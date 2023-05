Wiesbadener Pfingstturnier begeistert Publikum

Bei so viel Sonne, darf auch schon mal ein Regenschirm zum Einsatz kommen. © Michael Schick

Sonne satt beim Treffen der Pferdebegeisterten im Biebricher Schlosspark. Die 85. Auflage des Turniers lockt Tausende an.

Ewa Herzog und ihr Partner Andrzej Museinski haben es sich auf zwei Campingstühlen bequem gemacht. Konzentriert beobachten sie, wie die Reiterinnen und Reiter im Dressurparcours ihre Pferde in Trab versetzen oder sie auf ihren Hinterbeinen Pirouetten drehen lassen. „Hier bekommt man tolle Pferde und Top-Reiter zu sehen“, schwärmt Ewa Herzog. Deshalb komme sie schon seit einigen Jahren regelmäßig an Pfingsten aus Obertshausen zum Reitturnier in den Biebricher Schlosspark.

Dabei geht es ihr und ihrem Mann nicht nur um die sportlichen Leistungen, sondern auch um das Ambiente in der weitläufigen Anlage am Rheinufer. „Das Publikum ist sehr angenehm“, lobt Andrzej Museinski. „Das hat man nicht überall.“ Und Ewa Herzog ergänzt: „Die Schlosskulisse ist einmalig.“ Das könnten andere Reitturniere nicht bieten.

Obwohl sie selbst nicht reitet, ist die 50-Jährige auch an anderen Wochenenden in Sachen Pferdesport unterwegs. „Ich bin eine passionierte Zuschauerin“, sagt Ewa Herzog. In Biebrich habe sie bislang immer eine Tribünenkarte ergattern können. „Das hat leider diesmal nicht geklappt.“ Deshalb die Campingstühle.

Das sonnige Wetter hat in diesem Jahr besonders viele Besucher:innen zur 85. Auflage des Wiesbadener Pfingstreitturniers gelockt. Schon zum Auftakt am Dienstag konnten die Veranstalter 15 000 Menschen bei der traditionellen Pferdenacht begrüßen. Und auch an den Feiertagen waren Tribünen- und Zaungastplätze an Spring- und Dressurviereck nicht nur bei den Hauptwettkämpfen bestens gefüllt. Selbst rund um den ein wenig abgelegenen Abreitplatz der Springreiter hatten es sich am Sonntag zur Mittagszeit zahlreiche Menschen auf Picknickdecken bequem gemacht.

Wer ein wenig mehr Trubel mochte, konnte sich an den Verkaufsständen entlang drängen, an denen nicht nur Essen und Getränke angeboten wurde, sondern auch Reitstiefel, Sättel und Ergänzungsfutter für die Tiere. Im „Kinderland“ konnten die kleinen Besucher ihre ersten Reitversuche auf Ponys unternehmen. Einige Eltern ließen derweil die Hula-Hoop-Reifen kreisen.

Profis beeindrucken

Aber auch auf professionellem Niveau wurde im Biebricher Schlosspark sportlich einiges geboten. Allein 16 Springprüfungen standen auf dem Programm des Pfingstreitturniers, darunter der Preis des Hessischen Ministerpräsidenten am Sonntag und der Große Preis von Wiesbaden am Montag.

Die bekanntesten Namen gab es allerdings im Dressur-Viereck und bei den Vielseitigkeitsreitern zu sehen. Wobei Olympiasieger:innen wie Isabell Werth, Michael Jung oder Ingrid Klimke nicht nur sportlich aktiv waren, sondern in einer „Talk-Lounge“ auch Antworten und Autogramme gaben.

Für Lisa und Paul Schnurer hat sich der Ausflug nach Wiesbaden allerdings auch ohne eine persönliche Begegnung mit den Reit-Promis gelohnt. Drei Jahre habe sie darauf warten müssen, erzählt Lisa Schnurer. Damals habe ihr Paul die Tickets für das Pfingstreitturnier zum Geburtstag geschenkt, doch wegen Corona sei es ihnen erst jetzt möglich gewesen, sie einzulösen. Da in der Zwischenzeit zudem noch Söhnchen Lars zur Welt gekommen ist, ist die junge Familie nun zu dritt zu einem Kurzurlaub aus Hildesheim angereist.

Sie sei selbst Reiterin, erzählt Lisa Schnurer, als Jugendliche habe sie mit ihrem Team sogar einmal die Deutsche Meisterschaft im Voltigieren gewonnen. Inzwischen betreibe sie den Sport jedoch nur noch als reines Hobby und habe sich mit ihrem Pferd „Sterntänzer“ auf die Dressur verlegt.