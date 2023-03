Wiesbadener Bürogebäude wird Unterkunft für Geflüchtete

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Demonstration für mehr Schutz für Geflüchtete auf dem Mittelmeer. © Michael Schick

In Nordenstadt sollen 250 Menschen untergebracht werden. Der Sozialdezernent informiert die Bürgerschaft.

Das Bürogebäude Otto-von-Guericke-Ring 3 im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt ist von der Stadtentwicklungsgesellschaft der Landeshauptstadt gekauft worden, um daraus eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete zu machen. Der Bau von 1992 eigne sich für die Unterbringung von Familien und werde etwa 250 Personen aufnehmen, sagte Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD) auf einer gut besuchten Informationsveranstaltung. Für junge Männer oder unbegleitete Jugendliche sei die Unterkunft nicht gedacht.

Bis zur Inbetriebnahme im Juli würden die Innenräume umgebaut. Es bleibe genug Platz für Sprachkurse, Hausaufgabenhilfe oder Treffen. Aus welchen Ländern die Geflüchteten stammen, sei völlig unklar, sagte Manjura. Die Stadt erhalte nur wenige Tage vor deren Ankunft eine Mitteilung des Innenministeriums über die Zahl der Personen, die die Stadt nach dem hessischen Gesetz für Sicherheit und Ordnung unterzubringen habe. Die meisten Menschen, die aktuell in Wiesbaden Schutz vor den Zuständen in ihrem Heimatland suchten, kämen aus der Ukraine, danach folgten Syrien, Afghanistan und die Türkei. Zurzeit leben 8.866 Geflüchtete in Wiesbaden, davon 2339 in Gemeinschaftsunterkünften, von denen sieben bis zu 250 Personen fassten. Ansonsten verfahre die Stadt nach dem Grundsatz, dezentral kleine Unterkünfte zu schaffen. 60 Prozent der 3156 ukrainischen Geflüchteten seien privat untergebracht.

Wo so viele Menschen wie künftig im Otto-von-Guericke-Ring leben, sorgen Hausmeister rund um die Uhr für Ordnung, und Sozialarbeiter:innen sind feste Ansprechpartner:innen. Die Polizei werde regelmäßig „Room-Checks“ machen, versicherte ein Polizist. „Es kommen Menschen, keine Möbel“, mahnte der Pfarrer der katholischen St. Birgid-Gemeinde, Frank Schindling. Es gelte, die christlichen Werte zu leben: „Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen.“ Ehrenamtliche Unterstützung beim Sprachunterricht werde gerne angenommen.