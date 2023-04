Wiesbadener Kulturdschungel führt solidarisches Ticket ein

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Ein Molière-Stück im Amphitheater im Grünen. © Kulturdschungel

Crowdfunding-Aktion soll helfen, das nötige Geld dafür einzusammeln. Wohlhabende sollen für Ärmere zahlen.

Der Verein Kulturdschungel möchte, dass die Eintrittspreise für seine Theaterveranstaltungen für alle Menschen erschwinglich sind, egal, ob arm oder reich. Deshalb führt der Verein für die kommende Sommer-Spielzeit das „solidarische Ticket“ ein.

Barrierefrei und nachweisfrei

Die veralteten Preismodelle, die auf Kategorien und Ermäßigungsberechtigungen setzen, sind passé. Besucher und Besucherinnen bestimmen selbst, wie viel sie zahlen möchten. Der Basispreis liegt bei zehn Euro. Wer mehr für das Ticket ausgeben möchte, kann und sollte dies auch tun. Die Idee ist, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen. „Das ist ein soziales Experiment“, sagt Jan-Markus Dieckmann, der gemeinsam mit Olaf Brockmann den Kulturdschungel leitet, „wir vertrauen auf das Verantwortungsgefühl der Leute“. Bisher verlangte der Kulturdschungel mindestens 21 Euro für den Eintritt. „Wir möchten aber nicht, dass sich nur Privilegierte Kunstgenuss leisten können“, so Dieckmann. Die Erfahrungen während der Corona-Pandemie und die Weltpolitik hätten die Menschen verunsichert. Kulturveranstaltungen würden nur zurückhaltend besucht. Daher solle jeder und jede Kulturdschungel-Theater „ohne Barrieren, Nachweise und Stigmatisierungen“ erleben dürfen. Für Härtefälle gebe es sogar Freikarten.

Alles oder nichts

Nur auf die Solidarität der Wohlhabenderen verlässt sich der 2019 gegründete Verein jedoch nicht. Die Hälfte der prognostizierten Lücke im Budget von 12 000 bis 15 000 Euro versuchen die Verantwortlichen über eine Crowdfunding-Aktion einzuwerben. Bis Anfang Mai sollen von Menschen, die sich für die Idee begeistern lassen, 6660 Euro eingesammelt werden. Am Mittwoch waren bereits 18 Prozent der Summe, 1181 Euro, beisammen. Der Clou dieser Internet-Sammlungen ist, dass, sollte die anvisierte Summe nicht erreicht werden, das Geld an die Spenderinnen und Spender zurücküberwiesen wird. Es gilt also das Alles-oder-nichts-Prinzip.

Oase überbordender Ideen

Der Kulturdschungel liegt am Rand der Wiesbadener Innenstadt auf einem 3000 Quadratmeter großen Waldgelände Unter den Eichen, das der Verein 2021 gewinnen konnte. Der Ort wird als Oase voll überbordender Ideen, ungewohnter Perspektiven, erfüllt von Ruhe und pulsierendem Leben beschrieben. Mitten in diesem „üppig grünen Wildwuchs öffnet sich ein Amphitheater“, wo Veranstaltungen unter freiem Himmel von Kabarett bis zu Unplugged-Konzerten stattfinden.

Vier Eigenproduktionen

Da das jedoch nur im Sommer möglich ist, geht die Saison in diesem Jahr vom 1. Juni bis 9. September. Der Verein ist aus dem Sommertheater im Nerotal hervorgegangen. Seit 2016 wurde dort eine Eigenproduktion im Jahr auf die Bühne gebracht. Inzwischen kommt der Verein auf vier Eigenproduktionen.

37 Vorstellungen

In der Saison 2023 präsentiert er mit Unterstützung von Gastkünstler:innen 37 Vorstellungen. Im Sommer sorgen 15 hauptamtliche Mitarbeiter:innen für den künstlerischen Betrieb. Das Geld aus der Crowdfunding-Aktion und den solidarischen Einnahmen soll auch dazu dienen, die professionellen Schauspieler und Schauspielerinnen angemessen zu bezahlen.

Die Crowdfunding-Aktion läuft bis 3. Mai 2023 unter https://www.wiesbaden-crowd.de/solidarisches-ticket online