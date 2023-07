Wiesbadener Bio-Gemüsegärtner setzt auf Agroforst

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Reiche Ernte: Frederik Schleunes und Marcel Krzanowski (v.l.) auf ihrem Goldacker bei Bierstadt. © Michael Schick

Gärtnerei Goldacker erhält Stipendien für die Geschäftsidee und klimafeste Anbaumethode.

In der Gärtnerei Goldacker haben die Manager Federn. „Die Hühner sind unsere Öko-System-Manager“, sagt Marcel Krzanowski, „und die Laufenten auch“. Gerade picken die 150 Hühner auf einem eingezäunten Stück Grasland Insekten und Sämereien auf. Ihr Job ist, mit ihrem Kot den Boden fruchtbarer zu machen, und natürlich Eier zu legen.

Alles, was Krzanowski und sein Partner Frederik Schleunes auf dem 1,1 Hektar großen Feld am Ortsrand des Wiesbadener Stadtteils Bierstadt seit dem Herbst 2021 tun, ist genau durchdacht. Übernommen haben sie ein abgeerntetes Feld, Teil einer ausgeräumten Landschaft. Jetzt blühen dort Blumen, über einem kleinen Teich fliegen Libellen, Gemüse gedeiht im ökologischen Anbau, Insekten tummeln sich auf dem Koriander. Die Hügelbeete sind gleichförmig in 80 Zentimeter Breite angelegt und mit einer Kompostschicht bedeckt. Daneben haben sie Maibeer- und Johannisbeersträucher gepflanzt, weiter hinten in drei langen Streifen Haselnussbäumchen gesetzt und dazwischen Feigenbäume.

Das Konzept hat einen Namen: „Wir arbeiten nach dem Agroforstsystem“, erklärt Krzanowski. In der Agroforstwirtschaft werden Bäume und Landwirtschaft miteinander kombiniert. In Fachkreisen gilt sie als Hoffnungsträger für die Landwirtschaft im Klimawandel. Die Sträucher und Bäume sollen in heißer werdenden Sommern den Ackerkulturen Schatten spenden, das Mikroklima feucht halten und mehr Kohlenstoff im Boden binden. Dafür haben die beiden Männer Sorten gewählt, die Hitze und Trockenheit aushalten. Gleichzeitig steigt die Biodiversität. Neben ihrem Gemüse werden sie in ein paar Jahren auch Obst und Nüsse ernten.

Jetzt haben Krzanowski und Schleunes für ihre innovative Geschäftsidee das Gründerstipendium Innostart der Landeshauptstadt erhalten. Für ein Jahr bezieht jeder 1000 Euro im Monat. „Das lässt uns ruhiger schlafen“, sagt Krzanowski. Ihr Betrieb ist im zweiten Jahr, und eigentlich sei er schon rentabel.

Reine Handarbeit

Sie bauen so viel Gemüse an, dass sie von April bis November 75 Gemüsekisten für ihre Kunden befüllen können. Mitte Juli waren das Zucchini, Gurken, Salat, Frühlingszwiebeln, Karotten, Tomaten, Schnittlauch und Basilikum. Zudem versorgen sie ein Café mit Rettich, Brokkoli, Schnittsalat und was gerade so reif ist. Ihre Art des Landbaus ist übrigens reine Handarbeit. Maschinen werden nicht eingesetzt.

Aber der Betrieb soll wachsen. Bislang säen und pflanzen sie Gemüse nur auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern. Im nächsten Jahr möchten sie eine der Flächen, die die Hühner gerade mit dem raschen Wechsel der Weideflächen fruchtbarer machen, auch für den Gemüseanbau nutzen. Die Hühner leisten die Vorarbeit.

Beide Männer sind Wiesbadener und Quereinsteiger in die Landwirtschaft. Schleunes, 31 Jahre alt, lebt in Igstadt und hat früher in einem Finanzdienstleistungsunternehmen in Frankfurt gearbeitet. Krzanowski, 29, aus Bierstadt ist in einem Architekturbüro beschäftigt gewesen, sein Studium hat er abgebrochen. „Die Corona-Pandemie hat die Sinnfrage gestellt“, erinnert sich Schleunes. Er habe so viel Bücher und Videos über Gemüseanbau und verwandte Themen konsumiert wie möglich. Er hat in einem Odenwälder Betrieb mitgearbeitet und Ausschau nach einem Stück Acker gehalten. Überzeugung und Leidenschaft seien die Triebfedern für seine Arbeit. „Hier ist es einfacher, die Stellschraube für einen ökologischen Wandel zu stellen“, ergänzt Krzanowski.