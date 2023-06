Wiesbadener Handwerk beschwert sich über Verkehrsprobleme

Wiesbaden

Von Madeleine Reckmann schließen

Dezernent Andreas Kowol (Grüne) erklärt, wie Autos und Lastwagen flüssiger durch die Stadt kommen sollen. Möglich wird das aber erst, wenn die Salzbachtalbrücke wieder befahrbar ist. Ein Tunnelbau ist dafür nicht notwendig.

Die Verkehrsführung zu umständlich, die Staus zu lang und zu häufig, die Baustellen zu viele, die Parkausweise für das Handwerk zu teuer - die Handwerkerschaft hat sich in einer Gesprächsrunde mit Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne) über die Probleme auf Wiesbadens Straßen beschwert. Ihre Mitarbeiter:innen würden viel mehr Zeit auf den Wegen verbringen als früher und mehr Kilometer fahren müssen, berichten sie am Donnerstag in der Handwerkskammer. Dies koste nicht nur mehr Geld, sondern verpeste auch die Luft.

Kowol bittet um Verständnis für die Engpässe. Solange die Salzbachtalbrücke nicht in Betrieb sei, seien die Probleme kaum zu lösen, sagte er. Denn so lange könnten der Verkehrsentwicklungsplan nicht umgesetzt und die größten Verkehrsströme nicht auf den Zweiten Ring und die anderen Hauptverkehrsadern wie die Autobahn 66, die Bäderstraße und die B275 umgelenkt werden. Grundsätzlich sei es jedoch das Ziel des Verkehrsplans, die Autos und Lastwagen zügig durch die Stadt rollen zu lassen. Auch die Pförtnerampel in der Berliner Straße könne nur gut funktionieren, wenn die Strecke wegen der Brückenschließung nicht mehr überlastet sei. Die Verkehrsführung mit den Umwegen sei eingerichtet worden, um Unfallschwerpunkte zu entschärfen.

Die 5000 Baustellen im Jahr ließen sich kaum dezimieren, erklärt Kowol. Die Infrastruktur im Boden sei in Teilen alt, sodass kaputte Wasserleitungen und Abwasserrohre neu verlegt werden müssten. Zudem warteten viele Menschen auf Glasfaserkabel, und die Stadt habe aufgrund der gestiegenen Gaspreise und des Klimawandels hohes Interesse am Ausbau der Fernwärmeleitungen – alles Aufgaben, die sich nicht verschieben ließen. Hinzu kommen Probleme, die auch das Handwerk kennt: Wegen Personalmangels könne das Baustellenmanagement nicht verbessert werden. Auch der Busfahrermangel sei „unlösbar“. Aktuell würden Fahrer und Fahrerinnen sogar auf anderen Kontinenten wie Lateinamerika gesucht.

Kowol gibt zu, dass das digitale Verkehrskonzept Digi-V, für dessen Erprobung Wiesbaden Subventionen vom Bund erhält, nicht richtig funktioniere. „Die Fachleute von Yunex haben sich verhoben“, sagt er über die Herstellerfirma. Das System sei „maximal komplex“, sodass „noch einige Jahre“ für die Feinjustierung notwendig seien. Digi-V war angeschafft worden, um den Verkehr mit digitaler Ampelsteuerung flüssiger zu machen.

Die Verkehrsprobleme sind aber nicht so gravierend, dass Wiesbaden untertunnelt werden müsste, wie das ein Mann vorschlägt. Das sei nicht nur wegen des Heilquellenschutzgebiets und der hohen Kosten sinnlos, sagt Kowol. Ein Brückenteil soll zum Jahresende befahrbar sein.