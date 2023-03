Wiesbaden: Vater nach Hausbootbrand vor Gericht

Von: Andrea Rost

Siebenjährige starb in den Flammen / Vorwurf fahrlässiger Tötung und Brandstiftung

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist vor knapp einem Jahr beim Brand eines Hausbootes im Rheinhafen von Schierstein ums Leben gekommen. Jetzt muss sich der Vater des Kindes vor dem Amtsgericht Wiesbaden wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Brandstiftung verantworten. Der Prozess beginnt am 3. April.

Der Mann hatte die Nacht vom 5. auf 6. März 2022 gemeinsam mit seiner Tochter auf seinem selbst zu einem Hausboot umgebauten Stahlkahn im Wiesbadener Hafen verbracht. Am Morgen des 6. März habe er den Außenborderkraftstofftank im Inneren der selbst gebauten Kajüte befüllt, heißt es in der Anklageschrift. Dabei habe er die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen und nicht kontrolliert, ob das ebenfalls vorhandene elektrische Heizgerät durch die Tochter eingeschaltet gewesen sei, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte soll sich vielmehr zum Bug seines Schiffes begeben haben, um den Anker zu setzen. Das Boot sei dadurch ins Schwanken geraten, der noch gefüllte und geöffnete Kraftstoffkanister sei umgekippt. Der Kraftstoff habe sich auf dem Holzboden des Hausbootes verteilt und soll sich an dem elektrisch betriebenen und eingeschalteten Heizkörper entzündet haben.

Aufgrund der Verdampfung von Benzin sei es zu einer Verpuffung gekommen, heißt es in der Anklageschrift. In dieser Situation fiel der Angeklagte von Bord und war damit nicht mehr in der Lage, seine Tochter aus der brennenden Kajüte zu befreien.

Das Mädchen konnte sich nicht allein retten, da es lediglich Fluchtmöglichkeiten über die Fenster gab. Die Siebenjährige erlitt ein Inhalationstrauma, hochgradige Brandverletzungen und eine Brandgasintoxikation, was letztlich zu ihrem Tod führte. Der Vater wurde von Rettungskräften aus dem Wasser geborgen, ans Ufer gebracht und im Krankenhaus behandelt.

Experten des Landeskriminalamts waren damals eingeschaltet worden, um die Brandursache zu ermitteln. Im Oktober vorigen Jahres erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Wiesbadener.

Die Hauptverhandlung beginnt am Montag, 3. April, um 10 Uhr, im Amtsgericht Wiesbaden, Mainzer Straße 124, Raum 0.007.