Wiesbadener Kaiser-Friedrich-Therme öffnet wieder

Von: Diana Unkart

Wegen der Energiekrise war die Kaiser-Friedrich-Therme nach der Revision nicht wieder in Betrieb genommen worden. Michael Schick © Michael Schick

Das historische Bad war wegen der Energiekrise seit Sommer geschlossen. Auch die Saunen in anderen Bädern gehen wieder in Betrieb. Eine schlechte Nachricht gibt es für Schwimmer.

Die Kaiser-Friedrich-Therme in Wiesbaden wird bald wieder öffnen. Die Betriebskommission von Mattiaqua – das städtische Unternehmen betreibt die Schwimmbäder und Thermen – hat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend entsprechend votiert.

Der genaue Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, werde aber demnächst bekanntgegeben. Ziel sei es, die Kaiser-Friedrich-Therme schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Inbetriebnahme bedürfe aber eines gewissen Vorlaufs, teilt Mattiaqua mit. Beispielsweise müsse vorab das Wasser von einem unabhängigen Institut beprobt, analysiert und formal freigegeben werden. Die notwendigen Schritte seien bereits eingeleitet worden.

Die Therme war im vergangenen Sommer planmäßig und wie in jedem Jahr geschlossen worden. In den Sommermonaten werden Gebäude und Technik gewartet. Wegen der drohenden Energiekrise war ein Gas- und Energiesparplan erstellt und beschlossen worden. Der sah vor, dass das historische, von 1910 bis 1913 erbaute Thermalbad nach der regulären Schließzeit vorerst nicht wieder geöffnet wird.

Geschlossen wurden auch die Saunen im Freizeitbad Mainzer Straße und im Hallenbad Kostheim. Sie sollen nach Angaben von Mattiaqua am 1. April wieder in Betrieb gehen. Ihre Wiedereröffnung werde derzeit vorbereitet. Der Energiesparplan beinhaltete außerdem eine Absenkung der Temperatur in den Bädern. Im April 2022 war sie in den Hallenbädern Kleinfeldchen, Mainzer Straße und Kostheim auf 26 Grad gesenkt worden.

Temperatur weiter niedrig

Einige Kommunen hatten die Wassertemperaturen in ihren Bädern in den vergangenen Wochen wieder angehoben. In den Wiesbadener Hallenbädern bleiben sie mit Verweis auf die geltende Beschlusslage allerdings zunächst weiter niedriger. „Sobald sich diese ändern sollte, können die Temperaturen umgehend angepasst werden“, versichert das Unternehmen.

Der Energieverbrauch von Schwimmbädern ist hoch. Die Wasseraufbereitung benötigt viel Strom und Wärme, zudem muss die Luft in den großen Hallen wohltemperiert sein. Mattiaqua hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren in die energetische Modernisierung der Thermen und Bäder investiert.

Die Freibadsaison soll wie gewohnt starten. Preiserhöhungen für Frei- und Hallenbäder sowie Saunen sind nicht vorgesehen.

Offen ist der Betrieb der Henkell-Kunsteisbahn. Im zurückliegenden Winter blieb sie geschlossen. Die abgetaute Fläche durfte zum Rollschuh- und Inliner-Fahren genutzt werden. Die Verantwortlichen bei Mattiaqua hoffen, dass auf der Bahn in der kommenden Wintersaison wieder Schlittschuhläufer:innen unterwegs sein werden „und es nicht erneut zu drohenden Engpässen bei der Energieversorgung kommt“.