhones“. Rams, der an der reformierten Werkkunstschule Wiesbaden ausgebildet wurde, war bis 1995 Designchef beim Elektro- und Elektronikgerätehersteller Braun in Kronberg und hat für die Unternehmen Braun und Vitsoe mehr als 350 Produkte gestaltet. Sein zeitloses, auf die Funktion konzentriertes Gerätedesign gilt als wegweisend. Seine Forderung „Weniger, aber besser“ und seine in den 1970er- und 1980er-Jahren formulierten zehn Thesen für ein gutes Design, die Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung postulieren, sind heute aktueller denn je.

Großes Interesse an der Schau in Wiesbaden

Kuratiert von Professor Klaus Klemp für die Dieter und Ingeborg Rams Stiftung, beleuchtet die Ausstellung den Zusammenhang von Design, Verantwortung und Zukunft. Dafür wurden von Dieter Rams rund 30 Objekte und zahlreiche fotografische Reproduktionen ausgewählt. Im Stadtmuseum wird die Schau durch sechs eigene Sammlungsobjekte ergänzt. Zuvor war die Ausstellung im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt, den Goethe Instituten in New York und Washington sowie kürzlich im ADI Design Museum in Mailand zu sehen.

Das Interesse in Wiesbaden ist groß. Zur Ausstellungseröffnung waren mehr als 160 Gäste gekommen. Für Sabine Philipp, Leiterin der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden, ein Signal, den Sammlungsbestand konsequent weiterzuführen. Gestaltungs- und Alltagsgeschichte fehlten in der Wiesbadener Museumslandschaft. Insofern sei die Schau auch wegweisend für das Museum.

Vielfältiges Begleitprogramm

Rams hat die Gestaltung und Haptik weltweit bekannter Konsumgüter beeinflusst. Apple-Gründer Steve Jobs und der frühere Chefdesigner des Unternehmens, Jony Ive, orientierten sich an Rams’ Prinzipien.

Die Ausstellung wird mit einem umfangreichen Begleitprogramm ergänzt. Das Stadtmuseum lädt zusammen mit dem Team des Repair-Cafés Schelmengraben für Samstag, 1. Juli, von 14 bis 17 Uhr ins Stadtmuseum am Marktplatz ein. Statt elektrische Kleingeräte wegzuwerfen, können sie dort repariert werden. Am Sonntag, 2. Juli, wird um 18 Uhr in der Caligari-Filmbühne der amerikanische Dokumentarfilm „Rams“ gezeigt. Vor dem Film beginnt um 16.30 Uhr eine Kuratoren-Führung durch die Ausstellung. Kurator und Designexperte Klaus Klemp, langjähriger Weggefährte von Dieter Rams, hält am Dienstag, 12. September, um 18 Uhr, einen Vortrag mit dem Titel: „Dieter Rams. Anmerkungen zu einem Industriedesigner“. Ein Expert:innengespräch widmet sich am Dienstag, 17. Oktober der Frage: Was ist gutes Design der Zukunft? Die Ausstellung endet am 29. Oktober mit einer Kuratorenführung.