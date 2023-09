Wiesbadener iPads für Schulen lassen auf sich warten

Von: Madeleine Reckmann

Bis in Wiesbadens Schulen so gearbeitet werden kann, dauert es noch. © Michael Schick

Stadt möchte alle fünften Klassen mit Tablets ausstatten. Aber die Umsetzung ist kompliziert.

Die Ausgabe der iPads an die Fünftklässler in Wiesbadener Schulen im vergangenen Schuljahr hat nicht geklappt. Dann sollten die mobilen Endgeräte zu Beginn des gerade angelaufenen Schuljahres abgegeben werden. Auch daraus wird nichts. Wie das Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur auf FR-Anfrage mitteilt, kann es November oder Dezember werden, bis die ersten Schüler und Schülerinnen die Tablets in Händen halten. Grund für die Verzögerung ist, dass im Juni das Vergabeverfahren erneut ausgeschrieben werden musste und das Dezernat sich erst im Oktober für einen Anbieter entscheidet.

Arme Eltern müssen nichts zahlen

Damit wie versprochen die damaligen Fünftklässler nicht leer ausgehen, soll die Ausgabe der iPads dann mit den sechsten Klassen starten. Im Laufe des Schuljahres 2023/24 wird die Ausgabe mit den fünften Klassen fortgesetzt, so die Info aus dem Dezernat. Die Landeshauptstadt möchte jedem Schüler und jeder Schülerin aller fünften Klassen ihrer öffentlichen Schulen mit Tablets ausstatten, die täglich in der Schule und privat genutzt werden können. Die Stadt unterstützt die Eltern mit einem Zuschuss pro berechtigtem Schüler auf eine Projektlaufzeit von vier Jahren. Der Eigenanteil der Eltern ist dabei gedeckelt auf 10 Euro monatlich. Wer Leistungen nach Bildung und Teilhabe (SGB II und XII) beziehen darf, braucht nichts zahlen. So hat es die Stadtverordnetenversammlung im November 2022 beschlossen. Die Eltern können das Gerät aber auch kaufen, wenn sie das möchten.

Schulen können selbst über Teilnahme entscheiden

Der Schulträger berichtete in zwei Infoveranstaltungen am 23. sowie am 31. Januar dieses Jahres den Schulleitungen und IT-Beauftragten der Schulen, sowie dem Stadtschülerrat und Stadtelternbeirat über den aktuellen Projektstand und die konkreten weiteren Planungen zur Umsetzung. Die Schulen können selbst über eine Teilnahme an dem Programm entscheiden.

Die Kosten gehen in die Millionen

Die Stadt finanziert die Tablets mit 1,1 Millionen Euro für die erste Jahrgangsstufe. Sind sechs Jahrgänge versorgt, kommt die Zuschusshöhe auf 6,7 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die Kosten für die Fernwartung, die Versicherung und die zentralisierte Verwaltung der Geräte.