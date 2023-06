Wiesbadener Mobilitätsexperte: „Wir müssen Wege einsparen, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen“

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Der Brennstoffzellenbus H2.City Gold der Verkehrsgesellschaft Eswe Verkehr steht vor dem Wiesbadener Kurhaus. © Michael Schick

Der Verkehrsexperte Volker Blees spricht im Interview über Nöte im ÖPNV, das gute Angebot in Wiesbaden und warum größere Busse nicht reichen.

Herr Blees, in Wiesbaden fahren seit September weniger Busse, weil Busfahrer und Busfahrerinnen fehlen.

Die gesamte ÖPNV-Branche hat allergrößte Personalprobleme. In Nordrhein-Westfalen fallen seit Wochen ganze Bahnlinien aus. Alle kommunalen Verkehrsunternehmen suchen händeringend Personal. Jetzt rächt sich, dass man sich jahrelang nicht genug mit Personalgewinnung beschäftigt hat. Seit zwei, drei Jahren fragen Verkehrsunternehmen bei der Hochschule um Personal an. Gesucht wird nicht nur Fahrpersonal, sondern auch Leute in den Werkstätten und in der Verkehrsplanung. Wobei das Wiesbadener Busangebot noch relativ gut ist.

Wie meinen Sie das?

Gemessen an den Plätzen in den Bussen und gefahrenen Kilometern pro Einwohner steht das reduzierte Angebot gut da. Wiesbaden zeichnet sich bundesweit im Vergleich mit Städten ohne Schienenbahn durch einen hohen ÖPNV-Anteil aus. Dort werden 17 Prozent aller Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt, das ist ein Spitzenwert.

Eswe-Geschäftsführer Jan Görnemann sagt, dass der Zehn-Minuten-Takt auf den Hauptstrecken ein hohes Niveau darstellt.

Der Zehn-Minuten-Takt ist ein angemessenes Angebot für Großstädte. Darunter sollte es nicht liegen, es ist aber auch nicht wenig. Es gibt Städte, wo die Busse nur jede Viertelstunde fahren.

Da die Konkurrenz in der Branche hoch ist und von Spitzenbezahlung keine Rede sein kann, zählen ein sicherer Arbeitsplatz und ein angenehmes Unternehmensklima viel.

Eswe Verkehr vergibt 15 Prozent der Strecken an private Subunternehmer und erntet dafür harsche Kritik.

Was ist die Alternative? Eswe kann sich ja keine Mitarbeiter backen. Das ist besser als ein reduzierter Fahrplan. Bis vor wenigen Jahren hatte Eswe Verkehr übrigens eine ähnliche Quote an Subunternehmern. In München wird in größerem Umfang mit Subunternehmern gearbeitet. Es gibt da unterschiedliche Philosophien, die eine richtige Lösung gibt es aber nicht.

Was könnte Eswe tun, um mehr Fahrpersonal ans eigene Unternehmen zu binden?

Da die Konkurrenz in der Branche hoch ist und von Spitzenbezahlung keine Rede sein kann, zählen ein sicherer Arbeitsplatz und ein angenehmes Unternehmensklima viel.

Zum Beispiel?

In der Leitstelle sollte Sensibilität für die Bedürfnisse des Fahrpersonals vorherrschen und etwa verschiedene Arbeitszeitmodelle angeboten werden. Man muss eine Unternehmenskultur entwickeln, die Menschen gern dort arbeiten lässt. Die lässt sich aber nicht schnell herstellen, das muss sich entwickeln.

Eswe hat den Samstagsfahrplan auch mit dem Argument eingeführt, dass die Busfahrer:innen keine Überstunden machen und Urlaub nehmen sollen.

Das ist ein starkes Signal. Zumal das Fahrpersonal in unserer vielfältigen Gesellschaft den Aggressionen der Menschen direkt ausgesetzt ist. Da sind Arbeitgeber gut beraten, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen.

Volker Blees ist Professor für Verkehrswesen in Wiesbaden. © privat

Zur Person Volker Blees (55) ist seit 2014 Professor für Verkehrswesen an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Im „Zentrum für integrierte Verkehrssysteme “ in Darmstadt leitete er von 2003 bis 2005 den Bereich Mobilität und öffentlicher Verkehr . Verkehrslösungen hieß sein 2005 gegründetes Büro, in dem er mit einem Team aus Ingenieurinnen und Geographinnen Kommunen und Verkehrsunternehmen beriet.

Ist die Verkehrswende ohne Citybahn, nur mit Bussen zu schaffen?

Losgelöst von Wiesbaden bin ich der Überzeugung, dass es nicht gelingen wird, die Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen, wenn wir uns nur auf den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV konzentrieren. Der Bau von Schienen lässt sich ja auch nicht von heute auf morgen realisieren und ist für ein hohes Maß an Emissionen verantwortlich.

Was schlagen Sie vor?

Wir müssen Wege einsparen, etwa durch Homeoffice. Die Stadtstrukturen müssen sich ändern hin zu einer 15-Minuten-Stadt, in der der Einkauf, die ärztliche Versorgung, Arbeit und anderes fußläufig zu erreichen ist. Wir legen zu viele Kilometer zurück. „Verkehr entsteht, wenn etwas verkehrt steht.“ Je mehr Einrichtungen sich zentralisieren, desto mehr wird gefahren.

Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie zu mehr Busspuren raten.

Mehr Busspuren helfen. Der ÖPNV ist besser als Autoverkehr. Aber allein mit dem ÖPNV kriegen wir es nicht hin. Verstehen sie mich nicht falsch. Wir müssen den ÖPNV ausbauen, aber wir müssen auch Wege sparen. Knapp 60 Prozent der Wege in Deutschland werden mit dem Auto gefahren, etwa zehn Prozent mit dem ÖPNV. Das Verhältnis lässt ahnen, wie sehr der ÖPNV ausgebaut werden müsste, um größere Teile des Autoverkehrs aufzunehmen. Das ist kaum zu schaffen, und nicht so schnell, wie es nötig wäre.

Und mit Elektrobussen?

Auch E-Busse sind gut und notwendig, um von fossilen Energien wegzukommen. Aber sie verfügen auch nicht über höhere Kapazitäten, sondern wickeln nur das gleiche Sitzplatzangebot klimafreundlicher ab.

Eswe Verkehr möchte demnächst einen Doppelgelenkbus testen.

Das ist ein toller Ansatz in Richtung eines leistungsfähigen Angebots. Mit dem gleichen Einsatz an Fahrpersonal werden mehr Menschen befördert. Aber das wirkt auch nur begrenzt.

Eswe Verkehr erfährt viel Kritik. CDU, FDP und Pro Auto schreien bei neuen Busspuren, fortfallenden Parkplätzen oder bei der Auftragsvergabe an Subunternehmer Zeter und Mordio. Es gibt in Teilen der Politik nicht den Willen für die Stärkung des ÖPNV. Wie kriegen wir einen Mentalitätswandel hin?

Da gibt es nicht einen großen Hebel. Wir müssen kleinteilig die Alternativen aufzeigen und die Bedingungen für das Auto dauerhaft verschlechtern. Mit dem Neun-Euro-Ticket haben viele zum ersten Mal Erfahrungen mit der Bahn gemacht. Das war gut. In Verkehrsexperimenten sehen die Menschen, wie schön es ist, wenn die Straßen nicht voller Autos stehen. Wir müssen Parkraum zu den wahren Kosten anbieten. Aktuell verschenken wir ihn. Wir sollten auch Parkraum reduzieren, wo Flächen anderweitig sinnvoll genutzt werden können.

Interview: Madeleine Reckmann