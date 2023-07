Wiesbadener Kirchen ohne Gottesdienste

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Zu groß für die Zukunft? Eberhard Busch schiebt im Saal der Matthäusgemeinde die Trennwand zusammen. © Michael Schick

Evangelische Gemeinden schließen sich zu Nachbarschaftsräumen zusammen. Viele werden sich von ihren Immobilien trennen müssen.

Kirche und Gemeindehaus der evangelischen Matthäusgemeinde sind vor wenigen Jahren energetisch saniert worden. Fenster und Dach wurden instandgesetzt, eine Solaranlage aufs Dach gestellt, der Kindergarten neu gebaut. Eberhard Busch ist seit 50 Jahren dort Kirchenvorsteher, er hat Zeiten mit vollen Kirchen und erfülltem Gemeindeleben erlebt. Heute schaut er sich im riesigen Saal des Gemeindehauses um und sagt: „Ich weiß nicht, ob die Kirche in zehn Jahren noch steht.“

Sieben Nachbarschaftsräume im Dekanat

Grund für seine Bedenken ist der Reformprozess 2030 der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wegen des dramatischen Mitgliederschwunds sollen sich die Gemeinden bis Ende des Jahres zu „Nachbarschaftsräumen“ von etwa 8000 Mitgliedern zusammenschließen. Die 43 Kirchengemeinden im Dekanat Wiesbaden haben sich im Mai auf sieben Nachbarschaftsräume zwischen Eltville, Wiesbaden, Wildsachsen, Hochheim und Wallau geeinigt. Die 6000 Mitglieder starke Matthäusgemeinde wird einen Nachbarschaftsraum mit den kleineren Gemeinden der Ringkirche, Kreuzkirche, Klarenthal, Dotzheim, Sauerland und der Paul-Gerhard-Gemeinde bilden.

Gebäude gemeinsam nutzen

Das wirkt sich auf den Gebäudebestand aus. „Die evangelische Kirche hat eine Gebäudestruktur wie 1960, aber die Mitgliederzahl hat sich halbiert“, berichtet Busch, der auch Vorsitzender des Dekanatssynodalvorstands ist. Den Bestand aufrechtzuerhalten, ist zu teuer. Busch spricht von einer „Kirche mit leichtem Gepäck“ – sie muss sich von Immobilien trennen. „Rechnerisch müssten die evangelischen Gemeinden in Wiesbaden die Hälfte ihrer Immobilien stilllegen. Ein Riesenschlag“, sagt Busch. Gleichzeitig „braucht Kirche auch Räume, nur nicht mehr so viele“. Die Kirchenleitung macht den Gemeinden je nach Mitgliederstärke Vorgaben, wie groß das Gemeindehaus noch sein darf. Die Mätthäusgemeinde verfügt zurzeit über den größten Gemeindesaal in der Stadt; er misst 175 Quadratmeter. „Uns stehen aber nur 80 zu“, sagt Busch. Ob die Gemeinde den Saal behalten darf, hängt davon ab, wie sie sich mit den anderen Gemeinden im Nachbarschaftsraum einigt und ob diese wiederum bereit sind, ihre Immobilien abzugeben. Und ob vielleicht auch sie den Saal für Aufführungen oder Feiern benötigen. Der Gebäudeplan soll 2025 fertig sein. Von 2027 an wird die Finanzierung umgestellt.

Die Reform Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau geht bis 2030 von einem Mitgliederschwund von 20 Prozent und einer Verringerung der Kirchensteuern um 140 Millionen aus. Nachbarschaftsräume haben das Ziel, die knapper werdenden personellen und finanziellen Ressourcen zu teilen. Gemeinden sollen in Nachbarschaftsräumen kooperieren. Ein Nachbarschaftsraum soll 8000 Mitglieder umfassen und mindestens vier Vollzeitstellen, davon drei Pfarrerstellen und eine:n Gemeindepädagog:in oder Kirchenmusiker:in , haben. Pfarrerstellen werden nicht gekürzt.

Zudem werden sich die Gemeinden auch die Pfarrstellen teilen müssen. Sonntags wird nicht in jeder Kirche ein Gottesdienst gefeiert, die Arbeit mit Kindern oder Senioren und die Kirchenmusik werden nicht flächendeckend, sondern in einzelnen Gemeinden angeboten werden. „Es hat Sinn zusammenzurücken“, sagt Jens Georg, Pfarrer in Breckenheim und Wildsachsen. Den Konfirmanden mache der Unterricht in großen Gruppen mehr Spaß, die Gemeindesekretärin sei besser erreichbar.

Stadt und Kirche werden Partner

Dass Breckenheim das sanierungsbedürftige Gemeindehaus nicht alleine bespielen könne, damit hat sich Georg abgefunden. „Das muss nicht schlimm sein“, sagt er und hat einen Vorschlag, was mit dem Gebäude geschehen soll. Die Ortsverwaltung, die ein neues Domizil suche, könne dort unterkommen. Im Saal fänden dann standesamtliche Trauungen statt, Stadt und Kirche wären Partner.

Seelsorgerische Nähe

Auch Johannes Lösch, der Pfarrer der Martin-Luther-Gemeinde, sieht die Notwendigkeit, das kirchliche Angebot anzupassen. Aber er hat Bedenken, wie Pfarrpersonen „im Großsystem Kirche“ noch die seelsorgerische Nähe herstellen sollen. „Beziehungsarbeit ist wichtig“, erklärt er, „ich habe noch keine Idee, wie wir das hinbekommen.“