Wiesbadener Galeria-Gebäude könnte zum Wohnhaus werden

Das Galeria-Kaufhof-Gebäude in der Wiesbadener Kirchgasse steht bald leer. Für seine Nachnutzung gibt es viele Ideen, aber letztlich entscheidet der Eigentümer. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Die Stadt sammelt Ideen für die künftige Nutzung der Immobilie. Die Ideen reichen vom Stadtgarten bis zum Museum. Aber es gibt eine Hürde.

Einst galten sie als Symbol des deutschen Wirtschaftswunders, zogen die Kundschaft in die Innenstädte und prägten das Bild der Einkaufsmeilen. Inzwischen müssen sich Stadtplaner:innen mit der zukünftigen Nutzung der Warenhäuser befassen – gezwungenermaßen, denn viele dieser Häuser in besten Lagen schließen.

So wie Galeria Kaufhof in der Wiesbadener Kirchgasse. Spätestens am 30. Juni soll Schluss sein. Als die Pläne im März bekanntwurden, gründete die Stadt eine Fachgruppe. Sie nahm Kontakt zum Eigentümervertreter auf, tauscht sich mit anderen Städten aus und sammelt Ideen für die künftige Nutzung. Katerina Garcia leitet diese Arbeitsgruppe. Sie sagt, sie sei positiv gestimmt, es gebe viele Vorschläge für eine Zwischen- und langfristige Nutzung des 16 000 Quadratmeter großen Hauses.

„Der Kulturbeirat, der Ortsbeirat, viele Institutionen und Personen haben sich bei uns gemeldet.“ Die Vorschläge reichen vom Bürohaus bis zum Stadtgarten auf dem Dach. Auch als neuer Standort für das Stadtmuseum ist die Immobilie im Gespräch. An der Hochschule Rhein-Main entsteht eine Bachelorarbeit, die sich mit nachhaltigen Nachnutzungsideen befasst. Parallel prüft die Verwaltung, eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen.

Aber es gibt eine Hürde: Das Haus befindet sich nicht in städtischem Besitz, deshalb sind die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die Stadt kennt den Eigentümer nicht und verhandelt mit dessen Vertreter. Von Gesprächen mit ihm seien positive Signale ausgegangen, berichtet Garcia. Der Eigentümer erwäge demnach einen Verkauf der Immobilie. Nach Angaben der Stadt gibt es noch keine Investoren, die ein konkretes Angebot vorgelegt haben. Um zumindest ein gewisses Maß an Einfluss auf die Gestaltung des Areals nehmen zu können, hat die Stadtentwicklungsgesellschaft zwei Liegenschaften in direkter Nachbarschaft, in der Luisenstraße 47 und der Schwalbacher Straße 25/27, gekauft. „So können wir beeinflussen, was drum herum los ist.“

In Hanau strebt die Stadt an, die Kaufhof-Immobilie zu erwerben und mit privaten Partnern zu entwickeln. Ein verwaltungsinternes Fachteam war zuvor zu der Einschätzung gekommen, dass sich aufgrund der Marktlage zeitnah wohl kein Investor finden wird. Auch Wiesbaden prüft den Ankauf durch die Stadt als eine von mehreren Optionen. „Vor dem Hintergrund knapper Kassen wäre der Kauf ein sehr herausforderndes Projekt“, sagt Garcia.

Andererseits soll ein langandauernder Leerstand und damit einhergehender Verfall des Hauses vermieden werden. Denn stehen Schlüsselimmobilien leer, verkommt das Umfeld. Denkbar sind deshalb auch Modelle, bei denen die Stadt mit einem privaten Investor zusammenarbeitet. Zunächst aber soll für eine Übergangszeit bis zur Entscheidung über eine neue Nutzung die Schaufensterfront gestaltet werden, so dass der Leerstand nicht sofort auffällt. Der Eigentümervertreter habe signalisiert, dass auch ihm an einem ansprechenden Eindruck der Immobilie gelegen sei.

Perspektivisch präferiert die Stadt Wiesbaden für das Noch-Warenhaus eine Mischnutzung. Mixed-use-Konzepte, bei denen zwei oder mehr Nutzungsarten kombiniert werden – beispielsweise Einzelhandel, Büro und Wohnen – seien am erfolgversprechendsten. Dafür gebe es gute Beispiele in Deutschland. „Die schauen wir uns gerade an.“

Besucher:innen der Innenstadt beklagen in Befragungen den einseitigen Branchenmix mit einem Trend zu großen Ketten und den Verlust der Individualität. Die Fußgängerzonen in deutschen Städten unterscheiden sich kaum voneinander. Aber es gibt eine Vision: Wiesbadens Innenstadt soll zu einem Ort entwickelt werden, der Platz zum Wohnen, zum Arbeiten, zum Konsumieren, zum Ausgehen, zum Kultur genießen bietet. Nicht weit von Galeria Kaufhof entfernt stehen zwei Immobilien, auf denen deshalb große Hoffnungen ruhen: Aus der ehemaligen Citypassage sollen die „Mauritiushöfe“ werden, die einen Mix aus Büros, Wohnungen, Läden, Restaurants und Hotelzimmern bieten. Und das einstige Walhalla-Theater soll in den nächsten Jahren wieder zu einem Kulturort werden, der ein Angebot bereithält, das Besucher:innen auch von weiter her nach Wiesbaden lockt.

Was aus Galeria Kaufhof nach der Schließung wird, entscheidet letztlich der neue Eigentümer. Rechtlich sind verschiedene Nutzungen, etwa Gastronomie, Kultur, Sport, Büro oder Wohnungen denkbar. Vermutlich wird dies mit einem Umbau einhergehen. Garcia: „Wir hoffen, dass wir bei der Weiternutzung des Gebäudes mitreden können.“