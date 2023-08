Wiesbadener Obdachlosenprojekt hat Erfolg

Wiesbaden

Von Madeleine Reckmann

Wohnungsloser bezieht das dritte Minihaus. Zwei frühere Bewohner haben eine feste Bleibe gefunden. Sozialarbeit hilft bei der Integration.

Es ist ein kleines Holzhäuschen mit gerade einmal so viel Platz für ein Bett, einen Tisch und eine Trockentoilette. Für Erik La Plante ist es indes ein „Marmorpalast“. Das zwei mal vier Meter große Häuschen auf dem Gelände der Versöhnungsgemeinde ist für ihn eine Chance, aus der Obdachlosigkeit auszusteigen. Seitdem La Plante im April aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo er wegen Drogendelikten einsaß, lebte der 51-Jährige auf der Straße. Jetzt sei er clean, behauptet er. Und offen für ein neues Leben.

Vertrauen in das Projekt

Das Holzhäuschen ist das dritte des Projekts „Dach überm Kopf“ der Diakonie Wiesbaden. Die anderen beiden stehen ebenfalls auf den Grundstücken evangelischer Kirchengemeinden. Finanziert werden die Miniunterkünfte aus den Spenden, die die Wiesbadener Boutiquebesitzerin Betina Weiler einsammelt. Es sind Sonderanfertigungen und sie kosten 12 000 Euro das Stück. „Das hohe Spendenaufkommen zeigt, dass die Wiesbadener an das Projekt glauben“, sagt Weiler, die außerdem einmal im Jahr ein Obdachlosenfest organisiert, bei dem die Menschen ein warmes Essen erhalten. La Plante kann sein Glück, für „Dach überm Kopf“ ausgewählt worden zu sein, kaum fassen. „Meine bittere Leidenszeit geht zu Ende“, sagt er und bedankt sich überschwänglich.

Zehn Häuschen bis Jahresende

Zehn dieser wetterfesten Häuschen sollen bis Jahresende in Wiesbaden stehen. Sie bieten Wohnungslosen für sechs Monate eine sichere Bleibe, Zeit zum Ausschlafen und Gelegenheit zum ungestörten Rückzug. Die Häuser haben eine Solarzelle auf dem Dach, die Strom für Licht und das Handy liefert, aber keine Heizung.

Sozialarbeiter schaut mehrmals in der Woche vorbei

„Das Konzept sieht vor, dass die Bewohner eng an die Teestube der Diakonie angebunden sind“, erläutert Teestubenleiter Matthias Röhrig. Zudem werden die Bewohner engmaschig sozialpädagogisch betreut. Sozialarbeiter Raju Bollmann wird mehrmals in der Woche nach La Plante schauen.

Unterstützung bei der Wohnungssuche

Das Projekt hat Erfolg. Zwei Bewohner, die in den beiden anderen Häuschen wohnten, konnten bereits in andere Unterkünfte vermittelt werden. „Einer konnte in eine eigene Wohnung ziehen, der andere lebt im Übergangswohnheim Erbenheim“, berichtet Elena Fusca, die die Sozialarbeit für das von der Europäischen Union finanzierte Projekt „Hilfe für ausgegrenzte Personen in Wiesbaden“ leitet. La Plante ist also schon der fünfte Mann, der in einem Minihäuschen übergangsweise leben darf. Ziel ist es, die Bewohner bei der Suche nach einer Wohnung zu unterstützen und sie zu anderen Angeboten der Diakonie zu vermitteln. Der Bezug ist an einen Überlassungsvertrag gekoppelt, der die Bereitschaft zur Mitarbeit zur Bedingung macht. Ansonsten sind keine Voraussetzungen zu erfüllen. Das Projekt läuft bis 2026.

Zuerst ein Mittagsschläfchen halten

La Plante beweist seine Zuverlässigkeit mit einer geringfügigen Beschäftigung in der Teestube. Die neu erworbene Ruhe möchte er nutzen, um wieder Gitarre zu spielen und Romane zu schreiben. Der Rock’n Roll hat es ihm angetan. Aber zuerst will er ein Mittagsschläfchen halten.