Wiesbaden: Wieder Stipendien für Maifestspiele

Von: Andrea Rost

Das Staatstheater und das Kulturamt kooperieren erneut bei der Vergabe von Projektstipendien. Die Bewerbungsfrist dafür läuft bis Mitte November.

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden und das Kulturamt der Landeshauptstadt haben 2022 das „Projektstipendium Internationale Maifestspiele“ zum zweiten Mal an sechs Stipendiatinnen und Stipendiaten vergeben. Thematische Klammer für die vielfältigen Projekte aus den Genres Musik, Performance, Installation, Theater und Tanz war das Motto „Ans Licht“. Aufgeführt wurden sie an unterschiedlichen Wiesbadener Kulturorten.

Die Produktion „Der tote Punkt“ von Paul Schletter und Sebastian Faber, deren Grundidee dem Publikum bereits im Mai im Projekt „werk.statt.stück“ präsentiert wurde, kommt noch am Freitag, 30. September, sowie am Samstag, 1., und am Sonntag, 2. Oktober, in der Wartburg zur Aufführung.

Nun setzen das Staatstheater und das Wiesbadener Kulturamt ihre Kooperation fort. Das kündigt die Stadt in einer Mitteilung an. Das „Projektstipendium Internationale Maifestspiele“ geht somit 2023 in die dritte Runde.

Eine Neuerung wird es dabei allerdings geben: Statt eines jährlich wechselnden übergreifenden Themas erhält das Projektstipendium passend zu seiner inhaltlichen Ausrichtung einen neuen Titel: „Freiräume – Projektstipendium Internationale Maifestspiele“.

Der Begriff „Freiräume“ wurde den Angaben zufolge gewählt, weil das Projektstipendium Kulturschaffenden die Möglichkeit geben soll, Themenschwerpunkte selbst zu setzen, interdisziplinär und genreübergreifend zu arbeiten, unabhängig von Geld- oder Raumnot kreativ zu denken und gedankliche Spiel- und Freiräume zuzulassen.

Sechs Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten jeweils bis zu 8000 Euro, um ihre Projektidee umzusetzen, kündigt die Stadt an. Über die Vergabe der Stipendien entscheidet eine fünfköpfige Jury von Expertinnen und Experten, darunter Jonathan Granzow, Komponist, Dirigent und Dozent an der Wiesbadener Musikakademie, Dirk Schirdewahn vom Hessischen Staatstheater Wiesbaden, der die Wartburg und das Junge Staatstheater leitet, sowie der Geschäftsführer der Hessischen Theaterakademie, Philipp Schulte.

Die Vergabeentscheidung soll Ende des Jahres bekanntgegeben werden. aro

Für das Projektstipendium der Landeshauptstadt Wiesbaden können sich Kulturschaffende aller Genres bis zum 11. November 2022 bewerben unter: theater.tanz.musik@wiesbaden.de. Informationen zum Stipendienprogramm sind zu finden unter: www.wiesbaden.de