Wiesbaden: Wieder Ermittlungen gegen Ex-OB Sven Gerich

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Sven Gerich steht erneut im Visier der Staatsanwaltschaft. © Renate Hoyer

Der frühere Politiker soll im nächsten Job bestechlich gewesen sein.

Gegen den früheren Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich ermittelt erneut die Staatsanwaltschaft. Gerich wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Projektentwickler des Immobilienunternehmens Molitor bestechlich gewesen zu sein. Der 48-Jährige war von 2013 bis 2019 Rathauschef und in den vergangenen drei Jahren bis März 2023 bei Molitor beschäftigt.

Geld von Mieterinteressenten gefordert

Es geht um Geldsummen in Höhe von 500 Euro, die er von Mietinteressenten eingefordert und in manchen Fällen auch erhalten haben soll, um sie bei der Wohnungsvergabe zu berücksichtigen. Im Zuge der Ermittlungen waren kurz vor Weihnachten 2022 Geschäftsräume bei Molitor und Gerichs Privatwohnung durchsucht worden. Laut Staatsanwaltschaft wurden „umfangreiche Beweismittel sichergestellt“. Der Wiesbadener Kurier hatte zuerst berichtet.

Durchsuchungen im Büro und der Privatwohnung

Gerich hatte am 31. März auf seiner Facebookseite bekanntgegeben, dass seine Beschäftigung bei Molitor ende und er künftig bei Taunus-Wunderland arbeite. Eine Sprecherin des Immobilienunternehmens bestätigt ein Ermittlungsverfahren und staatsanwaltliche Durchsuchungen in ihrem Hause, ohne die Beschuldigten namentlich zu nennen.

Sich fortlaufende Einnahmen sichern

Die Staatsanwaltschaft Koblenz teilt mit, dass Ermittlungen gegen einen ehemaligen Angestellten einer im Raum Mainz ansässigen Immobilienfirma wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr laufen. Außer gegen ihn werde gegen eine weitere Person wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Anstiftung zum Betrug ermittelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die beiden Verdächtigen eine fortlaufende Einnahmequelle sichern wollten.

Vorwurf wird bestritten

Die Staatsanwaltschaft teilt auch mit, dass der ehemalige Angestellte den gegen ihn erhobenen Vorwurf bestreite und eine Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht angekündigt habe.

Gerich ist vorbestraft

Gerich ist bereits vorbestraft, weil er in seiner Zeit als Oberbürgermeister in der Kuffler-Affäre 2020 wegen Vorteilsnahme in zwölf Fällen zu einer fünfstelligen Geldstrafe verurteilt wurde. Er hatte Einladungen beim Seniorchef des Gastrounternehmens Kuffler angenommen, das in Wiesbaden auf städtische Vergaben angewiesen war.

Gerich wollte sich auf FR-Anfrage nicht zu den aktuellen Vorwürfen äußern und verwies auf seine Rechtsanwältin, die sich aber nicht bei der FR zurückmeldete.