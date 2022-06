Wiesbadener Mainbrücke bei Kostheim wird für den Verkehr gesperrt

Von: Madeleine Reckmann

Vorsicht Bauarbeiten! © Mario Hösel/‘Imago

Geplant sind Vorbereitungsarbeiten für eine große Sanierung 2023.

Demnächst wird eine weitere Brücke in Wiesbaden für den Verkehr gesperrt, damit sie saniert werden kann. Über die Mainbrücke Kostheim dürfen von Montag, 20. Juni, an bis voraussichtlich Ende Juli 2022 keine Fahrzeuge fahren. Radfahrer:innen und Fußgänger:innen können die Brücke jedoch weiter passieren. Wie das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil auf FR-Anfrage mitteilt, sind zunächst vorbereitende Arbeiten für eine große Brückensanierung im kommenden Jahr geplant. Die stark beschädigte Fahrbahn der Vorlandbrücke Gustavsburg muss erneuert werden. Dies kostet nach Angaben von Hessenmobil rund 460 000 Euro, die Kosten trägt der Bund. Die Mainbrücke führt vom Wiesbadener Stadtteil Kostheim nach Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau. Für Fahrzeuge gilt die Umleitung über die B43 und A671.

Die umfangreiche Sanierung 2023 umfasst unter anderem Arbeiten zum Korrosionsschutz an allen Stahlteilen auf den drei Teilbauwerken, also der Gustavsburger Vorlandbrücke, der Strombrücke und der Kostheimer Vorlandbrücke. Sämtliche Übergangskonstruktionen und die Kappen an den Vorlandbrücken werden erneuert. Zudem sind die Widerlager und die Fahrbahnplatte der Strombrücke zu sanieren. mre