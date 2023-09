Wiesbadener Internationales Frauenzentrum: Ein Ort, um Frauen zu stärken

Von: Madeleine Reckmann

Stolz auf den Elisabeth-Selbert-Preis: Aygül Yildiz, Mila Kovacevic und Tatiana Vilgelmi. © Monika Müller

Der Verein Wif erhält den Elisabeth-Selbert-Preis. Es geht um Selbstbewusstsein und Selbständigkeit.

Das Montagstreffen mit den anderen Frauen aus der Ukraine bedeutet Oksana viel. Die 40 Jahre alte Architekturprofessorin aus Kiew leitet mit einer anderen Frau, die ebenfalls Oksana heißt und 49 Jahre alt ist, die zehnköpfige Gruppe. Die Frauen können ihre Kinder in die Räume des Vereins Wif in der Rheinstraße mitbringen; sie werden dort betreut. Endlich Zeit, um alles zu besprechen, was auf der Seele liegt: Probleme mit Formularen, Neuigkeiten von zu Hause, psychische Probleme wegen des Kriegs im Heimatland und der Flucht. „Die Unterstützung ist wichtig, die Frauen fühlen sich integrierter, sie organisieren ihre Freizeit zusammen und werden aktiv“, sagt die 40-jährige Oksana. Die andere Oksana, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt, leitet zudem ein Sprachcafé, wo Frauen Deutsch lernen und mehr über die Kultur erfahren können.

Stärkung der Erziehungskompetenz

Solche Angebote von und für Frauen hat der Verein Wif - Begegnung und Beratung seit seiner Gründung 2007 zahlreich im Programm. Es geht um Orientierung für geflüchtete Mütter, Stärkung der Erziehungskompetenz, politische Bildung und vor allem darum, Frauen zu stärken. Es gibt Kurse für alleinerziehende Frauen, für Selbstverteidigung, berufliche Orientierung. Eine Gruppe russischsprachiger Frauen trifft sich, um Lebensphilosophien auszutauschen. Von September an organisiert der Verein auch die Sprach- und Kulturvermittlung. In diesem von der Integrationsabteilung geförderten Projekt erhalten Fachkräfte im Bildungs-, Gesundheits-, Arbeits- und Sozialwesen sowie Migrantinnen und Migranten ohne ausreichende Deutschkenntnisse Hilfestellungen für eine kultursensible Verständigung.

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“

Für diese Leistungen erhielt Wif den Elisabeth-Selbert-Preis des Landes Hessen. Der alle zwei Jahre verliehene Preis würdigt Personen und Initiativen, die sich für die Chancengleichheit von Frauen und Männern einsetzen. Elisabeth Selbert war Juristin und eine der vier „Mütter des Grundgesetzes“. Ihr ist es zu verdanken, dass 1949 in Artikel drei der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ eingefügt wurde. 2022 wurde Wif bereits mit dem Integrationspreis der Landeshauptstadt ausgezeichnet und erhielt einen Preis des Bundesprogramms „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“.

Es geht nicht nur darum, Arbeit zu finden

Nicht immer geht es darum, die Frauen in Arbeit zu vermitteln. „Wir betrachten Frauen individuell und durch das, was sie können“, erklärt Geschäftsführerin Mila Kovacevic. Akademikerinnen benötigten eine andere Unterstützung als Analphabetinnen. Zudem seien die Problemlagen der Frauen oft vielfältig. Manche seien zu Beginn schüchtern und mutlos. „Wir ermächtigen Frauen zu mehr Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein“, ergänzt Aygül Yildiz, psychosoziale Beraterin. Viele Frauen entwickelten mit den Angeboten nie geahnte Stärken. Um zu erklären, wie unterschiedlich die Arbeit mit den Frauen ist, nennt Kovacevic das Beispiel einer Ingenieurin aus Indien. Sie lernte schnell Deutsch, übernahm die Kursleitung eines Wif-Kurses und studiert jetzt soziale Arbeit. Andere bräuchten mehr Zeit, um ihren Weg zu finden, müssten sich vielleicht erst aus einer gewalttätigen Ehe lösen und Lebensfreude wiederentdecken. Für sie ist es ein Erfolg, ein Ehrenamt zu übernehmen. „Wir hören oft, wie wichtig Wif für die Frauen ist“, sagt Kovacevic, „wie wichtig es ist, in einem geschützten Raum sich selbst zu erfahren.“ Das Jobcenter, der Ausländerbeirat und städtische Ämter verweisen Frauen an Wif. Der Verein beschäftigt neun festangestellte und einige freie Mitarbeiterinnen. Die 10 000 Euro Preisgeld sollen zunächst zurückgehalten werden. Die Stadt hat Sparrunden angekündigt. Kovacevic sagt: „Spätestens dann wird das Geld gebraucht.“