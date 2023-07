Wiesbadener Klinikum zieht später in den Neubau als geplant

Von: Madeleine Reckmann

Der Neubau ist fast fertig, aber der Umzug dauert noch. © Michael Schick

Das HSK ist fast fertig, aber die Arbeiten an der Wasserversorgung dauern noch.

Die Bettenstationen im Neubau der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken des Helios-Konzerns sind komplett ausgestattet und möbliert. Drei der vier Bauabschnitte sind so gut wie bezugsfertig. Auch die Operationssäle mit den dazugehörigen Vor- und Nachbereitungsräumen sind bereits fertiggestellt. Dennoch wird sich der Umzug des Krankenhauses auf dem Freudenberg in den benachbarten Neubau noch einmal verzögern.

Wie das Klinikum mitteilt, habe bei den Arbeiten rund um den zentralen Wasseranschluss und die Wasserversorgung etwas nicht geklappt. Deswegen werde sich die Fertigstellung um rund zwölf Wochen verschieben. Ursprünglich war mit einem Umzug im Herbst gerechnet worden. Nun soll die Inbetriebnahme der Klinik und deren Bezug wahrscheinlich nach den Weihnachtsferien im Januar 2024 erfolgen, heißt es in der Mitteilung. Daran schließe sich eine zwei- bis dreimonatige Test- und Abnahmephase an, bevor die Klinik dann endgültig in Betrieb genommen und bezogen werden könne. Das werde dann im Frühjahr 2024 sein. Baubeginn für den siebengeschossigen Neubau mit 98 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche war 2016. Das neue Klinikum soll 28 Fachkliniken, 22 Operationssäle, sechs Kreißsäle und zwei Intensivstationen enthalten. Der Ausbau der Zentralen Notaufnahme wird in Kürze abgeschlossen sein. mre