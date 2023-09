Wiesbadener Stadtfest startet mit kostenlosem Open-Air-Konzert

Von: Diana Unkart

Die Automobilausstellung ist fester Bestandteil des Stadtfest-Programms. Aber es gibt auch neue Formate. Michael Schick © Michael Schick

In der Innenstadt wird drei Tage gefeiert - mit neuen Formaten und traditionellen Veranstaltungen.

Seit 2008 feiert Wiesbaden am letzten September-Wochenende Stadtfest. Die Veranstaltung verbindet den Herbstmarkt mit Erntedankfest, verkaufsoffenem Sonntag und Automobilausstellung. Vom 22. bis zum 24. September wird es wieder beliebte Formate geben – aber auch einige Neuerungen.

Zum Beispiel wird der Wochenmarkt auf dem Dern’schen Gelände in das Stadtfest eingebunden. Und Bernd Zehner kocht live auf der Bühne ein kulinarisches Menü mit Zutaten, die zuvor frisch auf dem Wochenmarkt eingekauft wurden. Ebenfalls Premiere feiert das „Spotlight Engagement“: Am Samstag, 23. September, und Sonntag, 24. September, wird jeweils von 12 bis 17 Uhr im Rathausinnenhof darüber informiert, welche Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements es gibt.

Einer der beliebtesten Programmpunkte ist das kostenlose Open-Air-Konzert auf dem Dern’schen Gelände am Eröffnungsabend. Das wird von der „Hermes House Band“ und dem „Mambo No. 5“-Interpreten Lou Bega bestritten. Weitere inzwischen zur Tradition gewordene Veranstaltungen des Stadtfestes sind „Wiesbaden singt“ am Samstag, 23. September, um 16 Uhr und „Wiesbaden frühstückt“ mit der Stadtradeln-Siegerehrung und Kinderprogramm am Sonntag, 24. September, um 11 Uhr.

Gefeiert wird überall in der Stadt: Herbstmarkt in der Fußgängerzone, Erntedankfest am Warmen Damm. Die Automobilausstellung finden Besucher:innen auf dem Schlossplatz, die Bike-Meile wird an der Marktkirche aufgebaut. Am Sonntag, 24. September, haben die Geschäfte im Historischen Fünfeck geöffnet. „Das Stadtfest ist ein Alleskönner, das zur Belebung der Innenstadt und damit des Handels und der Gastronomie beiträgt“, sagt Bürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger (Grüne).

Damit Gäste am Sonntag klimafreundlich anreisen können, gibt es ein kostenfreies Angebot von Eswe Verkehr im Stadtgebiet. Radfahrerinnen und Radfahrer können ihr Rad an der kostenfreien und bewachten Fahrradgarderobe des ADFC am Dern’schen Gelände abgeben. diu

www.wiesbaden.de/stadtfest