Wiesbaden: Wilhelmstraßenfest erstmals an drei Tagen

Von: Andrea Rost

Vor dem Staatstheater, am Warmen Damm gibt es ein großes Kettenkarussell. © Renate Hoyer

Bereits am kommenden Donnerstag startet das große Open-Air-Fest entlang der Wiesbadener Wilhelmstraße und rund ums Kurhaus. Kultbands treten auf, und es gibt einen Kunsthandwerkermarkt. Gefeiert wird erstmals drei Tage lang.

Für viele Menschen in Wiesbaden und der Region ist das auch als „Theatrium“ bekannte Wilhelmstraßenfest die schönste Open-Air-Veranstaltung in der Landeshauptstadt. Am kommenden Donnerstag ist es wieder so weit: Entlang der Rue, an der Burgstraße, rund um das Hotel Nassauer Hof, auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus sowie auf dem Warmen Damm im Kurpark wird gefeiert.

Fünf Bühnen sind aufgebaut, auf denen Kultbands ebenso Auftritte haben wie die Wiesbadener Tanzschulen und das Staatstheater. An 180 Ständen gibt es Essen und Getränke zu kaufen, an 80 Ständen wird Kunsthandwerk angeboten. Auch Walking Acts auf dem Festgelände unterhalten die Gäste.

Erstmals wird das Wilhelmstraßenfest in diesem Jahr an drei Tagen gefeiert. Schluss ist erst am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Auf diese Weise könne man sich besser gegen zeitgleich stattfindende Großveranstaltungen wie den Hessentag in Pfungstadt oder den World Club Dome in Frankfurt behaupten, begründete Simon Rotloff, der bei der Wiesbaden Congress und Marketing GmbH (WIMC) für Outdoorveranstaltungen zuständig ist, bei einem Pressegespräch. „Unser Fest wird auf diese Weise attraktiver für Standbetreiber.“

Das Theatrium gilt als eines der Klassiker unter den deutschen Straßenfesten. Im Jahr 1977 wurde es zur Wiedereröffnung des renovierten Hessischen Staatstheaters ins Leben gerufen. Im darauffolgenden Jahr waren erstmals Teile der Wilhelmstraße gesperrt – aus der Veranstaltung wurde das „Wilhelmstraßenfest“. In diesem Jahr wird es bereits zum 44. Mal gefeiert. Und es gibt einige Veränderungen. So findet etwa der Kunsthandwerkermarkt nicht mehr auf dem Bowling Green statt, sondern vor der Konzertmuschel im Kurpark. Bei der Auswahl der Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker war Regionalität ein Kriterium, damit die Anreise möglichst kurz ist.

Außerdem legen die Veranstalter auf Nachhaltigkeit besonderen Wert. Per Vertrag haben sie die Betreiber:innen von gastronomischen Ständen dazu verpflichtet, Mehrweggeschirr zu nutzen beziehungsweise recyclebares, biologisch abbaubares Einweggeschirr.

Das Pfand für Flaschen mit mehr als 0,7 Liter Inhalt wurde auf fünf Euro erhöht, pro Glas werden zwei Euro fällig. Damit soll der Müll reduziert werden. Der ADAC wird erstmals einen Fahrradparkplatz an der Industrie- und Handelskammer einrichten. Wer mit dem Rad kommt, kann es dort kostenlos abstellen und einen gleich Check-Up des Drahtesels machen lassen.

Einen 1500 Quadratmeter großen Kinderspielbereich baut das Taunus-Wunderland auf dem Warmen Damm auf. Auch ein großes Kettenkarussell wird dort stehen. Auf dem Gelände hinter dem Staatstheater gilt Alkoholverbot. Sozialarbeiter:innen werden zwischen 18 und 2 Uhr ihre Runden drehen und Informationsmaterial verteilen.